Greeley and Hansen designa a nuevo directorEl Dr. Val S. Frenkel fue promovido al cargo de director del estudio de ingeniería internacional

CHICAGO

, 3 de enero de 2019 /PRNewswire/ --Greeley and Hansen, estudio de consultoría de gestión, de arquitectura y de ingeniería ambiental y civil especializado exclusivamente en la atención de las necesidades del sector del agua, nombró al Dr. Val S. Frenkel en el cargo de director.

Figura destacada en el sector del agua y experto reconocido en tecnologías de membranas, desalinización y reutilización del agua, el Dr. Frenkel actualmente ocupa el puesto de vicepresidente de Ingeniería de Procesos y director gerente de las Operaciones de la Costa Pacífico del estudio.

"El liderazgo de Val ha sido fundamental en la promoción de nuestra estrategia de crecimiento de largo alcance mediante la expansión de la presencia y las operaciones de Greeley and Hansen en San Francisco para atender mejor las necesidades de los clientes en la costa oeste", expresó John C. Robak, presidente de Greeley and Hansen. "Y, con la profundidad de sus conocimientos especializados en ingeniería de procesos, reutilización de agua y desalinización, también amplió nuestra capacidad de ofrecer soluciones sostenibles tanto a los clientes nacionales como internacionales usando tecnologías innovadoras para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades a largo plazo".

El Dr. Frenkel es diplomado fundador de la Academia Estadounidense de Ingenieros de Recursos Hídricos (American Academy of Water Resources Engineers, D.WRE), miembro de la Asociación Internacional del Agua (International Water Association) y de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (American Society of Civil Engineers), y es miembro activo de la Asociación Estadounidense de Obras Hídricas (American Water Works Association) y de la Federación del Entorno del Agua (Water Environment Federation). También ha sido premiado como Profesional Destacado en Reutilización del Agua por la Asociación Internacional de Desalinización (International Desalination Association). Además, es autor de más de 100 artículos y presentaciones sobre una amplia variedad de temas de procesos de tratamiento, y también escribió capítulos de varios manuales de práctica para el sector.

Acerca de Greeley and Hansen

Greeley and Hansen es líder internacional en el desarrollo de soluciones innovadoras de ingeniería, de arquitectura y de gestión para una amplia gama de desafíos complejos relacionados con el agua, las aguas residuales y la infraestructura relacionada. El estudio cuenta con una trayectoria comprobada en ingeniería civil y ambiental de casi cien años en todas las etapas del desarrollo y la implementación de proyectos, lo que lo convierte en un proveedor mundial de servicios integrales de primer nivel en el sector del agua. Greeley and Hansen está abocado al diseño de mejores ambientes urbanos de todo el mundo. http://www.greeley-hansen.com/index.htm

Para obtener más información, contacte a:

Nancy Stankus

312-558-9000

nstankus@greeley-hansen.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/803714/Val_S_Frenkel.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/803678/Greeley_and_Hansen_Logo.jpg

FUENTE Greeley and Hansen