El congreso concluye con su cuarto día desde Nueva Zelanda y Australia.

Green Wine Future 2022 concluyó hoy, 26 de mayo de 2022, con una impresionante lista de 16 conferenciantes especiales, 24 mesas redondas que invitan a la reflexión y 170 ponentes de los cinco continentes.

Green Wine Future 2022 by Wineally fueron cuatro días de presentaciones y contenido que se centró en los diversos desafíos a los que se enfrenta el sector del vino con respecto a la agricultura sostenible, el cambio climático, la conservación del agua, la responsabilidad corporativa, la viticultura y mucho más. Abarcando siete zonas horarias diferentes desde Nueva Zelanda hasta California ha sido la iniciativa más ambiciosa del sector. Ninguna otra conferencia en la industria vitivinícola ha logrado llegar y unir a todo el planeta en un mismo evento.

New Zealand Winegrowers y Barossa Australia fueron las organizaciones y regiones anfitrionas del cuarto día. Wines of Chile, California Wines, Wines of South Africa, Wines of Portugal, Interprofesional del Vino de España y Cave de Jurançon (Francia) fueron los anfitriones de los tres días anteriores.

A lo largo de la conferencia, se hizo más evidente que el modelo tradicional de producción, venta y comercialización de vino es insostenible a largo plazo. El negocio debe cambiar si desea sobrevivir. “Puedes ser un hombre de negocios y también respetar el medio ambiente”, afirmó Clarence Louie, jefe de la tribu de los Osoyoos en la Columbia Británica, Canadá. “No vamos a desarrollar más nuestras tierras porque queremos preservar sus ecosistemas naturales”.

“Es importante tener en cuenta los aspectos sociales y ambientales para ser una bodega sostenible”, compartió Sandra Carvão, Jefa de Inteligencia de Mercado y Competitividad de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas.

“La industria del vino debe aprender de otros sectores y enfocarse más en la mitigación que en la adaptación”, dijo Pancho Campo, fundador de Green Wine Future. “Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, por lo que la adaptación no ayudará a resolver la crisis climática. Sin mitigación y esfuerzos claros para descarbonizar la industria, no lograremos detener el cambio climático.”

La legendaria bióloga marina, exploradora de National Geographic y pionera de la exploración oceánica destaco el que todos estamos conectados en este planeta a través de sus océanos. Ella afirmó: “Sin un océano saludable, el planeta sería una tierra estéril. La protección de la naturaleza protegerá nuestros viñedos y la industria del vino prosperará. ¡Saber es la clave del cuidado y con el cuidado hay esperanza!”

El cuarto día de la conferencia comenzó a las 8:00 am en la zona horaria de Nueva Zelanda, con la bienvenida de Damien O'Connor, Ministro de Agricultura y Charlotte Read de New Zealand Winegrowers, anfitriones de la sesión de la mañana. Barossa Australia fue el anfitrión de las sesiones de la tarde, con James March, CEO de la Asociación y Pauly Vanderbergh, en representación de la comunidad Aborigen y Propietario de Munda Wines, quienes dieron la bienvenida a los asistentes a la sección de Australia del programa.

Los invitados especiales del día incluyeron a Carlo de Biasi, vicepresidente de la Asociación Lien de la Vigne, quien comenzó el cuarto día con una presentación sobre el Informe Vinelink International 2022. Ivan Eskildsen, Ministro de Turismo del Gobierno de Panamá, cerró las sesiones de la mañana con una presentación sobre el modelo de turismo sostenible de Panamá.

La tarde comenzó a las 2:00 pm hora de Adelaida con una conferencia magistral de Miguel Soto, portavoz de Greenpeace hablando sobre el marketing verde y cómo algunas empresas internacionales engañan al público. Gerard Bertrand, Presidente y CEO de Gerard Bertrand Wines fue el invitado especial, quien presentó cómo su empresa y él actúan por el planeta y cómo la industria debería seguir su ejemplo. El día concluyó con una mesa redonda sobre las conclusiones más importantes vertidas dentro de la conferencia y cuáles son las estrategias que se deben seguir.

Las sesiones del día incluyeron temas como:

• Navegando las aguas de las políticas gubernamentales

• El valor de lo orgánico y biodinámico

• Regiones emergentes y el futuro del sector vinícola

• ¿Qué es la viticultura regenerativa?

• Los beneficios de una Economía Circular

También se realizaron algunas adiciones tardías al programa, incluidos testimonios y grabaciones con bodegueros y viticultores del Okanagan y Napa Valley.

El evento contó con el apoyo de la OIV, California Wines, Wines of Chile, Barossa Australia, Thompson Okanagan Tourism Organisation, Interprofesional del Vino de España, Viniportugal, Wines of South Africa y muchas de las principales bodegas del mundo.

Todas las mesas redondas, las ponencias estarán disponibles para verlas en diferido hasta finales de junio para cualquiera que no haya podido asistir al evento en directo. Quienes no se hayan inscrito antes del evento, podrán hacerlo por solo 45 $

Visite la web http://www.greenwinefuture.com para acceder a las grabaciones o para adquirir un acceso por un mes para ver todo el evento en diferido.

