General Motors México &OnStar en alianza con Fleet Complete lanzan un nuevo servicio de gestión de flotas

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- OnStar México, el servicio de seguridad y conectividad de General Motors, anunció que, desde el 22 de marzo, el servicio de la empresa Fleet Complete estará disponible en México. Esta nueva plataforma en línea permite a las empresas administrar flotas de vehículos de manera más eficaz.

La plataforma es una herramienta que está diseñada para proporcionar a los gerentes de flotas datos útiles y relevantes sobre el uso de sus vehículos en tiempo real.

"La solución de Fleet Complete complementa los servicios que ofrece General Motors. Es una herramienta intuitiva y fácil de usar para la gestión de flotas, diseñada para vehículos equipados con OnStar", afirmó Priscilla Zozaya, directora de Estrategia, Planificación y Negocios de OnStar en GM de México. La plataforma proporciona, entre otras cosas, información sobre la ubicación del vehículo, el mantenimiento y los diagnósticos de la flota.

"Nuestra alianza con GM cuenta con una trayectoria comprobada en Norteamérica, y hoy estamos muy emocionados de ofrecer la misma solución a las empresas mexicanas", comentó Rafael Gozzi, vicepresidente de Eficiencia Operativa para Fleet Complete México. "Esta integración ya está ayudando a muchas empresas a reducir los costos operativos al comprender con mayor exactitud lo que sucede con los vehículos de su flota en tiempo real.

Este nuevo servicio se comercializará exclusivamente para vehículos de las marcas de General Motors Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac a través de los distribuidores de Chevrolet Fleet Services (servicios de flota de Chevrolet).

Acerca de Fleet Complete

Fleet Complete® es un proveedor global líder de tecnología de vehículos conectados que brinda soluciones indispensables de gestión de flotas, activos y fuerza laboral móvil. La empresa brinda servicios a aproximadamente 600.000 suscriptores y más de 40.000 empresas y organizaciones gubernamentales en Canadá, Estados Unidos, México, Australia y en toda Europa. Mantiene asociaciones de distribución claves con AT& en los Estados Unidos y México, TELUS y Rogers en Canadá, Telstra en Australia, Telia en Dinamarca, COSMOTE en Grecia y Deutsche Telekom (T-Mobile) en varios países europeos. Fleet Complete desarrolla sólidas asociaciones de OEM con líderes del mercado global como Cummins, Ford, General Motors, Mitsubishi Australia, Toyota, entre otros. Sigue siendo una de las empresas que crecen más rápido a nivel mundial, y ha recibido numerosos premios por su innovación y crecimiento.

Para obtener más información, por favor, visite www.fleetcomplete.com

Acerca de GM México GM ha estado operando en México durante 85 años y emplea a alrededor de 21.000 personas directamente. Cuenta con instalaciones en Toluca, estado de México; Silao, Guanajuato; Ramos Arizpe, Coahuila; San Luis Potosí, S.L.P., y oficinas corporativas en Ciudad de México. Comercializa productos de marca Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Visite nuestro sitio web: https://media.gm.com/media/mx/es/gm/home.html

Acerca de OnStar, LLC (OnStar) es una subsidiaria de propiedad absoluta de GM Holdings LLC ("GM"). Junto con su subsidiaria Shanghai OnStar Telematics Co. Ltd, una empresa conjunta entre OnStar, Shanghai General Motors Co., Ltd (SGM) y Shanghai Automotive Industry, OnStar ofrece soluciones de conectividad de movilidad, seguridad, protección y además tecnología de información avanzada. Está disponible en 39 modelos de marca GM en todo el mundo. Los principales servicios de OnStar incluyen respuesta automática a colisiones, asistencia a vehículos robados, apertura remota de puertas, navegación paso a paso y diagnósticos, así como otros servicios.

Contactos con los medios: Tim Kwan, director global de Marketing, Fleet Complete, marketing@fleetcomplete.com; Alfonso Monreal, Relaciones Públicas de OnStar, alfonso.monreal@gm.com, Tel.: 55 1652 2527

FUENTE Fleet Complete