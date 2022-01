GRUPO SALINAS Y GRUPO VIDANTA ANUNCIAN ALIANZA PARA EL MEXICO OPEN AT VIDANTA- El Mexico Open at Vidanta se llevará a cabo en Vidanta Vallarta por los siguientes tres años -

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de enero de 2022 /PRNewswire/ --, reafirmando su compromiso de crecer el golf en México, presentó la nueva alianza con, el desarrollador líder dee infraestructuras turística y de entretenimiento en México y Latinoamérica, que será anfitrión del Mexico Open comodel torneo. Vidanta Vallarta será sede del torneo del PGA TOUR por los siguientes tres años y, con ello, el nombre del torneo cambiará a Mexico Open at Vidanta.

132 jugadores profesionales se darán cita del 25 de abril al 1 de mayo en el campo de golf Vidanta Vallarta, para competir por una bolsa demillones de dólares y 500 puntos FedExCup.

Este patrocinio significa un parteaguas en la historia del golf profesional, ya que nunca antes dos empresas de la talla de Grupo Salinas y Grupo Vidanta habían unido esfuerzos y firmado un patrocinio multianual, lo que fortalece el compromiso de seguir apoyando y desarrollando el golf en México y Latinoamérica. Dicho patrocinio asegura la permanencia del Mexico Open at Vidanta por varios años más en la gira del PGA TOUR.

"En Grupo Salinas estamos convencidos de la importancia de llevar el mejor golf del mundo más allá de la Ciudad de México, acercando este deporte a cada vez más mexicanos y mandar con eso un claro mensaje: el golf no es propiedad de unos cuantos, es de todos", aseguró Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas. "Agradezco a Grupo Vidanta por su apoyo para hacer este sueño realidad. En Grupo Salinas reafirmamos nuestro compromiso de crecer el golf en México".

Desde 2017, Grupo Salinas apostó por traer el mejor golf a México y hoy este deporte está más fuerte que nunca. A partir del 2022, el Mexico Open at Vidanta continuará con el compromiso de Grupo Salinas de acercar el golf a todos los mexicanos, particularmente a los jóvenes.

"Agradezco a Grupo Salinas su apoyo en hacer realidad el Mexico Open at Vidanta. Este torneo del PGA TOUR y su promoción a nivel internacional generará una derrama económica importantísima para Bahía de Banderas, tanto en Nayarit como en Jalisco," comentó Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta. "Será la gran oportunidad de mostrarle al mundo la belleza natural de México, su insuperable calidad y sobre todo, el gran corazón de nuestra gente." agregó.

El campo de golf de Vidanta Vallarta representará nuevos retos para los jugadores y el Mexico Open at Vidanta se consolidará como el mejor evento deportivo y social de Latinoamérica.

Para más información del Mexico Open at Vidanta por favor visite www.mexicoopen.mx y síganos a través de los canales oficiales del torneo en Facebook: @MexicoOpenGolf , Twitter: @MexicoOpenGolf e Instagram: @MexicoOpen .

Acerca del Mexico Open at Vidanta

El Mexico Open at Vidanta tiene como origen el Abierto Mexicano de Golf, que se remonta a 1944, y es considerado el torneo con más tradición en México. La edición 2022 aparecerá por primera vez en el calendario del PGA TOUR como un evento oficial de la FedExCup, ofreciendo 500 puntos al ganador y una bolsa de $7.3 millones de dólares. Se jugará del 25 de abril al 1 de mayo de 2022 en Vidanta Vallarta con un field de 132 jugadores. A partir de 2022, el vanguardismo del PGA TOUR se fusionará con la historia del golf profesional en México en la forma del Mexico Open at Vidanta, un torneo de talla mundial presentado por Grupo Salinas que atraerá la mirada de todo el mundo en nuestro país.

Acerca de Grupo Salinas

Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un grupo de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, enfocadas en la creación de: valor económico, a través de la innovación del mercado y de bienes y servicios que mejoren el nivel de vida; valor social, para crear capacidades sociales que permitan mejorar las condiciones de las comunidades; y valor ambiental, reduciendo el impacto negativo relacionado con sus actividades comerciales. Creado por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas opera como un foro de desarrollo de gestión y decisión para los principales líderes de las empresas miembros, entre las cuales destacan TV Azteca, Grupo Elektra, Banco Azteca, Totalplay, entre otras. El grupo de empresas comparte una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y rendimiento de clase mundial.

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el líder de la industria turística, Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es en México y Latinoamérica, el más importante desarrollador integral de servicios turísticos, especializado en destinos vacacionales, marcas de hoteles de lujo, campos de golf, bienes raíces y entretenimiento. El enfoque visionario de la compañía en el desarrollo de destinos de playa de lujo hace de las vacaciones de ensueño una realidad a través de espectaculares resorts y centros de entretenimiento en los lugares más codiciados de las costas de México –Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán–, con ocho marcas distintas que incluyen The Estates, Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden y Ocean Breeze.

Desde hoteles galardonados con Cinco Diamantes por la AAA hasta una colección internacionalmente reconocida de campos de golf, Grupo Vidanta continúa siendo pionero en alianzas innovadoras. Dentro de estas originales colaboraciones se incluye Cirque du Soleil JOYÀ, la primera experiencia teatral y culinaria, única en su tipo en México y permanente en la Riviera Maya; un exclusivo acuerdo con la compañía global de hospitalidad TAO Group Hospitality para ofrecer una serie de novedosas alternativas de entretenimiento, estilo de vida y gastronomía como OMNIA Dayclub, Casa Calavera y SHOREbar en Vidanta Los Cabos; así como una estrecha relación con Nicklaus Designs y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de los diferentes destinos de Vidanta.

La división de bienes raíces de Grupo Vidanta ha construido y vendido más de 2,000 lujosas casas vacacionales y es responsable de desarrollar el primer aeropuerto privado en México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en Puerto Peñasco.

Nombrada en los últimos diez años consecutivos como una de las "Mejores Empresas para Trabajar en México", la organización mantiene un fuerte compromiso con sus colaboradores y las comunidades cercanas, a través de su continua misión dedicada a esfuerzos ambientales y sociales, incluyendo el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable 2019 y 2020 otorgado por el CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía A.C.), las certificaciones EarthCheck y Safe Travelworld del Travel &Tourism Council, además de sus fundaciones sin fines de lucro, Fundación Vidanta y Fundación Delia Morán Vidanta.

Entre las más recientes novedades destaca The Estates, la más exclusiva y suntuosa experiencia en alojamiento y amenidades hasta la fecha; Jungala Aqua Experience un incomparable parque acuático al aire libre para disfrutar múltiples atracciones, descanso y hermosa naturaleza; el lanzamiento de la primera línea mexicana de cruceros de lujo, Vidanta Cruises y la próxima apertura de los inmersivos parques de ensueño "Dream Parks" en Vidanta World.

En la primavera del 2022, Vidanta Nuevo Vallarta será la sede del Mexico Open at Vidanta, el primer torneo del PGA TOUR a celebrarse en el Pacífico Mexicano. Para obtener más información, visite www.GrupoVidanta.com.

Acerca del PGA TOUR

Al mostrar a los mejores jugadores de golf, el PGA TOUR involucra, inspira e impacta positivamente a nuestros fanáticos, socios y comunidades en todo el mundo. El PGA TOUR, con sede en Ponte Vedra Beach, Florida, co-sanciona los torneos del PGA TOUR, PGA TOUR Champions, Korn Ferry Tour, PGA TOUR Latinoamérica, Mackenzie Tour-PGA TOUR Canadá y Forme Tour. Los miembros del PGA TOUR representan a los mejores jugadores del mundo, provenientes de 28 países y territorios fuera de los Estados Unidos (90 miembros internacionales). El PGA TOUR tiene asociaciones de distribución nacional para la cobertura de transmisión en CBS, NBC y Golf Channel. A nivel internacional, la cobertura de PGA TOUR está disponible en 216 países y territorios en 28 idiomas a través de 48 socios de transmisión locales, además de la plataforma de servicio de transmisión digital GOLFTV impulsada por PGA TOUR. Prácticamente todos los torneos se organizan como organizaciones sin fines de lucro para maximizar las donaciones caritativas y, hasta la fecha, los torneos en todos los Tours han generado más de $3.2 mil millones de dólares.

Los fans pueden seguir el PGA TOUR en PGATOUR.COM, el sitio número uno en golf, en la aplicación PGA TOUR y en los canales de redes sociales, incluidos Facebook, Instagram (en inglés, español y coreano), LinkedIn, Twitter, WeChat, Weibo, Toutiao, Douyin y LINE.

