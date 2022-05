¡Hola, Fuzhou! Se acelera la construcción de la cosmópolis moderna bajo las directrices del proyecto

FUZHOU, China

/PRNewswire/ -- El 21 de mayo, en hora local de los Estados Unidos, la película promocional de la ciudad deen la provincia dese presentó en la "pantalla de" en Times Square en, a fin de mostrar la belleza de la humanidad, la modernidad y la ecología de esta ciudad costera en la "encrucijada del mundo", según el Departamento de Publicidad del Comité Municipal del PCC en

En la película, la Ópera Min, patrimonio cultural inmaterial nacional de China, es cantada en el distrito histórico y cultural de Tres calles y siete callejones, conocido como el "fósil viviente del sistema de calles urbanas de China" y el "museo de arquitectura de las dinastías Ming y Qing"; puntos de referencia como el Centro de Arte y Cultura del Estrecho, el centro de apertura del 44.° Comité del Patrimonio Mundial, y el Centro Deportivo de los primeros Juegos Juveniles de China, se presentan uno por uno y demuestran el estilo internacional de la ciudad; bandadas de garzas vuelan sobre el río Min, considerado el "río madre" de Fuzhou, y sobre el Parque Nacional del Estuario del río Min, con una visión clara del pintoresco paisaje de Fuzhou.

Este año se celebra el 30.° aniversario de la implementación del proyecto estratégico "3820" en Fuzhou. A principios de la década de 1990, se planificó e implementó el proyecto estratégico "3820", que planteó la gran idea de construir una metrópolis moderna, lo cual generó un impacto significativo y de largo alcance en Fuzhou a finales de siglo.

Las medidas siempre se deben tomar en función del proyecto. Hoy en día, la puerta de Fuzhou está aún más abierta, se ha ampliado el "círculo de amigos" y se manifiesta mejor su "estilo internacional". Fuzhou, una hermosa ciudad costera y la ciudad de la felicidad, está evolucionando para convertirse en una moderna cosmópolis que se caracteriza por la tolerancia y la apertura de mente.

