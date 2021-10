GoldConnect gana por segunda vez el Wholesale Innovation Disruptor of the Year en los Global Carriers Awards 2021

LONDRES, 27 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- GoldConnect , un proveedor mayorista líder en conectividad en América Latina y el Caribe, ganó una vez más uno de los premios más prestigiosos en la ceremonia de los Global Carrier Awards celebrada durante el Capacity Europe 2021: Wholesale Innovation Disruptor of The Year. Este premio reconoce cómo GoldConnect ha estado desafiando los estándares comerciales en Latinoamérica y el Caribe con su plataforma LatamConnect recientemente lanzada.

La plataforma LatamConnect incluye cuatro módulos diferentes:

Cotizaciones: los clientes pueden realizar un análisis de factibilidad y conocer precios firmes en más de 40 millones de edificios dentro de la red en toda la región.

Entrega: los clientes pueden monitorear el proceso de instalación en tiempo real en cada paso del proceso, desde los resultados del estudio del lugar hasta la activación de CPE y las pruebas finales.

Monitoreo: una vez que los servicios están activos, los clientes pueden visualizar el tráfico, la latencia, la pérdida de paquetes y muchos indicadores importantes.

Reporte de problemas: permite a los clientes abrir casos de soporte, revisar informes de cortes (RFO) y consultar informes de casos.

Los clientes de GoldConnect también pueden firmar órdenes de servicio digitalmente, conversar en tiempo real con ventas, entregas y soporte técnico a través de una función de chat integrada y pagar sus saldos de cuenta con criptomonedas. En 2021, GoldConnect se convirtió en el primer operador global en aceptar criptomonedas como forma de pago en Latinoamérica y el Caribe.

La empresa también fue nombrada "Best Latam Carrier – Project of the Year" durante los Carrier Community Awards de este año por el desarrollo de la plataforma LatamConnect.

"La innovación y la disrupción son componentes fundamentales en nuestro ADN. Nos honra ganar este importante premio de la industria por segunda vez en menos de tres años. Es un logro increíble y una motivación para nuestros objetivos a largo plazo", afirmó Jeremy Villalobos, director de operaciones de GoldConnect. "Estamos totalmente comprometidos a seguir revolucionando la forma de hacer negocios en Latinoamérica, llevando nuestra plataforma LatamConnect a niveles aún más altos".

"La mejor manera de revolucionar su industria es desafiar el status quo, escuchar las ideas de los miembros de su equipo, visualizar el cambio a través de su libre niño interno y liderar el camino a la acción", expresó Justo Valladares, director ejecutivo de GoldConnect. "Estoy muy orgulloso y agradecido por este distinguido logro".

Acerca de GoldConnect

GoldConnect es un proveedor mayorista de conectividad, con presencia en 17 países de Latinoamérica y el Caribe. Con más de 20 años de experiencia en soluciones de red, GoldConnect confía en su galardonada infraestructura de red propia para ofrecer soluciones de red y servicios de centros de datos a más de 33 países. Para obtener más información, visite www.goldconnect.com .

