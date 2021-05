Forest Rim Technology impulsa la evolución y las capacidades de Big Data con la tecnología más innovadora: "TEXTUAL ETL"

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Actualmente, la adopción de la nube ha sido un acelerador importante para la habilitación de soluciones tecnológicas, sin embargo, capitalizar los beneficios del Big Data es aún, para muchos, un gran desafío.

Acelerar la evolución y adopción de capacidades analíticas mediante el análisis de datos, machine learning e inteligencia artificial es parte del grial que muchas organizaciones siguen buscando.

TextualETL® de FOREST RIM™ lee, integra y prepara datos no estructurados que están listos para entrar en tecnologías estándar como Oracle, DB2, Teradata y NT SQL Server. Una vez que los datos no estructurados residen en cualquiera de esas tecnologías, las herramientas analíticas estándar, como Business Objects, Cognos, MicroStrategy, SAS, Tableau y otras tecnologías analíticas y de visualización de BI, se pueden utilizar para acceder, analizar y presentar sus datos no estructurados.

"Uno de los principales objetivos de las organizaciones es lograr obtener de manera veraz y rápida, la capacidad de leer, trabajar, analizar y argumentar de manera sustentada". Comenta John Salazar, director comercial de Forest Rim Technology LATAM.

Forest Rim Technology ha trabajado durante más de una década en el desarrollo de la plataforma más avanzada para la gestión de texto del mundo TEXTUAL ETL.

Los correos electrónicos, contratos y documentos de cualquier tipo forman parte del mundo de los datos no estructurados, el poder aprovechar este tipo de datos siempre ha requerido de tecnologías de alto costo y procesos complicados de implementación para su incorporación dentro de sus procesos analíticos y de Big Data. Ahora con TEXTUAL ETL las organizaciones pueden gestionar sus datos no estructurados de una manera simple y costo eficiente, logrando crear valor al llevar los datos no estructurados a la vanguardia de los procesos de toma de decisiones.

Desarrolladores, ingenieros de datos y ML, científicos de datos, ingenieros de confiabilidad de infraestructura, investigadores, practicantes, tomador de decisiones clave, ejecutivo comercial o simplemente amante de la tecnología e innovación, pueden encontrar mucha más información sobre nuestra tecnología de TEXTUAL ETL en el evento virtual Data AI SUMMIT que se llevará a cabo del 24 al 28 de mayo: https://databricks.com/dataaisummit/north-america-2021

Forest Rim Technology presenta dentro de esta summit al genio detrás del TEXTUAL ETL, Bill Inmon, informático, autor de más de 60 libros y pionero de la tecnología, mejor conocido como el padre del data warehouse.

Nombrado por "Computer world" como como una de las diez personas más influyentes en la historia de la profesión informática, Bill presenta en una interesante plática, la tecnología que lee el texto sin procesar en un formato narrativo y permite que el texto se coloque en una base de datos convencional para que pueda ser analizado por tecnología analítica estándar, por lo tanto es bien conocido que ha creado un valor comercial único para Big Data y los datos no estructurados.

Para registrarse en el DATA AI SUMMIT, ingresar a: https://databricks.cventevents.com/event/45414668-315b-4f08-b539-d9269a28d939/register?utm_campaign=7013f000000TyO7AAK&tm_medium=social&ga=2.109419589.1592764112.1620829833-333206628.1620829833&efId=General+Attendee&p=1e9c37cb-3d4a-44ed-9736-1a5ce56f7f05&tm_source=linkedin

Más información del evento: https://databricks.com/dataaisummit/north-america-2021

https://www.forestrimtech.com/

