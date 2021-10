Gold Data es el más galardonado en los Global Carrier Awards 2021, conquistando 3 categoríasGold Data se enorgullece en ser el más galardonado en los Global Carrier Awards, con premios en las siguientes categorías: Best Data Service Innovation, Best OTT Partnership y Best Post COVID-19 Business Transformation.

MIAMI, 26 de octubre de 2021