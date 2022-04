GWM lanza un video de entrevista a expertos a nivel mundial; se da a conocer el proceso de I+D del HAVAL DARGOPR Newswire

BAODING, China, 31 de marzo de 2022

BAODING, China, 31 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Recientemente, GWM lanzó a nivel mundial un video de entrevistas a expertos del HAVAL DARGO que revela algunas historias interesantes detrás del vehículo.

En este video, tres expertos especializados en diseño, motor y chasis interpretaron la filosofía de producto del HAVAL DARGO, "DARE TO GO" ("Atrévete a ir"), y cómo hacer realidad esta filosofía a través de estos aspectos.

Según GWM, "DARE TO GO" encarna una filosofía de vida. Como comentó Wang Qingtao, subdirector de diseño de GWM, "'DARE TO GO' implica un sentido de seguridad y poder que puede inspirar a los clientes a experimentar una nueva vida y ampliar su radio de vida". Según su interpretación, el núcleo del diseño radica en la presentación de una sensación de fuerza y seguridad, para la cual el equipo de diseño ha pasado por más de 20 esquemas. Han ajustado la proporción de dispositivos negros para aumentar aún más la altura visual del vehículo. Además, el perfil ondulante de los parachoques delantero y trasero y su perfil de carrocería lateral grande y corpulento podrían hacer que el vehículo sea más imponente y poderoso.

El motor y el chasis del HAVAL DARGO también han experimentado varias rondas de pruebas y mejoras para garantizar la confianza del cliente en el concepto "DARE TO GO", de manera que los clientes puedan obtener una experiencia confiable y cómoda en la conducción urbana y todoterreno.

Para llegar a lugares desafiantes, propios del concepto "DARE TO GO", los clientes enfrentarán diversas condiciones viales a lo largo del camino. Por lo tanto, se probará el motor muchas veces para garantizar su confiabilidad y durabilidad en diversos entornos. Paul Andrew Dudek, consultor técnico y experto en validación de GWM, dijo que durante las pruebas del motor, para probar los sistemas principales como el de enfriamiento, el de lubricación y el de ventilación, también se debe tener en cuenta los climas extremos. "Se realizan pruebas en invierno a temperaturas muy frías o se acude a los desiertos donde hay mucho polvo y calor para asegurar que este motor funcione bajo todas las condiciones", afirmó Paul.

El ajuste de la suspensión también es muy importante para hacer frente a las diversas condiciones viales durante el viaje desafiante del concepto "DARE TO GO". Kawabe Yoshihiro, ingeniero jefe del Departamento de I+D de Chasis de GWM, expresó: "La suspensión resistente y suave y la suficiente distancia al suelo pueden mejorar las capacidades del vehículo para viajar sin problemas en condiciones difíciles". Durante los cuatro años de desarrollo, los ingenieros han priorizado el potencial de desempeño básico de la suspensión al regular los puntos difíciles de la misma y optimizar el diseño del buje. También se garantizó la comodidad de la conducción mediante el ajuste de los neumáticos, los muelles y los amortiguadores.

Actualmente, el HAVAL DARGO se ha lanzado en algunas regiones, como Arabia Saudita e Irak, y se lanzará en otros mercados para que acompañe a más usuarios a ampliar los límites de sus vidas con el concepto "DARE TO GO".

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1777820/GWM_Launches_an_Expert_Interview_Video_Globally_R_D_Process_of_HAVAL_DARGO_Unveiled.mp4

