Grupo de Titulares de Bonos de Canje rechaza la oferta unilateral canje de la Argentina. Está disponible para participar en el proceso de buena fe

20 de abril de 2020

NEW YORK y, 20 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Durante las últimas semanas, los miembros del Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Canje de la Argentina (el "Grupo de Titulares de Bonos de Canje") han entablado conversaciones con los representantes de la República Argentina con el objetivo de lograr soluciones realistas a los desafíos del servicio de la deuda de la Argentina. El Grupo de Titulares de Bonos de Canje actualmente posee, en conjunto, más de USmillones de capital, o más del 16% del total de los bonos emitidos por la Argentina bajo los acuerdos de 2005 y 2010. Estos bonos representan los intereses de miles de inversores institucionales y personas individuales en cuyo nombre invierten los miembros del Grupo de Titulares de Bonos de Canje.

El Grupo está y estuvo siempre disponible para buscar de una manera constructiva una solución en la que todas las partes contribuyan equitativamente a una carga de deuda sostenible respaldada por políticas apropiadas. Una solución así colocaría a la Argentina en un camino de crecimiento económico sólido, mantendría el acceso al mercado para la República y los emisores argentinos y, sobre todo, elevaría el nivel de vida de la gente.

El Grupo de Titulares de Bonos de Canje entró en estas conversaciones de buena fe, entendiendo la necesidad de la Argentina de aliviar el flujo de efectivo en el corto plazo para hacer frente a los impactos que ha sufrido su economía en los últimos años, incluida la pandemia de Covid-19. El Grupo de Titulares de Bonos de Canje estuvo y está preparado para abordar esos problemas en el contexto de un proceso que requiere de transparencia por parte de los representantes de la Argentina y compromisos significativos entre las partes.

Lamentablemente, las opiniones del Grupo de Titulares de Bonos de Canje no se han tenido en cuenta de ninguna manera en la oferta de canje anunciada por la Argentina. En lugar de seguir un curso de compromiso constructivo, la Argentina ha optado por hacer una oferta unilateral. La propuesta de la Argentina no representa el resultado de negociaciones de buena fe, por lo que el Grupo de Titulares de Bonos de Canje la considera inaceptable y no tiene intención de apoyarla.

El Grupo de Titulares de Bonos de Canje sigue disponible para trabajar de buena fe con la Argentina para enfrentar sus desafíos y para presentar propuestas realistas que puedan proporcionar a la Argentina un camino consensuado hacia una carga de deuda sostenible. El camino de la Argentina hacia un futuro más próspero requiere del apoyo activo y la cooperación de todas las partes: tenedores de bonos internacionales y locales, el FMI, el Banco Mundial y otros socios multilaterales y bilaterales, además de la sociedad argentina y su gobierno.

El Grupo de Titulares de Bonos de Canje está compuesto por un gran número de inversores institucionales que poseen Bonos de Canje regidos por el acuerdo de 2005 de la Argentina. Los Bonos de Canje se emitieron a inversionistas que participaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 en los que los tenedores de bonos aceptaron voluntariamente grandes reducciones en el valor presente neto para ayudar a la Argentina a recuperarse del incumplimiento de 2001.

