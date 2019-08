Glenmorangie y Ardbeg, galardonados como lo mejor en la industria del whisky

Glenmorangie es reconocido con 6 medallas de oro por tener los mejores Single Malt y recibe el prestigioso Whisky del Año con Glenmorangie Grand Vintage 1991.

La destilería de Ardbeg es reconocida por segundo año consecutivo como la Mejor Destilería de los premios IWC.

Por tercera vez, el Dr. Bill Lumsden es Master Distiller of the Year ¡algo nunca antes visto!

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- En el marco de la edición 2019 de la entrega de los prestigiosos premios, Ardbeg y Glenmorangie destacan por su excelencia y expertise en el arte de elaborar single malt whiskies. Los IWC son uno de los reconocimientos más importantes del sector, prueba de que ambas destilerías sobresalen por su dominio de la industria.

Por segundo año consecutivo, la destilería Ardbeg es aclamada como "Distillery of the Year", lo que reconoce nuevamente las habilidades de liderazgo y vasto conocimiento del Dr. Bill Lumsden y el equipo de creación de la destilería. El recorrido por la destilería Ardbeg es imprescindible para todo amante y conocedor del whisky; este reconocimiento demuestra el gran trabajo en equipo que hay detrás de cada botella de este distinguido destilado.

Sylvain Allard

comentó, socio de la IWC.

El whisky de Islay, conocido por su sabor ahumado fue también aplaudido por el panel de jueces, quienes elogiaron la "artesanía excepcional, pasión y maestría" de Ardbeg An Oa, el single malt de la casa, galardonándolo en tres de las más importantes categorías.

Por su parte, la edición limitadafue nombradaGrand Vintage Malt 1991 es el resultado de dos parcelas de cebada completamente distintas y que según las normas y tradiciones del whisky, no deberían de ser unidas. Es bajo el ingenio y creatividad de Dr. Bill, que la cuarta entrega de laresulta en un whiskey excepcional, complejo y sumamente elegante, reconocido y aplaudido como el Whisky del Año; con un puntaje de 97, el juez principal de la IWC asegura que es uno de los diez mejores whiskies que ha probado a lo largo de su vida.

El Dr. Bill Lumsden, la mente maestra detrás de la creación de los single malt de Glenmorangie y Ardbeg, recibió por tercera vez consecutiva el reconocimiento "Master Distiller of the Year", algo nunca antes visto en las celebraciones del certamen. La incesante búsqueda de creatividad e innovación en ambas destilerías junto con el liderazgo e inspiración que transmite, son solo algunas de las razones por las cuales es galardonado nuevamente.

"Ardbeg merece ser aclamada como la Destilería del Año. Con cada whisky valorado con más de 90 puntos, liderados por el ahumado, dulce y singularmente redondeado Ardbeg An Oa, estos resultados reflejan la dedicación en el corazón de Ardbeg. Y estoy encantado de ver a Glenmorangie Grand Vintage Malt 1991 ser nombrado whisky del año. Sus profundidades plumosas lo convierten en un whisky verdaderamente excepcional" comentó el Dr. Bill, Director de Destilación y Creación de Whisky de ambas destilerías.

Acreditados con un total de diez oros en diferentes categorías, estos premios son un reconocimiento más del excepcional trabajo realizado en las destilerías de Glenmorangie y Ardbeg, ambas etiquetas del prestigioso portafolio de vinos y destilados de Moët-Hennessy.

Sin duda, el 2019 ha sido un gran año para Glenmorangie y Ardbeg, en donde lo mejor de la industria reconoce y celebra nuevamente el legado, la tradición y excelencia que se vive día a día en la destilería. Estos premios continúan avalando la excelencia y perfección que desde su comienzo describe el trabajo de Glenmorangie, dando año tras año a sus aficionados los mejores whiskys dentro de la industria.

RESULTADOS DE IWC

Distillery of the Year

Ardbeg

La IWC dijo: "Por segundo año consecutivo, Ardbeg presentó toda su gama y cada una de sus cinco expresiones de whisky obtuvo más de 90 puntos, mostrando una artesanía excepcional, pasión y dominio en el arte de ensamblar un whisky fenomenal".

Master Distiller of the Year

Dr Bill Lumsden

La IWC comentó: "Por tercera vez en los últimos cuatro años, el Dr. Bill Lumsden se convierte en el Maestro Destilador del Año con el whisky de malta puntuado más alto en la International Whisky Competition, esta vez con el excepcional Glenmorangie Grand Vintage Malt 1991, que logró 97 puntos en catas ciegas".

Whisky of the Year

Glenmorangie Grand Vintage Malt 1991 (97 puntos)

RECONOCIMIENTOS GLENMORANGIE

Best Single Malt Whisky



Glenmorangie Grand Vintage Malt 1991 (97 puntos)

Best Single Malt Scotch 12 Year Old

Glenmorangie Lasanta (93.4 puntos)

Best Single Malt Scotch 19-24 Year Old

Glenmorangie 19 Years Old (92.5 puntos)

Best Single Malt Scotch 25 Year Old and Over

Glenmorangie Grand Vintage Malt 1991 (97 puntos)

Best Highland Single Malt

Glenmorangie Grand Vintage Malt 1991 (97 puntos)

RECONOCIMIENTOS ARDBEG

Best Single Malt Scotch (No Age Statement)

Ardbeg An Oa (95.3 puntos)

Best Single Malt Scotch 10 Year Old

Ardbeg 10 Years Old (92 puntos)

Esta expresión es venerada en todo el mundo como el whisky más ahumado, turbado y complejo de todos.

Best Islay Single Malt

Ardbeg An Oa (95.3 puntos)

Best Cask Strength (más de 57%)

Ardbeg Corryvreckan (95 puntos)

Best Peated Whisky

Ardbeg An Oa (95.3 puntos)

Acerca de Glenmorangie:

Glenmorangie Single Malt Scotch Whisky se origina en las Tierras Altas de Escocia, en la destilería de Glenmorangie, se destila en los más altos alambiques de whisky de malta de Escocia, madurado en las barricas de roble más finos, y perfeccionado por los hombres de Tain. La destilería fue fundada en 1843 y es reconocida como una pionera en su campo uniendo tradición con innovación para crear whiskies 'Unnecessarily well- made'.

Acerca de Ardbeg:

Ardbeg se enorgullece de ser The Ultimate Islay Malt Whisky. Establecido en 1815, Ardbeg es venerado por conocedores de todo el mundo como el más turbio, ahumado y más complejo de todas las maltas Islay. A pesar de su ahumado, Ardbeg es famoso por su deliciosa dulzura, un fenómeno que cariñosamente se conoce como "la paradoja de la turba".

International Whisky Competition 2019:

El concurso International Whisky Competition celebró su décima edición del 15 al 17 del pasado mayo en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Un panel de expertos profesionales en degustación de whiskies, licores, cervezas y vino probó cada whisky de forma individual. Cada entrada se calificó utilizando un sistema integral de escala de 100 puntos.

FUENTE Glenmorangie