Festeja el amor y la amistad viajando a estos 4 destinos

, 8 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Se acerca el 14 de febrero y el amor se respira en el aire. Tanto si se trata del amor por los viajes como por una persona especial.los grandes amores en la vida de muchas personas es viajar pues te lleva a destinos de ensueño y te permite experimentar cosas emocionantes y nuevas. Los Latinoamericanos aman viajar e incluso, según una reciente encuesta de Marriott International en ely Latinoamérica, el 70% confiesa que está dentro de las tres actividades más importantes en su vida. Se puede concluir que los viajes son la manera de llegar al corazón de muchos y por eso te proponemos que para este Día de San Valentín regales el mejor regalo: viajar.

Algunos pierden de vista lo que esta fiesta realmente representa. San Valentín no es sólo un día para las parejas, es una fiesta que representa el amor y existen diferentes tipos de amor. Está también el amor por los padres, por los hermanos y por tus amigos cercanos. Todas estas personas te han concedido el regalo de su amor y su amistad por lo que es el mejor momento para demostrarles cuanto los aprecias con un viaje inolvidable. Las experiencias suelen significar más que las cosas, y viajar es una experiencia que puedes compartir, aprovechando la oportunidad para pasar tiempo juntos explorando un nuevo destino.

Si estás buscando ideas de aventuras para celebrar esta fecha especial tenemos las mejores recomendaciones para ti. Así que, soltero o en pareja, vive la magia del amor y los viajes en tu lugar favorito de esta lista.

Isla Feliz

Aruba

Nada invoca más el amor que un destino junto al mar y aun mejor si se trata de la. Enencontrarás experiencias para celebrar el amor en todas sus formas. Podrás optar por una velada romántica viendo el atardecer en la playa o si la aventura es lo tuyo, alquilar un jeep para descubrir las joyas ocultas de la isla. En el Aruba Marriott Resort &Stellaris Casino están ofreciendo el increíble paquete Tú, yo y Aruba para este San Valentín. Disfrutarás de una cortesía de dulces artesanales y vino espumoso a tu llegada, una cena para dos en el restaurante Atardi ubicado frente al mar y como si fuera poco, también tendrás acceso diario al Tradewinds Club Lounge para deleitarte con el desayuno buffet caliente, un almuerzo ligero, té en la tarde y los cócteles, vino y cervezas que no pueden faltar en ninguna celebración. Y lo mejor de todo es que podrás continuar celebrando el amor más allá de febrero pues esta opción está disponible para hospedajes hasta noviembre de 2022.

Panamá es otro mágico destino para celebrar el Día de San Valentín con quién sea, pues hay actividades tanto para hacer en pareja como con amigos, hermanos y/o padres. También podrán comprar en las calles del Casco Viejo los famosos sombreros Panamá para que celebren juntos con estilo. El hotel W Panama estará ofreciendo el paquete Get Lucky at W Panama para que vivas una experiencia perfecta junto a tu pareja. Solo imagínate esto: una bienvenida con una divertida amenidad, ver el atardecer desde el WET Deck, una cena romántica en la habitación con vistas brillantes de la ciudad y desayunar en la cama para empezar el día con muchísima energía. Además, podrán acceder a un 20% de descuento en el AWAY Spa. No te puedes perder esta oportunidad única para escarpar de la rutina, reconectar y disfrutar con esa persona especial en tu vida.

Chile es otro destino imperdible para festejar el amor y la ciudad de Santiago tiene algo para todos. El emblemático y elegante hotel The Ritz-Carlton en Santiago tendrá varias opciones para celebrar el Día de San Valentín. Durante el fin de semana del 12 de febrero habrá planes de estadía para dos personas como Noche Gourmet y Honeymoon Bliss, y cenas a la carta en el restaurante Estró. Y para el lunes 14 de febrero, el hotel sorprende con Valentine´s Day, una experiencia única en Estró que incluye cena de cinco tiempos, maridaje premium, cantante y DJ en vivo, espectáculo de magia, glam cam 360°, y mucho más. Y porque en San Valentín solteras y solteros también celebran, Hotel W Santiago presenta Sin Valentín: Celebrate being single with friends donde el dress code es shine bright like a diamond. Disfrutarán en Red2One del DJ en vivo y hasta 2 cócteles por persona.

Amor Eterno

México no podía faltar en esta lista de mejores destinos para celebrar el amor, donde además la festividad se conoce como el día del amor y la amistad. Así que, si quieres celebrar como un local, tu atención también se debe centrar en tu familia y amigos. El reconocido hotel The Westin Santa Fe, Mexico City está ofreciendo el paquete Valentines Weekend que te permitirá alojarte en este fabuloso hotel, disfrutar de una cena romántica para dos de tres tiempos y un tratamiento de "" en el Spa para dos donde podrás elegir entre Masaje Sleep o Feel Well y Fácil Oxigeno o Citadine.

Celebra el amor y la amistad con estilo y regálales a tus seres queridos cualquiera de estas experiencias transformadoras que se convertirán en recuerdos inolvidables. ¡Y lo mejor es que el amor se puede celebrar en cualquier época del año así que prepárate para festejar el amor viajando!

