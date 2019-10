GMAT™ Preguntas Oficiales Avanzadas ahora disponibles

Preguntas difíciles tomadas directamente de los últimos exámenes GMAT, expandiendo las opciones de preparación del candidato para el día del examen.

RESTON, Virginia, Oct. 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Graduate Management Admission Council™ (GMAC™ - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), administrador del Graduate Management Admission Test™ (GMAT™ - Examen de Admisión de Posgrado en Administración) y una asociación global de escuelas de posgrado de negocios, anunciaron hoy el lanzamiento de su GMAT™ Preguntas Oficiales Avanzadas, el único material de preparación para el examen que contiene exclusivamente preguntas difíciles de exámenes GMAT anteriores. El producto complementa el portafolio GMAT™ Official Prep, que ofrece a los candidatos una opción para cuestionarse después de completar la mezcla de preguntas fáciles, medias y difíciles en la Guía Oficial GMAT™.“Ganar confianza para resolver las preguntas más difíciles en el GMAT puede ayudar a aumentar el rendimiento de un candidato y la confianza en el día del examen”, dijo Pam Brown, directora de gestión de producto de GMAC. “Queremos ayudar a los participantes del examen a que estén lo mejor preparados y vimos la necesidad en el mercado de ofrecer una herramienta para esforzarse aún más después de completar las preguntas de la Guía Oficial GMAT”, continuó Brown. “Al estudiar las Preguntas Avanzadas, los candidatos se sentirán más capacitados en el día del examen, y al mismo tiempo aumentarán sus posibilidades de destacarse frente a las escuelas objetivo”. Consistiendo de 150 preguntas de Raciocinio Cuantitativo y 150 preguntas de Raciocinio Verbal, GMATTM Preguntas Oficiales Avanzadas ofrece a los candidatos más material para profundizar su preparación y esforzarse aún más. Especialistas en el asunto materia, con décadas de experiencia en redacción y edición de preguntas de GMAT, desarrollaron las explicaciones completas de las respuestas. Las preguntas son agrupadas por áreas de “capacidades fundamentales", permitiendo a los candidatos alinear su plan de estudios con la estructura del Informe de puntaje mejorado de GMAT.Así como la serie de GMAT Official Guide, GMAT Official Advanced Questions está disponibles para compra en versión impresa o como un e-book a través del socio de GMAC, Wiley Efficient Learning. Ambas versiones incluyen acceso al Banco de Preguntas En Línea para crear conjuntos de práctica personalizados, centrarse en capacidades fundamentales específicas y mejoras de mediciones.La edición global GMAT Official Advanced Questions tiene un costo de USD$29.99.Acerca de GMACEl Graduate Management Admission Council (GMAC - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), es una asociación global formada por las principales escuelas de posgrado en administración. Fundada en 1953, mantenemos nuestro compromiso de desarrollar soluciones para que las escuelas de negocios y los candidatos puedan descubrir, evaluar y conectarse mejor entre sí. Trabajamos en nombre de las escuelas y de la comunidad de educación de posgrado en administración, así como también guiamos a los candidatos en su camino hacia una educación superior, para asegurarnos de que ningún talento quede sin descubrir.GMAC ofrece investigación de clase mundial, oportunidades de desarrollo profesional y evaluaciones para el sector, diseñadas para avanzar en el arte y la ciencia de las admisiones. De propiedad y administrada por GMAC, el examen Graduate Management Admission Test® (GMAT®) es la evaluación de escuela de postgrado más utilizada, reconocida por más de 7,000 programas en todo el mundo.Nuestro portal principal de información y recursos de educación de postgrado en administración, www.mba.com, obtiene seis millones de visitas al año y cuenta con la herramienta de concordancia de datos Búsqueda de Escuela y el servicio de búsquedas GMASS™, que concuerda los candidatos con las escuelas de negociosGMAC es una organización global con oficinas en Hong Kong y Shanghái, China; Gurgaon, India; Singapur, Londres, Reino Unido; y Estados Unidos. Para más información acerca de nuestro trabajo, visite, www.gmac.com.Contacto de Medios:Geoffrey Basye, Director de Relaciones con los Medios, GMAC+1 (703) 668-9799 o gbasye@gmac.com