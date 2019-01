SAN JUAN, Puerto Rico and CORAL SPRINGS, Florida, 16 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- GM Security Technologies, líder en soluciones y servicios de ciberseguridad, gobernabilidad y cumplimiento enfocados en gestionar el riesgo digital, anuncia la adquisición de 1st Secure IT, empresa especializada en auditorías y certificaciones de seguridad de la información y prevención de fraudes.

Con esta adquisicion se acelera la expansión de GM Security Technologies, esta vez a nuevos mercados actualmente atendidos por 1st Secure IT que incluyen los Estados Unidos, América Latina y el Caribe, Europa y Australia. Con la incorporación de 1st Secure IT, GM Security Technologies contará también con nuevo talento técnico y comercial que permitirá acelerar su expansión en el área de seguridad de la información, gestión de riesgo digital y cumplimiento. También complementa el ofrecimiento de servicios gestionados de seguridad de GM Security Technologies, permitiendo ofrecer a las organizaciones la administración remota de su entorno digital seguro y/o los sistemas de usuario final.

1st Secure IT aporta la experiencia de sus auditores altamente capacitados en las áreas de seguridad de información, gestión de riesgo y cumplimiento, con certificaciones como: CISSP, CISA, CISM, ISO 27001, PCI-DSS. Adicionalmente, la empresa es la única basada en América Latina autorizada para ofrecer servicios especializados de GARS (General Acquirer Risk Standards de VISA INC), Pre Paid Issuer Risk Program Audit de VISA INC, Third Party Audit de VISA y Mastercard Inc. Además de Consultorías de Prevención de Fraude (Fraud Prevention Consulting and Audits).

"Con la integración de 1st Secure IT seguimos enfocados en garantizar a nuestros clientes la completa seguridad de los datos que manejan. La unión de ambas empresas consolida un grupo de profesionales y expertos certificados que trabajarán en equipo para seguir ofreciendo un alto nivel de compromiso en el servicio a nuestros clientes", afirma Héctor Guillermo Martínez, Presidente de GM Security Technologies.

"Estamos muy entusiasmados en unirnos a GM Security Technologies para potenciar su larga y reconocida trayectoria asegurando la información en los medios de pago. Esta fusión de competencias crea una oportunidad inigualable combinando la seguridad de la información con un legado líder en medios de pago seguros", comenta Alberto J. España, Socio Director de 1st Secure IT.

GM Security Technologies cuenta con cerca de 50 años de trayectoria y experiencia como empresa lider en el ámbito de Tecnología de la Información, Manejo de Riesgo en los Medios de Pago y Seguridad de Datos, apoyado por tres avanzados centros de monitoreo y respuesta a incidentes de seguridad y gestión de riesgo digital (CIRRC por sus siglas en ingles).

1st Secure IT fue fundada en 2010. Con base en Estados Unidos, y oficinas en Ciudad de México y Sao Paulo, Brasil, ha logrado más de 300 auditorías de PCI-DSS en América Latina. Además cuenta con más de 5000 clientes en Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá, Uruguay, Brasil, España, Argentina y Australia.

GM Security Technologies ofrece soluciones y servicios innovadores en ciberseguridad, gobernabilidad y cumplimiento, enfocados en gestionar el riesgo digital. Sus soluciones están diseñadas para detectar ataques avanzados y responder a ellos de manera efectiva, reduciendo así el riesgo del negocio, el fraude y el cibercrimen. Iniciándose en 1970 como General Computer Corporation y luego como GM Group para la década de los 1990s, GM Security Technologies cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en medios de pago y procesamiento de información, así como en el manejo de políticas y procesos integrados de tecnologías y estándares para el resguardo de los datos en medios de pago. Su filosofía de operación fue siempre guiada por los principios de simplicidad, innovación y lograr el éxito del cliente, atributos que la ha convertido en el proveedor líder y de más rápido crecimiento en seguridad y tecnología en América Latina y el Caribe.

