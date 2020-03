Hikvision anuncia sus terminales MinMoe de reconocimiento facial "Touch-free" para facilitar aún más el control de accesos y la puntualidad

HANGZHOU, China

, 26 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Hikvision, proveedor de innovadores productos y soluciones de seguridad con liderazgo mundial, anunció sus nuevas herramientas para el control de accesos y la puntualidad como promesa cumplida de una flamante era de control de accesos mediante reconocimiento facial: la terminales MinMoe de reconocimiento facial (MinMoe Face Recognition Terminals).

A fin de satisfacer un sinfín de escenarios reales y necesidades de los clientes, la línea de terminales MinMoe de reconocimiento facial incluye cuatro series: Value Series, Pro Series, Ultra Series y Face Recognition Modules for Turnstile. Con potentes funciones y precios competitivos, los productos en la Value Series ( DS-K1T341A DS-K1T331 ) han sido diseñados específicamente para pymes, como oficinas y tiendas minoristas.

"Vemos grandes ventajas en la experiencia 'touch-free' (sin contacto) que brinda el reconocimiento facial. Gracias a la avanzada tecnología de aprendizaje profundo y las diversas funciones prácticas, esperamos que las terminales MinMoe de reconocimiento facial aporten más seguridad y eficiencia a nuestros clientes en el sector de las pymes, facilitando así el control de accesos y la puntualidad", dijo Frank Zhang, presidente del Centro de Soluciones y Productos Internacionales de Hikvision.

Las terminales MinMoe de reconocimiento facial cuentan con un algoritmo de aprendizaje profundo que incrementa la precisión del reconocimiento facial a más de 99% y mejora las velocidades de verificación hasta llegar a menos de 0,2 segundos. El perfeccionamiento de los índices de verificación y precisión garantiza una grata experiencia "touch-free" a los usuarios, y representa una enorme mejoría en relación con las tarjetas identificadoras de banda magnética o el escaneo dactilar.

Además, las terminales MinMoe de reconocimiento facial funcionan correctamente incluso con luces tenues o en total oscuridad.

Las terminales MinMoe de reconocimiento facial están equipadas con doble lente: una lente para luz visible y otra para infrarrojos. Esta característica garantiza que el acceso únicamente se conceda una vez que ambas lentes detecten a la misma persona, al tiempo que permite diferenciar entre un rostro real y la imagen de un rostro. Esta tecnología contra simulaciones incrementa enormemente la administración del control de accesos y previene la mayoría de los fraudes de asistencia.

Además del enlace a puertas, las terminales MinMoe de reconocimiento facial pueden enlazarse con tecnologías NVR para el registro y almacenamiento de datos. También pueden enlazarse a cámaras en red para habilitar grabaciones en video con toda claridad cuando se detectan eventos predeterminados. Asimismo, los productos MinMoe ofrecen una gran gama de opciones para la integración de terceros con fines de compatibilidad ampliada, haciendo posible la vinculación rápida y rentable entre las terminales MinMoe de reconocimiento facial y los sistemas prexistentes de control de puertas y puntualidad de los clientes.

Acerca de Hikvision

Hikvision es uno de los principales proveedores mundiales de productos y soluciones de seguridad. Con una amplia plantilla de I+D altamente cualificada, Hikvision fabrica una completa gama de productos y soluciones para una extensa gama de mercados verticales. Además de la industria de la seguridad, Hikvision extiende su alcance a los sectores de la tecnología doméstica inteligente, la automatización industrial y la electrónica del automóvil a fin de concretar su visión a largo plazo. Los productos de Hikvision también brindan una potente inteligencia empresarial para los usuarios finales, gracias a lo que se puede lograr operaciones más eficientes y un mayor éxito comercial. Comprometido con la máxima calidad y seguridad de sus productos, Hikvision anima a sus socios a aprovechar sus numerosos recursos de seguridad cibernética, incluido el Centro de Ciberseguridad de Hikvision. Más información en www.hikvision.com.

