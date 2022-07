Hannah Stocking se une al elenco de ‘SKILL HOUSE’ de la producción de Ryan Kavanaugh, junto a Bryce Hall, 50 Cent, Neal McDonough, Paige VanZant y otros más

El proyecto marca la primera edición de la franquicia de películas de terror de próximo nivel con clasificación R

LOS ÁNGELES, July 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proxima Media de Ryan Kavanaugh, anunció que la personalidad de internet y actriz, Hannah Stocking, se unió al elenco de la próxima película de terror, SKILL HOUSE (Casa de habilidades). La película está estelarizada por el fenómeno de las redes sociales y estrella de TikTok, Bryce Hall y presenta la veterana de UFC, BKFC y estrella de AEW, Paige VanZant, y el ícono mundial del hip-hop, 50 Cent, también productor con su G-Unit Film & Television, así como Neal McDonough, con recientes importantes papeles en Yellowstone, The Arrow, The Flash, Residential Evil, Van Helsing, y muchos otros.



La primera edición de la franquicia de cine de terror de próximo nivel clasificada R, SKILL HOUSE es una visión semejante a una sierra que invade el fenómeno de fama y cultura de las redes sociales, SKILL HOUSE ofrece una representación firme de "influencia" y explora el nuevo fenómeno de "influencers", su fama y lo que están dispuestos a hacer para alcanzarla. La película basada en Los Ángeles, filmada principalmente en la original, "Sway House", ve el mundo de las redes sociales y sobrepasa los límites cuando los "clics" e "influencias" se convierten en vida o muerte literalmente, con el artista de efectos especiales y ganador de Emmy, Steve Johnson (GHOSTBUSTERS, BICENTENNIAL MAN, SPIDER-MAN 2) entregando las agallas más realistas que los fans hayan visto.

Hannah Stocking es creadora con muchos talentos, personalidad de internet, actriz y presentadora cuyo ascenso meteórico en entretenimiento digital, y eventual cruce a los medios tradicionales, fue liderado por su marca única de comedia, generalmente elevada por una mezcla de humor y contenido científico, y ahora cuenta con más de 50 millones de seguidores combinados en todas sus plataformas. Los créditos de Stocking incluyen la película número 1, BOO 2 de Tyler Perry. A MADEA HALLOWEEN y PÁNICO SATÁNICO. También protagonizó un episodio de Stories From Our Future, una serie de cortometrajes producidos en colaboración con Black Mirror de Netflix y participó en videoclips musicales como, Hard 2 Face Reality de Poo Bear ft. Justin Bieber, y Electronica, así como Find Me de Marshmello.

“Así como esta película es la primera de un nuevo género de terror, las personalidades de las redes sociales como Bryce y Hannah son un nuevo género de celebridades. Aquí estamos rompiendo barreras creativas y de carrera”, explica el director Josh Stolberg. "Hannah tiene talento dinámico y abarca todo lo que este proyecto representa - la fama de Internet y la evolución en la industria del entretenimiento. Estamos encantados de que se una a nuestro elenco".

El proyecto está financiado y controlado por Proxima Media, de propiedad y operado por el megaproductor Ryan Kavanaugh, nominado a los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony (EGOT). La película es escrita y dirigida por la leyenda del cine de terror, Josh Stolberg, coguionista de películas de terror como ESPIRAL: DEL LIBRO DEL JUEGO MACABRO (BOOK OF SAW), (protagonizada por Chris Rock y Samuel L Jackson), JIGSAW (EL JUEGO CONTINÚA), PIRAÑAS 3D, SECRETO DE SANGRE, así como la próxima película de JUEGO MACABRO (SAW), (tentativamente titulada JUEGO MACABRO X). Con su productora G-Unit Film & Television, Jackson también producirá junto a Kavanaugh, Alex Baskin y Amy Kim y Jaime Burke de Lifeboat Productions. Daniel Herther, que supervisa la producción y el desarrollo creativo en Proxima, será el productor ejecutivo junto a Jason Barhydt y Bobby Sarnevesht.

El reparto adicional incluye: Leah Pipes (SECRETO DE SANGRE, (Los Originales), McCarrie McCausland (Army Wives, Los Originales), Ivan Leung (THE TENDER BAR (El bar de las esperanzas), All American, Grey 's Anatomy), John DeLuca (Spree, American Horror Story) y Caitlin Carmichael (MEDIANOCHE EN EL SWITCHGRASS, EPIFANÍA).

Para más información y lo último sobre SKILL HOUSE, síganos en Instagram (@skillhousemovie), Twitter (@skillhousemovie) y TikTok (@skillhousemovie).

Acerca de Hannah Stocking

Hannah Stocking es una creadora con muchos talentos, actriz y presentadora, cuyo meteórico ascenso en el entretenimiento digital, y eventual cruce a los medios tradicionales, fue liderado por su marca única de comedia, generalmente elevada por una mezcla de humor y contenido científico. Una gigante de las redes sociales, cuenta con más de 50 millones de seguidores combinados en todas sus plataformas, incluyendo 7,8 millones de suscriptores en YouTube. Su canal de YouTube, que acumuló un millón de suscriptores en menos de cinco meses, acumuló 2.1 mil millones de visualizaciones de por vida con una variedad de contenido. También acumuló más de 26 millones de seguidores en TikTok y 22 millones de seguidores en Instagram.

Stocking regularmente se basa en su formación con doble especialización en química y biología para insertar un elemento extra a su contenido. Stocking empleó este estilo exclusivo para desarrollar varias series originales basadas en la ciencia. Ella, particularmente, se asoció con ATTN: para crear una serie de videos informativos que presentaban conceptos cotidianos, como las dietas intensivas y el cerebro adolescente, de una manera fácilmente accesible y entretenida.

Su talento y carisma brillan en los medios tradicionales, tanto como en línea. ¡Se unió a E! News como corresponsal invitada por la cobertura de los premios Grammy 2017. Hizo su debut en la pantalla grande en la película número 1, BOO 2 de Tyler Perry. A MADEA HALLOWEEN y enseguida obtuvo un papel en PÁNICO SATÁNICO, dirigida por Chelsea Stardust en 2019. También protagonizó un episodio de Stories From Our Future, una serie de cortometrajes producidos en colaboración con Black Mirror de Netflix.

Gracias a su carrera ha sido destacada en PAPER Magazine, GQ Thailand, Modeliste Magazine y otras publicaciones por su capacidad para expresarse a través de belleza y moda como creadora digital y actriz. Fue galardonada con el Women 's Entrepreneurship Day' s Pioneer Award, la primera creadora digital en ganar la distinción.

Stockcking tiene como managers a John Shahidi y Sam Shahidi de Shots Studios.

Acerca de Josh Stolberg

Josh Stolberg es un escritor, director y productor a cargo de algunas de las películas de terror más populares de hoy, incluyendo JIGSAW, PIRAÑAS 3D, SECRETO DE SANGRE, y más recientemente, ESPIRAL. Ha escrito películas para Netflix, Disney, Lionsgate y más. Actualmente está escribiendo una película de acción de Dwayne Johnson en Netflix, así como el próximo episodio de la popular franquicia Saw.

Acerca de Lifeboat Productions

Amy Kim y Jaime Burke son productores galardonados con más de 20 años de experiencia diversa. Produjeron contenido original para todos las principales transmisores y estudios con sus créditos más recientes, incluyendo la próxima serie Surfside Girls para Apple+ y Amazon 's Undone. Kim comenzó su producción con el cortometraje galardonado con el Premio de la Academia, la HISTORIA DE CISJORDANIA y fue directora de producción del estudio digital de Michael Eisner, Vuguru, antes de formar Lifeboat Productions con Jaime Burke en 2012. Burke comenzó su carrera cinematográfica con títulos como LA POSESIÓN DE MICHAEL KING y el clásico de terror indie, EL PACTO. Esta es su segunda colaboración con el escritor y director Josh Stolberg.

Acerca de Proxima y Ryan Kavanaugh

Ryan Kavanaugh, fundador de Proxima Media y accionista mayoritario de Triller, es uno de los ejecutivos más exitosos, prolíficos y honrados en la historia de la industria del entretenimiento. Utilizando un modelo financiero inteligente de finanzas cinematográficas, fue apodado como el creador de "Bola de dinero para películas". Produjo, distribuyó y/o estructuró el financiamiento de más de 200 películas, generando más de $ 20 mil millones en ingresos de taquilla en todo el mundo y ganando 60 nominaciones al Oscar. Es el 25º productor de cine más taquillero de todos los tiempos. Sus producciones incluyen; Rápidos y Furiosos 2-6, 300, Red social, Sin límite, Luchador, Noches de Talladega, Hermanastros y Mama Mia! Kavanaugh y Proxima fueron pioneros en un innovador acuerdo financiero para Marvel posterior a la bancarrota, creando el estudio y estructura financiera que condujo a Marvel Cinematic Universe. Creó la categoría SVOD (streaming) con Netflix, lo que impulsó la capitalización de mercado de la empresa de $ 2 a $ 10 mil millones. Kavanaugh es el cofundador de Triller, una de las tres aplicaciones de redes sociales de más rápido crecimiento. Recientemente lideró la adquisición, fusión y relanzamiento de la aplicación de redes sociales y música.

También creó la poderosa empresa televisiva, hoy conocida como Critical Content, produciendo programas de éxito como Catfish en MTV y Limitless en CBS, que vendió por $ 200 millones. La empresa tenía 40 series de televisión en 19 cadenas antes de su venta. Kavanaugh obtuvo varios logros y premios, como el Premio al Productor del Año de Variety, Premio al Liderazgo de Hollywood Reporter, 40 Under 40 Personas más Influyentes en los Negocios de Fortune, Fortune 400 de Forbes, Productor de Mil Millones de Dólares por Daily Variety y las 100 Personas Más Influyentes del Mundo por Vanity Fair. Proxima y Kavanaugh son representados por Neil Sacker.

