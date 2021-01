Fortalecer la administración y el control científico, construir proyectos de calidad

LIMA, Peru

, 25 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- China Yangtze Power Co.,Ltd publica/divulga esta información de acuerdo con las condiciones operativas actuales de su empresa peruana (o proyecto o filial), y los detalles son los siguientes:

La Empresa de Generación Huallaga S.A. (en lo sucesivo, "Huallaga") fue la empresa que ejecuta el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Chaglla en Perú, que se adquirió al Grupo Odebrecht de Brasil por HEGC (Hubei Energy Group Co., Ltd.), Fondo de Energía Limpia en el Extranjero de CTG (China Three Gorges Corporation) y CNIC CORPORATION LIMITED en una proporción 4: 4: 2. La adquisición se completó el 25 de abril de 2019 y ha sido operado por HEGC (Hubei Energy Group Co., Ltd.) durante un año y medio.

Después de que HEGC (Hubei Energy Group Co., Ltd.) asumió la operación, Huallaga mantenía cumpliendo las normativas y promovía la integración de la administración, por lo cual creó un mecanismo de interacción y confianza mutua entre los administradores chinos y peruanos, y ha logrado un enlace eficiente con la administración china. Al mismo tiempo, la empresa se esforzó por promover el desarrollo comunitario, combatir la epidemia junto con la comunidad y mejorar continuamente el nivel de operación localizada que contribuyeron al avance ordenado de la producción y operación de la empresa.

Optimizar el mecanismo y consolidar la base de administración

Una buena estructura de administración y un adecuado mecanismo de toma de decisiones son bases importantes para garantizar la implementación de proyectos con alta calidad. De acuerdo con las leyes y regulaciones locales en Perú, Huallaga implementó una estructura de administración de tres niveles de "Junta de Accionistas - Consejo de Administración - Gerente General", por la cual se definieron claramente los deberes y poderes de todas las partes y llevó a cabo la administración en estricta conformidad con los requisitos de estatutos de la empresa. Con base en las resoluciones de la Junta de Accionistas, modificó los estatutos vigentes y el sistema de autorización de la sociedad de acuerdo con las opiniones de los accionistas, y se ajustaron las funciones y facultades correspondientes de la Junta de Accionistas, Consejo de Administración, gerente general y otras gerencias de la empresa. Además, se plantearon nuevos requisitos sobre poderes especiales en términos de contratos, tramites bancarios y financieros, y sobre los asuntos a informarse. Por las acciones antes descritas, se optimizó y se mejoró la estructura de administración y el mecanismo de toma de decisiones de la empresa.

Con la construcción del sistema, lograr la administración y control eficaz a largo plazo

Tan pronto después de la adquisición, Huallagainició los estudios para ordenar y mejorar el sistema actual, construir un sistema de red independiente y migrar el sistema Oracle. Actualmente las construcciones básicas ya se han concretados. Ante los problemas de que el sistema podía cerrarse en cualquier momento y la respuesta del servicio en segundo plano no fue oportuna debido al uso continuado del sistema del Grupo Odebrecht según el acuerdo original, la empresa realizó trabajos para la independencia del sistema y la migración del sistema Oracle, por los cuales no sólo se construyó un exclusivo canal de acceso a Internet, sino también se puso en funcionamiento el sistema SAP ERP. Con estas acciones, al mismo tiempo que se mejoró el nivel de seguridad de la información, también desempeñó un papel importante en la promoción de la implementación de innovación en la gestión y la innovación del sistema.

En términos de la construcción del régimen de administración, Huallaga llevó a cabo una revisión integral del régimen actual para verificar las deficiencias y defectos, en lo cual ha revisado y mejorado casi 300 documentos de procedimiento y diagramas de flujo. Al mismo tiempo, a partir de la construcción del régimen de tres estándares y la certificación, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes promulgados por el Perú, la empresa revisó y emitió el "Reglamento de Trabajo Interno (RIT)"; revisó y enmendó el "Manual de Organización y Funciones (MOF)", para mejorar la administración estandarizada, reducir los costos y mejorar la eficiencia. Cabe mencionar que el "Reglamento de Trabajo Interno (RIT)" ha definido los derechos y obligaciones de Huallaga y sus empleados bajo los requisitos de la Constitución y las leyes y reglamentos laborales, así como las condiciones laborales que debe ofrecer Huallaga; ha aclarado las relaciones laborales entre la empresa y sus empleados; ha definido el ambiente de trabajo y el bienestar que deben proporcionarse en el lugar de trabajo, con el fin de lograr que los empleados trabajen felices y viven de manera saludable..

Además, para promover una filosofía empresarial transnacional abierta e inclusiva y la integración cultural, la empresa estableció un sistema de correo eléctrico con nombre de dominio "ctg.pe", por lo cual formuló y publicó el manual VIS de Huallaga, que contribuyó a crear una nueva imagen de la empresa y mejorar el sentido de reconocimiento y el sentido de pertenencia de los empleados.

Corazones y manos unidas, desarrollo profundo en comunicación comunitaria

La comunicación con la comunidad y la construcción para la comunidad son bases sólidas para que la "empresa en el exterior" sobreviva, se desarrolle y se arraigue en el extranjero. Desde que opera en Perú, Huallaga mantiene realizando un buen trabajo en el monitoreo ambiental y ecológico y la restauración ecológica, ofreciendo vehículos de cercanías gratuitos y servicios de transporte acuático en el área del embalse para los habitantes de las comunidades cercanas, ayudando a las comunidades locales a mejorar las condiciones del tráfico vial; financiando la construcción de estanques de peces; apoyando los proyectos de acuicultura para que se incluyan en el "Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura" que mejorará continuamente la capacidad hematopoyética de la economía comunitaria.

Ir de la mano, amistad en la frente de lucha contra la epidemia

Ante la grave situación de COVID-19 en Perú y la tarea de asegurar el suministro eléctrico estable, la Empresa de Generación Huallaga S.A. tomaba el principio básico de "prevención primero, prevención y control combinados" para coordinar la prevención y control de epidemias y las actividades de producción y operación. Sobre la base del plan preliminar de prevención y control de epidemias y las prácticas, de acuerdo con los requerimientos de las "Medidas Normalizadas de Prevención y Control de Epidemias para Instituciones (Proyectos) de Empresa Clave de Propiedad Estatal en el Extranjero", según la tendencia de desarrollo de la epidemia peruana y el plan de recuperación económica, la empresa elaboró la Propuesta de prevención y control de epidemias normalizado del proyecto Chaglla de Perú, que se formó un fuerte respaldo para garantizar la seguridad de los empleados y el funcionamiento estable de la central hidroeléctrica.

Mientras realizaba su propia prevención y control de epidemias adecuadamente, la empresa también participó activamente en la prevención y control de epidemias en Perú. La empresa donó dinero e insumos a la Asociación Empresarial China en Perú, a los habitantes de la zona de Huánuco y las comunidades aledañas, para luchar contra la epidemia conjuntamente. Entre ello, para agradecer la donación del primer aspirador a Huánuco, el gobierno local realizó una videoconferencia de prensa y emitió un certificado de donación para demostrar esta profunda amistad y cariño conjuntamente.

