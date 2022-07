Fuzhou aprovecha la oportunidad de la "China digital" para darse a conocer en el mundo

FUZHOU, China

/PRNewswire/ -- "Descubriendo Fuzhou: la Cumbre de China Digital", la cinta temática promocional de la ciudad de, provincia de, se dio a conocer el 22 de julio en la "pantalla de" en Times Square,. Aprovechando la oportunidad de la "digital",, una ciudad costera, presenta su "atmósfera de ciencia y tecnología" en el "punto de encuentro del mundo".

Con macrodatos, internet de las cosas, inteligencia industrial, metaverso, etc., el video promocional muestra la aplicación de los logros de la ciencia y tecnología digital en muchos sectores y escenarios, como educación inteligente, atención médica inteligente, atención geriátrica inteligente, comunidad inteligente, vida inteligente, etc.

Según el Departamento de Publicidad del Comité Municipal del PCC de Fuzhou, la Cumbre de China Digital no es solo un gran evento en el ámbito digital, sino que también ha sido testigo de los logros alcanzados en la construcción de la China digital en los últimos años. De 2017 a 2021, el volumen de la economía digital de China creció desde 27 billones de yuanes a más de 45 billones de yuanes, gracias a lo cual ocupó el segundo lugar a nivel mundial. Como anfitrión de la DCS cinco veces consecutivas, Fuzhou está concentrando la sabiduría y el poder científico y tecnológico de todo el país para brindarle al mundo "soluciones chinas" que empoderen a la nación y beneficien a las personas.

Enlaces a las imágenes adjuntas:

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=426095

Leyenda: "Descubriendo Fuzhou: la Cumbre de China Digital", la cinta temática promocional de la ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1865366/Discover_Fuzhou.jpg

FUENTE The Publicity Department of the CPC Fuzhou Municipal Committee