Forbes Travel Guide da a conocer los premios Star Rating 2019- 210 hoteles de todo el mundo alcanzan el codiciado premio Cinco Estrellas; 21 nuevos hoteles reciben los máximos honores por primera vez- The Peninsula Hotels se convierte en la primera empresa hotelera totalmente Cinco Estrellas del mundo- Los premios se lanzan en 11 nuevos destinos; Malasia Portugal, Corea del Sur, Turquía y Vietnam ganan sus primeras clasificaciones Cinco Estrellas- Continúa la expansión en el Medio Oriente con un nuevo hotel Cinco Estrellas en Abu Dabi y nuevas instalaciones Cuatro Estrellas in Bahréin y Omán

ATLANTA

, 20 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Forbes Travel Guide presentó hoy su 61º lista anual de ganadores de los premios Star Rating, que honran a las instalaciones más sofisticadas del mundo y premian servicio refinado e intuitivo.

Los ganadores de los premios del año 2019 incluyen 21 nuevos hoteles Cinco Estrellas, 49 nuevos hoteles Cuatro Estrellas y 62 nuevos hoteles en la categoría Recomendado. Entre otros ganadores por primera vez están seis restaurantes Cinco Estrellas, ocho spas Cinco Estrellas y 21 spas Cuatro Estrellas. La lista completa de los ganadores puede verse aquí.

Merece especial destaque The Peninsula Hotels, que hizo historia en la Forbes Travel Guide al convertirse en la primera empresa hotelera totalmente Cinco Estrellas del mundo. The Peninsula Manila alcanzó su quinta estrella este año, con lo cual el total de hoteles Cinco Estrellas de la marca, con sede en Hong Kong, llegó a 10.

La Forbes Travel Guide clasifica propiedades en 76 países de las Américas, Europa, Asia-Pacífico, África y el Medio Oriente. Entre los destinos recientemente añadidos en el 2019 están: Anguila, Bahréin, Belice, Danang, Doha, Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hoi An, Estambul, Omán, Perth, los Alpes suizos, Tel Aviv y Uruguay.

Varios países se alzaron con su primer hotel Cinco Estrellas: Malasia (Crockfords at Resorts World Genting), Portugal (Four Seasons Hotel Ritz Lisbon), Corea del Sur (The Shilla Seoul), Turquía (Raffles Istanbul) y Vietnam (Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An).

Londres desplazó a Macao como la ciudad con más hoteles Cinco Estrellas gracias a cuatro nuevas adiciones (Bulgari Hotel &Residences, London; The Langham, London; Mandarin Oriental, Hyde Park, London; Shangri-La Hotel, At The Shard, London). Londres terminó con 13 hoteles en lo más alto de la clasificación con Macao pisándole los talones con 12.

Estados Unidos agregó dos hoteles Cinco Estrellas (Four Seasons Resort Lanai en Hawái y el Salamander Resort &Spa en la región del Distrito de Columbia). Estos países ganaron un nuevo hotel Cinco Estrellas: Canadá (Fairmont Pacific Rim), China (Bulgari Hotel Beijing), Francia (Hotel de Crillon, A Rosewood Hotel), Indonesia (Bulgari Resort Bali), México (Rosewood San Miguel de Allende), Filipinas (The Peninsula Manila) y los Emiratos Árabes Unidos (Four Seasons Hotel Abu Dhabi en Al Maryah Island).

"En Forbes Travel Guide, verificamos lujo. Nuestro proceso de inspección independiente es el criterio de referencia en el sector hotelero", dijo Filip Boyen, CEO de Forbes Travel Guide. "Los viajeros entendidos pueden confiar en que cada ganador es el mejor entre los mejores. Nos complace sobremanera poder homenajear a los ganadores del premio Star Rating 2019 que conforman una colección excepcional de hoteles, restaurantes y spas consagrados al servicio a los huéspedes".

La empresa honrará a los ganadores en el marco de Verified, The Forbes Travel Guide Luxury Summit en el The Beverly Hilton en Beverly Hills los días 26 y 27 febrero.

Para conocer aspectos destacados y tendencias de nuestros Star Awards 2019, haga clic aquí.

Para conocer detalles acerca de cómo FTG compila sus Star Ratings, haga clic aquí. Para ver la lista completa de los ganadores de 2019, haga clic aquí.

