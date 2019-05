Guangzhou proyecta en Times Square de Nueva York un video promocional que invita a los espectadores de todo el mundo a que visiten Huangpu

NUEVA YORK

Nueva York

, 8 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- La Conferencia Mundial de Puertos de 2019 de la IAPH, conocida como "laindustria naviera global", comenzó el 6 de mayo en la sureña ciudad china dey se extenderá hasta el 10 de mayo. El distrito de Huangpu/distrito de desarrollo de(GDD) de, sede del importante puerto de Huangpu, estrenó el 8 de mayo en la famosa Times Square deun video promocional titulado "En Huangpu creemos", en el cual se invita a personas de todo el mundo a que visiten el dinámico distrito de. Está previsto que el video de 30 segundos de duración se transmita constantemente, desde el 8 mayo hasta el 4 de junio, 40 veces al día.

La conferencia de este año tiene como tema "Puertos y ciudades: colaborar ahora, crear futuro". Una de las cunas de la antigua Ruta de la Seda Marítima, Huangpu se yergue como demostración fehaciente del estrechamiento de lazos entre un puerto y una ciudad cuando existe transparencia y cooperación con la que todos ganan. Con una historia que se remonta a más de dos milenios, el puerto de Huangpu ha sido una conexión de gran importancia para los intercambios de China con el mundo exterior y ha sido testigo de la apertura pionera de Huangpu al mundo. El templo del Dios Nanhai, que creció junto con el puerto, se enorgullece de su cultura marinera que ya abarca más de un milenio. El comercio directo entre China y Estados Unidos comenzó cuando el buque norteamericano Empress of Chinafondeó en el puerto de Huangpu por primera vez el 28 de agosto de 1784, hecho que marcó el inicio de la apertura de China al mundo exterior. Hasta el día de hoy el espíritu de apertura sigue presente y guía a Huangpu hacia adelante.

Al tiempo que los esfuerzos para la construcción del Gran Área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao se han redoblado este año, Huangpu/GDD está en buena posición para marcar el inicio de un nuevo capítulo de desarrollo coordinado y cooperación diversificada. Aunque se centra en la construcción de la ciudad del conocimiento internacional, fuente de innovación del Área de la Bahía y puerto para la entrada del talento internacional, la perla del Área de la Bahía no escatima esfuerzos para evolucionar como un polo internacional de innovación y tecnología. En el video, corto pero informativo, Huangpu/GDD presenta sus objetivos dentro del marco de trabajo para el Área de la Bahía: establecer a la ciudad del conocimiento sino-singapurense de Guangzhou como la zona de demostración de creación del conocimiento del Área de la Bahía y como un centro de conocimientos de carácter nacional con influencia global; transformar a la ciudad de las ciencias de Guangzhou en la zona piloto para la innovación institucional del Área de la Bahía y en un centro de fabricación inteligente de China con presencia mundial; establecer al puerto de Huangpu como una zona de innovación en servicios modernos del Área de la Bahía y como el nuevo centro de innovación comercial para Hong Kong y Macao; y reformar a la isla biológica internacional como la zona de cooperación para las ciencias de la vida del Área de la Bahía y como un centro de talla mundial para investigación y desarrollo en biomedicina.

Hace aproximadamente un siglo, Sun Yat-sen, un renombrado estadista de la China moderna, estableció la Academia Militar Huangpu en la isla Changzhou, en Huangpu, la cual se convirtió en una cantera reconocida a nivel mundial de generales chinos. En aquel momento, "Ir a Huangpu" era la frase de moda para los jóvenes con ambiciones. Hoy Huangpu/GDD se encuentra entre los sitios principales para inversiones y crecimiento para firmas globales, al tiempo que cobra forma un estilo Huangpu de Lingnan moderno e internacional. En una nueva era, el eslogan "Ir a Huangpu" se ha enriquecido. No es solo una invitación amable que Huangpu extiende a todo el mundo, sino que también representa el entusiasmo de las personas por Huangpu, un buen lugar para trabajar, vivir y viajar.

En el video, realizado por el Departamento de Publicidad del Comité Distrital de Huangpu del CPC, se muestra la cultura tradicional simbolizada por la Academia Militar Huangpu, el templo del Dios Nanhai y la Academia Yuyan en armonía con los paisajes ecológicos de la isla Changzhou Slow, el puente Rainbow y la ruta verde Yunduan (encima de las nubes), el parque Xiangxue y sus ciruelos en flor que semejan nieve y la fuente de espectáculos musicales. Todo esto permite que los espectadores aprecien el espléndido pasado y el encanto único que Huangpu/GDD tiene para ofrecer.

Esta tierra ha sido bendecida con numerosas oportunidades y Huangpu/GDD invita a las personas a que vengan y abracen un futuro gratificante aquí. ¡En Huangpu creemos!

