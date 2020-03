USA

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- No es necesario empacar para hacer el viaje de tus sueños. Ahora que es momento de quedarse en casa para cuidarnos entre todos,lleva los paisajes, la cultura y gastronomía de loshasta la sala de tu casa a través de, la aplicación de transmisión de video en línea gratuita disponible para descarga en Roku, Apple TV, Amazon Fire TV o en tu teléfono Android o iOS. Los contenidos también están disponibles en YouTube por si no cuentas con un aparato. A través de series, documentales y películas, disfruta de maravillosos paisajes naturales, ciudades vibrantes, museos y roadtrips por el territorio estadounidense.

Prepara el itinerario con tu familia o roommies y acampen bajo las estrellas en Yellowstone o cualquiera de los increíbles Parques Nacionales con la serie America´s Treasure. Después exploren las delicias culinarias de Nueva Orleans o Kentucky con Game Changers, un programa en el que un cuarteto hambriento busca los parteaguas culinarios.

Para escuchar las maravillosas historias que tiene que contar la gente de distintos estados, no te pierdas la serie Ask a Local, donde los locales comparten sus tips y experiencias para disfrutar Estados Unidos como un lugareño, todo esto desde la comodidad de tu televisión inteligente o tu celular.

Los amantes de la música y sus raíces también pueden deleitarse con el contenido de GoUSA TV. For the Love of Music nos llevará a Nashville, también conocida como "Music City", cuna de artistas tan importantes como Johnny Cash, Bob Dylan, Chuck Berry y Elvis Presley. No hay mejor remedio para pasar un momento en calma y disfrutar en familia que conocer Estados Unidos a través de los músicos que ha regalado al mundo.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2018, GoUSA TV es el primer canal de entretenimiento turístico donde los amantes de los viajes pueden disfrutar de contenido narrado desde las diversas perspectivas de personas reales. Cada semana, una nueva aventura por las calles y caminos de Estados Unidos llegarán a la plataforma.

Este servicio de streaming puede descargarse sin suscripción, costo o necesidad de registrarse, en esta liga o desde la App Store buscando GoUSA TV. Los usuarios de Android pueden descargarlo en esta liga o buscando "GoUSA TV" en Google Play Store.

FUENTE GoUSA TV