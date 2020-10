GUANGZHOU, China

, 19 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- La marca líder mundial en electrodomésticos desarrolladora de ecosistemas para hogares inteligentes Haier Smart Home ("Haier", Shanghai: 600690) presenta a clientes de todo el mundo sus nuevos productos y soluciones para hogares inteligentes integradas con Internet de las cosas, en la 128.°Feria de Cantón versión virtual, que dio inicio el 15 de octubre.

La exhibición virtual de Haier integra tecnologías de realidad virtual, computación en la nube, big data e IA, con las que se pretende crear una experiencia que sea lo más similar posible a visitar el stand físico en la feria. Haier organizará varios salones virtuales en los que presentará sus nuevos productos y servicios, y ofrecerá a compradores de todo el mundo diferentes oportunidades para interactuar de manera virtual y conocer más sobre la empresa.

Visitantes de todos los lugares son invitados a experimentar las soluciones para hogares inteligentes y conocer cómo estas satisfacen completamente las necesidades de los usuarios en lo relacionado a la cocina, el hogar, los textiles y el entretenimiento.

Uno de los elementos más destacados en la exhibición virtual de Haier es el ecosistema integrado con Internet de las cosas para alimentos, que se ocupa de los espacios que tienen que ver con la cocina. La integración de electrodomésticos, aprovisionamiento de víveres, logística, capacitación y mucho más les ofrece a los usuarios una experiencia de cocina y gastronomía inteligente enriquecida. Las necesidades diarias de los usuarios en cuanto a compras, almacenamiento de alimentos, cocina, limpieza y seguridad se pueden satisfacer al integrarse con los socios de Haier dentro de su ecosistema de hogares inteligentes.

Haier contará con dos espacios de salud y bienestar que involucran acondicionamiento de aire limpio y experiencias del sueño placenteras en habitaciones inteligentes. Además de las funciones de control de voz, la nueva gama de aires acondicionados tendrá una función desinfectante que esteriliza los electrodomésticos a una temperatura de 56 °C durante 30 minutos, lo que evita las molestias de tener que limpiar físicamente el aire acondicionado.

Además, Haier también ofrece soluciones inteligentes de lavandería y labores del casa. Las nuevas lavadoras y secadoras tendrán la capacidad de identificar prendas, zapatos y accesorios, y seleccionar automáticamente los programas de limpieza que correspondan.

"Haier pretende promover estilos de vida inteligentes, saludables y sostenibles para hogares de todo el mundo. Nuestras soluciones integrales para hogares inteligentes permiten hacer la vida más fácil, más alegre e integrada, ya que logramos conectar todos los electrodomésticos y servicios que hacen parte del ecosistema de los hogares inteligentes", afirmó Qingfu Zhang, vicepresidente de Haier Overseas Electric Appliances Corp.

A pesar del desaceleramiento global debido al brote de la COVID-19, Haier ha podido seguir creciendo en el mercado global. En términos generales, Haier obtuvo ingresos durante la primera mitad de 2020 por 47.000 millones de yuanes (7.070 millones de dólares), lo que significó un crecimiento interanual del 0,6 % y representa el 49 % de los ingresos totales de la compañía.

En Europa, los ingresos de Haier alcanzaron los 6.700 millones de yuanes (997 millones de dólares), las ventas en Alemania e Italia crecieron en un 61 % y 52 % respectivamente, y el volumen de ventas de equipos de refrigeración se ubicó entre los cinco mejores en Francia, Reino Unido, Italia y Rusia. En Asia, Haier Smart Home logró un crecimiento en ventas de un 16,3 %, llegando a 18.000 millones de yuanes (2.670 millones de dólares) y 7 % de incremento en el mercado del sudeste asiático con 21.000 millones de yuanes (3.120 millones de dólares).

Acerca de Haier

Fundada en abril de 1989, Haier Smart Home Co., Ltd. (antes Qingdao Haier Co., Ltd., Shanghai: 600690) es una compañía líder a nivel mundial en la fabricación de electrodomésticos para el hogar. La compañía cuenta con siete marcas de clase mundial entre las que se encuentran Haier, Casarte, Leader, GE Appliances-US, Fisher &Paykel-New Zealand, AQUA-Japan y Candy-Italy.

Según la clasificación de las principales marcas globales de electrodomésticos para 2020 publicada por Euromonitor International, el volumen de ventas minoristas de Haier en electrodomésticos para el hogar de gran tamaño ocupó el primer lugar por décimoprimer año consecutivo. Haier Smart Home también es una compañía Fortune Global 500.

Haier Smart Home se enfoca en el mejoramiento continuo de la experiencia de los usuarios, con el fin de ofrecerles soluciones para hogares inteligentes, crear experiencias integrales de vida inteligente y proveer funcionalidades a medida diseñadas para y por los usuarios.

Para obtener más información, visite: http://www.haier.net/en/

FUENTE: Haier Smart Home

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1314751/Haier_Smart_Home_living_room.jpg

FUENTE Haier Smart Home