Hacia el manejo eficaz del asma y el control de episodios prevenibles

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- En el marco del, que este año tiene como tema, con el objetivo de lograr un tratamiento eficaz y abordar las crisis evitables reduciendo al mínimo el impacto en su calidad de vida.

Datos OMS, aseguran que de no tomar medidas urgentes en los próximos siete años, la mortalidad por esta enfermedad podría aumentar.[1] En México, 8.5 millones de mexicanos viven con asma, siendo los más afectados niños de cero a 14 años seguido de las personas entre 15 y 64 años, así lo indica el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.[2]

Por su parte, el Dr. César Fireth, especialista en Alergia e Inmunología Clínica y Pediatría , del Hospital Baja Allergy destacó que "se estima que en el mundo 150 millones de personas con asma podrían presentar un broncoespasmo completamente evitable[3] y para lograrlo es importante reconocer los signos de advertencia, evitar los factores que pudieran desencadenar las manifestaciones y seguir las recomendaciones del especialista"[4].

"Un mal control de las personas con asma significa crisis más frecuentes y manifestaciones activas, por lo que el tratamiento debe fortalecerse con un mejor entendimiento y conocimiento de esta, apoyado por tratamientos innovadores que permiten un control, además de reducir el uso excesivo de medicamentos de rescate", finalizó el Dr. César Fireth.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con un diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y necesariamente una buena educación de la persona que la padece, se puede lograr un óptimo control de la condición[5].

El Dr. Alberto Hegewisch, Director Médico de AstraZeneca México, afirmó "para AstraZeneca es fundamental continuar creando conciencia y sensibilizando sobre la importancia de llevar un adecuado manejo y control del asma. Seguiremos trabajando basados en la ciencia para ofrecer tratamientos innovadores poniendo siempre a las personas como el centro de nuestras acciones".



