Grupo Vidanta y Cirque du Soleil Entertainment Group anuncian para el 2021, un nuevo y sorprendente espectáculo residente con elegantes elementos acuáticos, que incluirá nuevamente una experiencia gastronómica inolvidable- Como parte de la colaboración a largo plazo entre ambas compañías para desarrollar múltiples conceptos de entretenimiento, este nuevo espectáculo con temática acuática, única en su tipo, y el cual incluirá una experiencia gastronómica, residirá en un espectacular teatro especialmente diseñado por Grupo Vidanta dentro de su desarrollo en Nuevo Vallarta.PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre de 2019

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Durante la exclusiva celebración del quinto aniversario del exitoso espectáculo de Cirque du Soleil JOYÀ en Vidanta Riviera Maya, Grupo Vidanta –el desarrollador líder de resorts e infraestructuras turísticas más importante de México y Latinoamérica– y Cirque du Soleil Entertainment Group, anunciaron oficialmente el lanzamiento de un nuevo y emocionante espectáculo que incluirá una fascinante experiencia gastronómica de primer nivel. Grupo Vidanta, actualmente está desarrollando una serie de parques de entretenimiento inmersivo en Vidanta Nuevo Vallarta, con un área dedicada exclusivamente a Cirque du Soleil, la cual incluirá un espectacular teatro especialmente diseñado para este innovador show que promete ser un tapiz acuático intemporal de arte, equipado con innovadora tecnología y con capacidad para hasta 600 espectadores.

"Con el lanzamiento de Cirque du Soleil JOYÀ, Grupo Vidanta cambió para siempre el panorama del entretenimiento en México al crear una visita obligada al único show de Cirque du Soleil en el mundo que incluye una experiencia gastronómica y un espectáculo multisensorial. Ahora, impulsados por nuestra experiencia y el éxito de JOYÀ, estamos seguros que este nuevo espectáculo teatral y culinario en Vidanta Nuevo Vallarta, será una experiencia inolvidable que de nuevo presentará al mundo una atracción turística inigualable solo disponible en México" señaló Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta.

Además del teatro y el espectáculo, este espacio temático contará con múltiples atracciones artísticas y acrobáticas, donde los visitantes podrán sumergirse en el mundo mágico de Cirque du Soleil y en el que animaciones al aire libre cobrarán vida.

"A través de una colaboración única y a largo plazo, Cirque du Soleil y Grupo Vidanta siempre han compartido una visión de entretenimiento de la más alta calidad y experiencias cautivadoras. Estamos encantados de embarcarnos en esta segunda aventura, es una gran oportunidad para mostrar nuestra creatividad en el extraordinario entorno del complejo Vidanta Nuevo Vallarta", dijo Daniel Lamarre, presidente y CEO de Cirque du Soleil Entertainment Group. Esta será la creación número 53 de Cirque du Soleil y su décimosexto espectáculo residente.

A medida que el proyecto se acerque a su fecha de apertura programada para el año 2021, Grupo Vidanta compartirá más detalles acerca del desarrollo y las innovaciones que se podrán encontrar en el nuevo distrito de entretenimiento inmersivo en Vidanta Nuevo Vallarta.

Para obtener más información sobre este y otros impresionantes proyectos creados por Grupo Vidanta o para conocer su oferta completa, por favor visite www.GrupoVidanta.com.

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el visionario líder de la industria turística, Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es en México y Latinoamérica, el más importante desarrollador integral de servicios turísticos, especializado en destinos vacacionales, marcas de hoteles de lujo, campos de golf, bienes raíces y entretenimiento. El enfoque visionario de la compañía para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace de las vacaciones de ensueño una realidad a través de lujosos resorts turísticos y espectaculares centros de entretenimiento en los lugares más codiciados de las costas de México –Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán–, con siete marcas distintas que incluyen Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden y Ocean Breeze.

Desde hoteles galardonados con Cinco Diamantes por la AAA hasta una colección internacionalmente reconocida de campos de golf, Grupo Vidanta continúa siendo pionero en alianzas innovadoras. Dentro de estas originales colaboraciones se incluye Cirque du Soleil JOYÀ, la primera experiencia teatral y culinaria, única en su tipo en México y permanente en la Riviera Maya; un exclusivo acuerdo a largo plazo con la compañía internacional de hospitalidad Hakkasan Group para presentar una serie de experiencias novedosas de nightlife, estilo de vida y gastronómicas, empezando con Omnia Dayclub, Casa Calavera y SHOREbar en Vidanta Los Cabos; así como una relación constante con Nicklaus Designs y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de los diferentes destinos de Vidanta.

La división de bienes raíces de Grupo Vidanta ha construido y vendido más de 2,000 lujosas casas vacacionales y es responsable de desarrollar el primer aeropuerto privado en México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en Puerto Peñasco.

Nombrada frecuentemente como una de las "Mejores Empresas para Trabajar en México", la organización mantiene un fuerte compromiso con sus 17,000 colaboradores y las comunidades cercanas, a través de su continua misión dedicada a esfuerzos ambientales y sociales, incluyendo el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable 2019 otorgado por el CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía A.C.), las certificaciones EarthCheck y sus fundaciones sin fines de lucro, Fundación Vidanta y Fundación Delia Morán Vidanta.

Este 2019, Grupo Vidanta anunció la introducción The Estates a su portafolio, la más exclusiva y suntuosa opción de hospedaje que ofrecerá extraordinarias amenidades y experiencias vacacionales en México; así como la apertura del lujoso parque acuático Jungala, que ofrece una experiencia única para disfrutar de lo mejor de la naturaleza, el descanso y las atracciones acuáticas en un magnífico entorno; además del próximo lanzamiento de la primera línea mexicana de cruceros de lujo, Vidanta Cruises.

Para obtener más información, visite www.GrupoVidanta.com.

Acerca de Cirque du Soleil

JOYÀ es la trigésima sexta producción de Cirque du Soleil desde 1984. Cirque du Soleil es, principalmente, un proveedor de contenido creativo para una amplia variedad de proyectos únicos. Además de los espectáculos, la compañía con oficinas centrales en Montreal, extiende su talento creativo a otras esferas de actividad. Mientras mantiene estrictos estándares de calidad y originalidad artística, Cirque du Soleil aporta a innovadores proyectos, la misma energía y espíritu que caracterizan cada uno de sus espectáculos. Cirque du Soleil es una organización con base en Québec que brinda entretenimiento artístico de alta calidad. Desde su inicio en 1984, cerca de 200 millones de espectadores en más de 450 ciudades en seis continentes, se han emocionado con Cirque du Soleil. Para más información acerca de de Cirque du Soleil, por favor visite www.cirquedusoleil.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1035440/DSC_0271__1__Editar_Editar.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1035441/T3A7922__1.jpg

FUENTE Grupo Vidanta