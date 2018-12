Helsinn Group otorga derechos de licencia exclusiva a Menarini para pracinostat

FLORENCIA , Italia, 21 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- LUGANO, Suiza y, Italia, 21 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ --

Son derechos de licencia en todo el mundo, con exclusión de EE. UU., Canadá, Japón y América del Sur

Helsinn, un grupo farmacéutico suizo centrado en la creación de productos de calidad para el tratamiento del cáncer, y Menarini, un grupo biofarmacéutico italiano activo en 136 países en todo el mundo, anunciaron hoy que Berlin Chemie AG, la compañía alemana de Menarini Group, ha recibido derechos de licencia exclusiva para comercializar pracinostat en todo el mundo (con exclusión de EE. UU., Canadá, Japón y América del Sur).

Pracinostat es un inhibidor de la histona desacetilasa clase I, II y IV. Actualmente el compuesto está en desarrollo con un ensayo multirregional fase III en combinación con azacitidina para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia mieloide aguda (acute myeloid leucemia, AML) de reciente diagnóstico y que no son aptos para quimioterapia de inducción intensiva. Pracinostat también se está evaluando en un estudio en abierto de fase II en combinación con azacitidina para el tratamiento de pacientes sin tratamiento previo con alto riesgo de síndrome mielodisplásico (myelodysplastic syndrome, MDS).

De acuerdo con los términos y condiciones del acuerdo, Helsinn conservará todos los derechos internacionales de desarrollo, incluso actividades de desarrollo clínico y el suministro de pracinostat. Menarini promocionará, distribuirá y comercializará pracinostat en todos los países de los territorios asignados. Helsinn conservará el derecho de copromocionar pracinostat en la provincia de Shanghái, China, junto con Menarini, quien tendrá acceso exclusivo al resto de China. De acuerdo con ciertas cláusulas del acuerdo, Menarini tendrá la oportunidad de explotar toda futura indicación oncológica en los mismos territorios.

Riccardo Braglia, Vicepresidente y CEO de Helsinn Group, dijo: "Nos complace haber firmado este acuerdo con Menarini, que les otorga derechos de licencia exclusiva para promocionar y vender pracinostat para AML, cuyo pronóstico sigue siendo desolador para pacientes no aptos para la quimioterapia por inducción intensiva. Creemos que este acuerdo global ayudará a ampliar el alcance de pracinostat para los pacientes que lo necesiten. Pracinostat se encuentra ahora en Fase III del desarrollo clínico. Al expandir Helsinn su foco hacia las terapias contra el cáncer, nos alegra mucho contar en nuestro equipo con un nuevo socio de confianza como Menarini".

"Encontrar nuevas terapias contra el cáncer, y precisamente, contra la leucemia, es uno de los objetivos de Menarini, que está realizando grandes inversiones en Investigación y Desarrollo con el objetivo de descubrir nuevos productos", dijeron Lucia y Alberto Giovanni Aleotti, accionistas de Menarini Group. "Estamos muy satisfechos de haber firmado este acuerdo con Helsinn, una de las compañías farmacéuticas más reconocidas en el campo de productos para el tratamiento del cáncer".

Acerca de pracinostat

Pracinostat es un inhibidor oral de histona desacetilasa (histone deacetylase, "HDAC") que se encuentra en Fase III de un estudio decisivo en combinación con azacitidina para el tratamiento de adultos con leucemia mieloide aguda (acute myeloid leucemia, AML) de diagnóstico reciente y que no son aptos para la quimioterapia de inducción intensiva. También se está evaluando en Fase II en un estudio en pacientes con alto riesgo de síndrome mielodisplásico (myelodysplastic syndrome, "MDS"). La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (U.S. Food and Drug Administration, FDA) otorgó la designación de terapia revolucionaria a pracinostat en combinación con azacitidina para el tratamiento de pacientes con AML de reciente diagnóstico de =75 años o no aptos para quimioterapia intensiva.

En 2016, Helsinn obtuvo los derechos globales para pracinostat de MEI Pharma, Inc. bajo un acuerdo exclusivo de licencia, desarrollo y comercialización, cuyos términos no se ven alterados por el acuerdo de sublicencia, que también incluía el derecho para Helsinn de otorgar sublicencias a terceros.

Pracinostat es un agente en investigación y no está aprobado para uso comercial en EE. UU. ni ningún otro país del mundo.

Acerca de Helsinn Group

Helsinn es un grupo farmacéutico privado con una amplia cartera de productos comercializados para el tratamiento del cáncer y una sólida oferta de fármacos en fase de desarrollo. Desde 1976, Helsinn mejora la vida diaria de los pacientes, centrada en los valores familiares esenciales: respeto, integridad y calidad. El Grupo trabaja con fármacos, biotecnología, dispositivos médicos y suplementos nutricionales, y tiene experiencia en investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos para terapia y cuidado paliativo para tratar el cáncer, el dolor, la inflamación y para el área de la gastroenterología. En 2016, Helsinn creó el Helsinn Investment Fund para apoyar oportunidades de inversión en fases tempranas en áreas donde las necesidades de los pacientes no están cubiertas. La compañía tiene casa matriz en Lugano, Suiza, y subsidiarias en Suiza, Irlanda, EE. UU., Mónaco y China, además de presencia de producto en aproximadamente 190 países a nivel global.

Si desea más información sobre Helsinn Group, sírvase visitar http://www.helsinn.com

Acerca de Menarini Group y Berlin-Chemie Menarini

Berlin-Chemie Menarini es una compañía de The Menarini Group, una empresa farmacéutica italiana que ocupa el lugar 13o. en Europa entre 5.345 compañías, y el lugar 35o. a nivel mundial entre 21.587 compañías, con una facturación superior a los 3.600 millones de euros y 17.000 empleados. Menarini Group siempre ha tenido dos objetivos estratégicos: investigación e internacionalización, y un fuerte compromiso con la investigación y el desarrollo en oncología. Como parte de dicho compromiso con la oncología, Menarini está desarrollando cuatro nuevos fármacos oncológicos en fase de investigación. Dos de ellos son biológicos: el anticuerpo CD157 MEN1112, y el anticuerpo conjugado con toxina CD205 MEN1309. Además, Menarini ha agregado recientemente dos moléculas pequeñas a su línea de oncológicos, el inhibidor dual de la quinasa PIM y FLT3 MEN1703, y el inhibidor PI3K MEN1611, en desarrollo clínico para el tratamiento de una variedad de tumores hematológicos y/o sólidos. Menarini está comercialmente activa en la mayoría de las más importantes áreas terapéuticas con productos para cardiología, gastroenterología, neumología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia.

Con 16 plantas de elaboración y 7 centros de Investigación y Desarrollo, Menarini Group tiene una sólida presencia por toda Europa y Asia, África y América Central y América del Sur. Los productos de Menarini Group están disponibles en 136 países en todo el mundo.

Si desea más información, sírvase visitar http://www.helsinn.com y síganos en Twitter , LinkedIn y Vimeo

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/652491/MENARINI_Group_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/801686/Helsinn_Logo.jpg

FUENTE Menarini I.F.R.