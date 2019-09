Glenmorangie presenta Quinta Rubán 14 años, con un cuerpo y figura evolucionadaPR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de septiembre de 2019

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- La Destilería Glenmorangie fundada en 1843, ubicada en Tain, Ross-Shire, Escocia, es la responsable de la creación del whisky Single Malt favorito de los escoceses. Glenmorangie se elabora con los más altos estándares de calidad, está hecho 100% de cebada escocesa y cuenta con una herencia inigualable e innovadores procesos como la extra maduración.

La Extra-Maduración es un proceso en el que Glenmorangie es pionero. El whisky es madurado por primera vez en un tipo de barrica (como un ex bourbon), después, se transfiere a otro tipo de barrica (como barricas que antes contuvieron algún vino, ya sea Jerez, Oporto, Sauternes, entre otros) donde pasa años ganando más capas de sabor y adquiere ese toque final que le agrega una dimensión única de carácter a los whiskies. El proceso de añejamiento que se realiza en los whiskies de Glenmorangie es realmente artesanal y sumamente cuidado y personalizado. Por lo tanto, no hay una fecha de envejecimiento establecida ya que los plazos no son exactos y únicamente se puede decir que un whisky está listo solo cuando ha obtenido los aromas y los sabores requeridos.

Glenmorangie Quinta Rubán forma parte de la colección de Extra Maduración, el cual en años anteriores era añejado durante 12 años en barricas de bourbon y de oporto. Quinta Rubán fue acreedor de varias medallas de oro como mejor whisky con 12 años de añejamiento por el International Whisky Competition, (IWC), y por el International Wine &Spirits Competition (IWSC), lo que demuestra el dominio y expertise del Dr. Bill Lumsden y el equipo de la destilería de Glenmorangie en el manejo de whiskies de extra maduración.

Gracias al éxito obtenido por Quinta Rubán el día de hoy se transforma con un evolucionado empaque y ahora envejecido durante 14 años, diez años en barricas de bourbon y terminado en barricas de oporto de rubí, dando como resultado un destilado voluptuoso y con un complejo equilibrio de sabores que fluctúan entre lo dulce y seco de las barricas. Además, con un contraste de texturas frescas y nítidas al paladar, fortaleciendo los sabores y aromas a chocolate y naranja. Un verdadero deleite para todo conocedor y amante del whisky.

NOTAS DE CATA:

Glenmorangie Quinta Ruban 14 años Nariz: chocolate de menta oscura, mandarinas y naranjas de Sevilla se mezclan con el sándalo y la nuez antes de dar paso a un final picante de pimienta y nuez moscada. Gusto: chocolate de menta y nueces que envuelven el paladar como terciopelo, fuertes notas a rosa, y los tradicionales dulces de naranja de Sevilla. Acabado: un largo y profundo acabado con sabro a chocolate de menta y naranjas.

ACERCA DE GLENMORANGIE: Glenmorangie Single Malt Scotch Whisky se origina en las Tierras Altas de Escocia, donde, en la destilería de Glenmorangie, se destila en los más altos alambiques de whisky de malta de Escocia. Expertamente madurado en las barricas de roble más finos, y perfeccionado por los hombres de Tain. La destilería fue fundada en 1843 y es reconocida como una pionera en su campo uniendo tradición con innovación para crear whiskies 'Unnecessarily well-made'.

Extra-maduración: Este proceso del cual Glenmorangie es pionero, consiste en realizar el madurado del whisky inicialmente en un tipo de barrica (barrica previamente utilizada para ex bourbon), después, pasa a una segunda barrica (principalmente utilizada para algunos tipos distintos de vino como pueden ser Jeréz, Oporto o Sauternes), es aquí en donde adquiere esas últimas capas de sabor, textura y olor que culminarán entregando un whisky de la mejor calidad.

CONSUMO RESPONSABLE: La compañía de Glenmorangie aboga por un consumo responsable y sugiere que los bebedores saboreen el whisky Glenmorangie con moderación y en línea con las directrices recomendadas diarias para el consumo de alcohol.

