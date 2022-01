CAMBRIDGE, Massachusetts

RESTON, Virginia, y, 19 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- FS-ISAC, el único consorcio global de intercambio de ciberinteligencia que se enfoca exclusivamente en los servicios financieros, anunció hoy el lanzamiento de su Programa de Proveedores Críticos diseñado para fortalecer la seguridad de la cadena de suministro del sector financiero. Dado que los proveedores de servicios tecnológicos críticos intervienen cada vez más en el alojamiento, la conexión y la protección de un porcentaje sustancial de la infraestructura de las instituciones financieras, FS-ISAC creó el programa para fomentar la colaboración continua y el intercambio de información entre sus empresas miembro y sus proveedores. Esto fortalecerá la protección y preparación de la industria contra las sofisticadas ciberamenazas.

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), la solución más confiable del mundo para impulsar y proteger las experiencias digitales, se incorpora al Programa de Proveedores Críticos como miembro fundador para ayudar a facilitar un diálogo bidireccional con el sector financiero sobre inteligencia de amenazas y tácticas relacionadas con el ciberdelito.

"A medida que los servicios financieros adoptan nuevas tecnologías para optimizar la forma en que operan y prestan servicios a los clientes, los proveedores críticos se han convertido no sólo en un importante aliado para la industria sino también en un blanco atractivo para los ciberdelincuentes", afirmó Teresa Walsh, directora global de Inteligencia de FS-ISAC. "El programa garantizará que nuestros miembros reciban de manera eficiente información de seguridad precisa y oportuna de sus proveedores críticos. En el caso de un incidente a gran escala, les permitirá a nuestros miembros actuar o corregir la situación rápidamente, además de dotarlos de la información pertinente para notificar a las partes interesadas clave".

"Nos honra habernos incorporado como miembro fundador de este importante programa y aplaudimos a FS-ISAC por asumir un papel de liderazgo en la agilización de la comunicación directa entre proveedores críticos y el sector financiero", comentó el Dr. Boaz Gelbord, director de Seguridad de Akamai. "Esperamos compartir lo que vemos desde el punto de vista único de nuestra plataforma periférica distribuida a nivel mundial, escuchar las experiencias de los miembros y colaborar en las diversas formas de mitigar los riesgos actuales y futuros".

Durante un ciberincidente o ciberamenaza a gran escala que involucra al sector financiero y a sus proveedores críticos, el programa aprovechará los canales de comunicación especializados de FS-ISAC para acelerar la difusión de información precisa necesaria para abordar los riesgos inmediatos y mantener segura a la industria.

Nota para el editor

Los proveedores críticos se definen como organizaciones no financieras que ofrecen infraestructura y servicios de red que, si se ven afectados por un incidente, interrumpirían en tiempo real una cantidad significativa de servicios financieros centrales en todo el sector, lo que a su vez afectaría la capacidad del público para gestionar transacciones financieras.

Acerca del FS-ISAC

El Centro de Intercambio y Análisis de Información de los Servicios Financieros (FS-ISAC) es el único consorcio global de intercambio de ciberinteligencia que se enfoca exclusivamente en los servicios financieros. Al prestar servicios a las instituciones financieras y, a su vez, a sus clientes, la organización aprovecha su plataforma de inteligencia, sus recursos de resiliencia y una prestigiosa red de expertos entre pares para prever, mitigar y reaccionar a las ciberamenazas. Con sede en los Estados Unidos, la organización tiene oficinas en el Reino Unido y Singapur, así como miembros en más de 70 países.

Para obtener más información, visite www.fsisac.com. Para obtener claridad y perspectiva sobre el futuro de las finanzas, los datos y la ciberseguridad de los directivos de alto nivel de todo el mundo, visite FS-ISAC Insights. Para obtener más información sobre cómo incorporarse al FS-ISAC como miembro, visite www.fsisac.com/membership

Acerca de Akamai

Akamai impulsa y protege la vida en el entorno virtual en línea. Las empresas más innovadoras de todo el mundo eligen a Akamai para proteger y distribuir sus experiencias digitales, ya que ayuda a miles de millones de personas a vivir, trabajar y jugar todos los días. Con la plataforma periférica más grande y confiable del mundo, Akamai mantiene las aplicaciones, los códigos y las experiencias más cerca de los usuarios, y las amenazas más alejadas.

Obtenga más información sobre la seguridad, la entrega de contenido y los productos y servicios de computación periférica de Akamai en www.akamai.com, blogs.akamai.com o siga a Akamai Technologies en Twitter y LinkedIn.

Para obtener inteligencia y conocimientos que ayuden a manejar los riesgos de seguridad, incluidos blogs como Akamai Reports Another DoS in Log4j2 (CVE-2021-45105): What You Need to Know, visite el Centro de Amenazas a la Seguridad de Akamai.

Contactos para los medios:

FS-ISAC

Adriana Villasenor

avillasenor@fsisac.com

Akamai

Helen Yang

htse@akamai.com

FUENTE FS-ISAC