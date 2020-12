FIBRA Prologis Fija Precio de US$375 Millones del Primer Bono Verde de una Compañía de Bienes Raíces en México

$375,000,000

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14) uno de los fideicomisos de inversión en bienes raíces líder en inversión y administración de inmuebles logísticos clase A en México, anunció hoy que ha fijado el precio de una oferta de bonos verdes por 12 años de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo ("CEBURES") (BMV: FIBRAPL 20DV) por un monto total de emisión de USD(los "Pagarés") al 4.12%, a amortizar de la siguiente manera:

$ 125,000,000 de monto principal pagadero en 2028;

de monto principal pagadero en 2028; $ 125,000,000 de monto principal pagadero en 2030; y

de monto principal pagadero en 2030; y $ 125,000,000 de monto principal pagadero en 2032.

Los CEBURES serán obligaciones | de la compañía. Se espera que la liquidación de los Pagarés sea el 8 de diciembre de 2020, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Los ingresos netos se utilizarán para el pago de los créditos que vencían en 2022 y 2023 que fueron usados para financiar o refinanciar, en su totalidad o en parte, el "Portafolio de proyectos verdes elegibles" según se define en el suplemento del prospecto de la oferta.

"Estamos agradecidos por la confianza que nuestros inversionistas de renta fija depositaron en esta oferta, que es la primera en su tipo para una empresa de bienes raíces en México: un bono verde denominado en dólares estadounidenses", dijo Jorge Girault, vicepresidente senior de Prologis Property. México "Esta transacción fortalecerá aún más nuestro balance, escalará los vencimientos y nos colocará en una excelente posición para aprovechar las oportunidades futuras a medida que surjan".

Los suscriptores del libro para la oferta son Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de los Pagarés en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. Además, este comunicado de prensa y la información aquí proporcionada no es totalmente exclusiva y puede que no proporcione toda la información que podría considerarse material con respecto a los Pagarés y / o FIBRA Prologis; por lo tanto, se recomienda consultar directamente los documentos de oferta, informes y estados financieros presentados a través de la CNBV (www.gob.mx/cnbv), la BMV (www.bmv.com.mx) o disponibles en la página web de FIBRA Prologis ( www.fibraprologis.com).

PERFIL DE FIBRA PROLOGIS

FIBRA Prologis es uno de los fideicomisos de inversión en bienes raíces líder en inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México. Al 30 de septiembre de 2020, FIBRA Prologis consistía de 201 inmuebles destinados a logística y manufactura ubicados en seis mercados industriales en México, con una Área Rentable Bruta total de 39.0 millones de pies cuadrados (3.6 millones de metros cuadrados).

DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS

Este comunicado contiene algunas declaraciones sobre hechos futuros. Dichas declaraciones están basadas en expectativas actuales, estimaciones y proyecciones de la industria y los mercados en los cuales FIBRA Prologis opera, así como en creencias y suposiciones derivadas del Administrador de FIBRA Prologis. Dichas declaraciones implican incertidumbres que pudieren llegar afectar significativamente los resultados financieros de FIBRA Prologis. Palabras como "espera", "anticipa", "intenta", "planea", "cree", "busca", "estima" o variaciones de las mismas y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones sobre hechos futuros, que por lo general no son de naturaleza histórica. Todas las declaraciones en relación con el rendimiento operacional, eventos o desarrollos que esperamos o anticipamos que ocurran en el futuro, incluyendo, declaraciones relacionadas con renta y crecimiento ocupacional, actividades de desarrollo y cambios en las ventas o en el volumen de propiedades a ser aportadas, enajenaciones, condiciones generales en las áreas geográficas en las que operamos, y nuestra deuda y posición financiera, serán consideradas declaraciones sobre hechos futuros. Estas declaraciones no garantizan un rendimiento futuro e implican ciertos riesgos, incertidumbres y supuestos que son difíciles de predecir. No obstante que creemos que las estimaciones contenidas en cualquier declaración sobre hechos futuros están basadas en suposiciones razonables, no podemos asegurar que nuestras expectativas se cumplirán y por lo tanto los resultados reales podrían diferir materialmente de lo expresado o previsto en dicha declaración. Algunos de los factores que pudieren llegar afectar dichas resultados incluyen, pero no se limitan, a: (i) la situación económica internacional, regional y local, (ii) los cambios en los mercados financieros, tasas de interés y tipos de cambio de moneda extranjera, (iii) aumento en, o surgimiento de, competencia respecto de nuestras propiedades, (iv) los riesgos asociados con adquisiciones, enajenación y desarrollo de propiedades, (v) el mantenimiento del régimen y estructura fiscal de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, (vi) la disponibilidad de financiamiento y capital, los niveles de endeudamiento que mantengamos y nuestras calificaciones, (vii) los riesgos relacionados con nuestras inversiones, (viii) incertidumbres ambientales, incluyendo los riesgos de desastres naturales, y (ix) los factores de riesgo adicionales discutidos en los comunicados, informes, reportes, prospectos y suplementos presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., por FIBRA Prologis, bajo el rubro "Factores de Riesgo". Ni Prologis ni FIBRA Prologis asumen obligación alguna de actualizar las declaraciones sobre hechos futuros que aparecen en este comunicado.

