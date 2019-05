MONTREAL, 22 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- FinDev Canada anunció una inversión de USD 12,5 millones en EcoEnterprises Partners III, LP, un fondo dirigido por mujeres que invertirá en pequeñas y medianas empresas latinoamericanas que muestren alto potencial para la protección de entornos frágiles, la creación de empleos y el empoderamiento de las mujeres en zonas rurales.

EcoEnterprises Partners III, LP, cuya concepción proviene de Nature Conservatory, proporcionará préstamos e inversiones de capital para PYMES, principalmente con propiedad y dirección local, en los sectores de agricultura, agrosilvicultura y ecoturismo en Colombia, Perú, Costa Rica, México, Nicaragua y Bolivia. Es un fondo de inversión que se propone lograr impactos medioambientales y sociales mediante la inversión en modelos empresariales sostenibles.

Con el apoyo de EcoEnterprises III, se prevé que estas empresas sostengan hasta 6.000 empleos y hasta 20.000 proveedores locales. El creciente número de actividades comerciales en las zonas rurales a la vez hará que mejoren las oportunidades económicas locales y la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales de los cuales dependen las PYMES y las comunidades rurales.

"Estamos orgullosos de apoyar a un fondo dirigido por mujeres, y que cuenta con un sólido historial de ayuda a las empresas medioambientalmente sostenibles en América Latina, en la ampliación de sus operaciones", dijo Paul Lamontagne, director gerente de FinDev Canada. "Consideramos que el sector privado es clave para abordar el cambio climático y para empoderar a las mujeres en las zonas rurales, donde ellas con frecuencia son más vulnerables a las desigualdades".

"Estamos encantados de dar la bienvenida a FinDev Canada a nuestro tercer fondo. FinDev Canada es un asociado ideal ya que comparte nuestra misma visión de fomento del liderazgo femenino en el campo de las inversiones con impacto", expresó Tammy E. Newmark, socia gerente y CEO, EcoEnterprises Fund. "La inversión de FinDev Canada nos permite continuar alcanzando cambio medioambiental y social tangible mientras creamos un "Portafolio para el Planeta".

Empresas sostenibles para proteger entornos frágiles

EcoEnterprises III busca PYMES basadas en biodiversidad las cuales, con el apoyo del fondo, tendrán un impacto medioambiental extremadamente positivo en América Latina.

Mediante el uso de acercamientos sostenibles a la gestión de tierras, las empresas apoyadas por el fondo ayudarán a preservar ecosistemas frágiles y la biodiversidad. También tendrán un impacto positivo en la disminución de las emisiones de CO 2 mediante la reducción en el uso de fertilizantes y de la deforestación, entre otras prácticas empresariales sostenibles.

Como un valor añadido, FinDev Canada brindará apoyo al fondo para mejorar la medición de estos resultados medioambientales positivos.

Empoderamiento de las mujeres como líderes y empleadas en el sector privado

La inversión de FinDev Canada cumple con los requisitos del "Desafío 2X: Financiamiento para mujeres". El Desafío 2X, lanzado en la Cumbre del G7 de 2018 en Canadá, llama a las instituciones que financian el desarrollo a movilizar sus propios fondos, así como capital privado, para ayudar al avance de las mujeres como emprendedoras, líderes empresariales, empleadas y consumidoras de productos y servicios que mejoren su participación económica.

EcoEnterprises III satisface el umbral establecido por el criterio 2X para mujeres en posiciones de liderazgo senior en el sector financiero. Según IFC, solo el 15% de los equipos de inversión senior en el sector de capital privado cuentan con equilibrio de género.

Además de cumplir con los requisitos en lo que respecta al liderazgo del fondo, los fondos anteriores gestionados por EcoEnterprises han mostrado sólidos resultados para las mujeres en América Latina: por ejemplo, las empresas apoyadas por EcoEnterprises Fund II emplearon una proporción considerable de mujeres, y mostraron buena participación de las mujeres en los equipos de gerencia senior. Se espera que EcoEnterprises III aporte beneficios similares para las mujeres como empleadas, como proveedoras y como líderes y propietarias de empresas.

FinDev Canada ayudará a EcoEnterprises III a aumentar su capacidad de apoyo a las mejoras de las empresas en su contribución al empoderamiento económico y la igualdad de género de las mujeres.

Acerca de FinDev Canada

The Development Finance Institute Canada Inc., que opera bajo la marca FinDev Canada, es una institución canadiense dedicada a proporcionar servicios financieros al sector privado en países en vías de desarrollo con el objetivo de combatir la pobreza mediante el crecimiento económico, con enfoque hacia tres temas principales: desarrollo económico a través de la creación de empleos, empoderamiento económico de las mujeres y mitigación del cambio climático. The Development Finance Institute Canada Inc. es una subsidiaria propiedad total de Export Development Canada (EDC). Puede encontrar más información acerca de FinDev Canada aquí.

Acerca de EcoEnterprises Fund

EcoEnterprises Fund ofrece soluciones adaptadas de capital para crecimiento y orientación estratégica a empresas con impacto innovador que le permiten aumentar su escala y optimizar el desempeño financiero, medioambiental y social. Durante casi 20 años, el Fondo ha demostrado con éxito su planteamiento único, mediante la gestión de dos fondos que han financiado a más de 30 empresas en 11 países de América Latina. EcoEnterprises Partners III, LP se basa en su historial de entrega de resultados de su portafolio al tiempo que genera medios de vida justos y sostenibles para las comunidades locales, y preserva nuestro recurso más importante: el planeta Tierra.

Para más información: Angela Rodriguez, arodriguez@findevcanada.ca, 514-673-7154

FUENTE FinDev Canada