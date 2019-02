HOTEL reporta incrementos de 31% y 28% en Ingresos Totales y UAFIDA respectivamente para el 2018

CIUDAD DE MÉXICO, Feb. 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) (“HOTEL” o “la Compañía”), anunció hoy sus resultados correspondientes al cuarto trimestre (“4T18”) y año completo terminados el 31 de diciembre de 2018. Las cifras están expresadas en pesos mexicanos, sin auditar y han sido preparadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y pueden presentar variaciones por redondeo.

Información Relevante

En el 2018, la UAFIDA alcanzó un monto de Ps. 675.8 millones, ligeramente por encima de nuestra guía actualizada de resultados estimados para el año 2018, representando un incremento de 27.9% respecto al 2017.

Los Ingresos Totales sumaron Ps. 2,064.9 millones en el 2018, ligeramente superior a nuestra guía actualizada de resultados 2018, registrando un incremento de 30.6% en comparación con el 2017.

Los Ingresos Totales para el 4T18 alcanzaron los Ps. 542.7 millones, 23.0% mayor que en el 4T17, impulsados por crecimientos de: i) 9.7% en Ingresos por Habitaciones; ii) 36.4% en Ingresos de Alimentos y Bebidas (principalmente todo incluido); iii) 76.7% en Otros Ingresos de Hoteles; y, iv) 17.2% en Honorarios por Administración de Hoteles de Terceros.

Durante el 4T18, la UAFIDA 1 alcanzó los Ps. 173.3 millones, lo que representa un crecimiento de 18.2% contra el 4T17, debido al crecimiento en ingresos. El margen UAFIDA se ubicó en 31.9% en el 4T18.

Se registró una Utilidad Neta de Ps. 17.1 millones en el 4T18, debido a una mayor utilidad de operación combinada con una menor pérdida cambiaria, una disminución en costos financieros e impuestos a la utilidad en comparación con el 4T17.

El Flujo Neto de Efectivo de Actividades de Operación para el 4T18 fue de Ps. 167.5 millones, que representa un crecimiento del 11.9% sobre los Ps. 149.7 millones del 4T17. El crecimiento se debió principalmente al aumento en la utilidad neta.

La Deuda Neta/UAFIDA (UDM) presentó una razón de 4.1x al cierre del 4T18. El flujo de operación en dólares representó el 79.7% del total, lo cual permite mantener una cobertura natural de la deuda financiera en dólares.

El portafolio total de HOTEL ascendió a 6,808 habitaciones y 27 hoteles al cierre del 4T18, aumentando 10.9% respecto a las 6,137 habitaciones del 4T17.

El RevPAR 2 de los hoteles propios registró una disminución de 9.0% en el 4T18 respecto del 4T17, derivado de una caída de 3.5 puntos porcentuales en la ocupación combinado con una disminución de 3.5% en el ADR 2 . La menor ocupación se debió a los efectos de los factores externos mencionados en el reporte trimestral del 3T18.

La Compañía anunció su guía de resultados estimados para el año 2019. Ingresos 2019e: Ps. 2,330 (+13% vs 2018) millones. UAFIDA 2019e: Ps. 780 millones (+15% vs 2018). Esta guía de resultados se preparó usando el tipo de cambio Dólar/Peso promedio de $19.00.

Cuarto Trimestre Acumulado enero - diciembre Cifras en miles de Pesos 2018 2017 Var. % Var. 2018 2017 Var. % Var. Ingresos 542,741 441,308 101,433 23.0 2,064,941 1,581,496 483,445 30.6 UAFIDA 173,338 146,683 26,655 18.2 675,794 528,200 147,594 27.9 Margen de UAFIDA 31.9% 33.2% (1.3 pt) (1.3 pt) 32.7% 33.4% (0.7 pt) (0.7 pt) Utilidad de Operación 111,484 78,501 32,983 42.0 450,554 335,065 115,490 34.5 Utilidad Neta 17,076 (116,838) 133,914 NA 267,337 187,382 79,955 42.7 Margen de Utilidad Neta 3.1% (26.5%) 29.6 pt 29.6 pt 12.9% 11.8% 1.1 pt 1.1 pt Flujo de Operación 167,533 149,653 17,880 11.9 668,569 518,491 150,078 28.9 Ocupación 57.5% 61.0% (3.5 pt) (3.5 pt) 61.5% 63.6% (2.2 pt) (2.2 pt) ADR 1,402 1,452 (50) (3.5) 1,422 1,404 18 1.3 RevPAR 806 886 (80) (9.0) 875 893 (18) (2.0) Nota: cifras operativas incluyen hoteles con propiedad de 50% o más

1La UAFIDA se determina mediante la suma de la Utilidad de Operación, la Depreciación y los Gastos No Recurrentes.

2RevPAR o Ingreso por habitación disponible, y ADR o tarifa promedio diaria, por sus siglas en inglés, Revenue per Available Room y Average Daily Rate, respectivamente.

Comentario del Vicepresidente Ejecutivo

El Lic. Francisco Zinser, comentó:

El 2018 fue un año de sólidos resultados para la Compañía, y el cuarto trimestre no fue la excepción. En México, el turismo registró un crecimiento ralentizado comparado con años anteriores, no obstante, continúa mostrando sólidos fundamentales subyacentes. En 2018, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, México ocupa el sexto lugar en la clasificación de países con mayor recepción de turistas internacionales, marcando un nuevo hito para el país. Asimismo, la llegada de turistas internacionales a México aumentó 5.5%, alcanzando 41 millones. De igual manera, los ingresos por turismo internacional incrementaron 5.5%, sumando US$ 22 mil millones. Lo anterior, a pesar de que el sector fue impactado por una ralentización económica atribuida al año electoral en el país, así como a la cantidad y duración inusual del sargazo en Cancún y la Riviera Maya.

En lo que se refiere a nuestros resultados anuales, registramos sólidos crecimientos de 30% y 28% en Ingresos Totales y UAFIDA, respectivamente. Respecto a los indicadores operativos de los hoteles propios, el RevPAR se contrajo 2.0%, comportamiento que se atribuye a la disminución de 2.1 puntos porcentuales en la tasa de ocupación, la cual fue parcialmente compensada por el incremento de 1.3% en el ADR. La disminución en la tasa de ocupación se debe a los factores internos como externos mencionados en nuestro reporte del 3T18.

En el transcurso del año anunciamos la firma de una alianza estratégica con AMResorts. Con esta alianza estratégica, se implementó un co-branding transicional entre las marcas Reflect® Resorts & Spas and Krystal Grand® para los hoteles en Punta Cancún, Los Cabos y Nuevo Vallarta, que en conjunto representan 1,329 habitaciones. A través de esta alianza, esperamos incrementar significativamente las ventas de estos tres hoteles en los siguientes años, alcanzar un mayor porcentaje de ventas en dólares, así como un acceso a canales de distribución más directos, diversificados y rentables. Iniciamos la integración de estos hoteles en el 3T18, donde subestimamos el efecto a corto plazo; sin embargo, hemos comenzamos a observar una mejora en las tendencias operativas y estamos convencidos de que fue la decisión correcta para el mediano y largo plazo.

Durante 2018, también se realizaron 4 aperturas de hoteles y 2 cambios de marca en nuestras propiedades. Primeramente, adquirimos el 50% de un hotel gran turismo en León y meses después anunciamos la firma de un contrato con la franquicia Hyatt por esta propiedad, misma que pronto será el hotel Hyatt Centric Campestre León. También anunciamos la firma de una alianza estratégica con un grupo privado de inversionistas y AMResorts con el objetivo de desarrollar el hotel Breathless Tulum Resort & Spa, de la categoría Gran Turismo con 300 habitaciones donde tendremos una participación del 25%. En cuanto a contratos de Administración, incorporamos los hoteles DoubleTree by Hilton Toluca y Hyatt Place Aguascalientes, los cuales serán inaugurados durante el 1T19. Y, por último, anunciamos la firma de un segundo contrato con la franquicia Hyatt por el hotel Hyatt Regency Insurgentes Mexico City (previamente Krystal Grand Insurgentes), el cual se espera entre en operación en el 2T20.

En Julio, anunciamos dos cambios de título en nuestro Equipo Directivo. Primero, mi nombramiento como Vicepresidente Ejecutivo, enfocado en la expansión, desarrollo y estrategia de la Compañía, así como finanzas corporativas y relación con inversionistas. Segundo, el nombramiento de Francisco Medina Elizalde como Director General de la Compañía, quien continuará supervisando la operación de la Compañía.

Por último, quiero destacar que ninguno de estos logros hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros dedicados colaboradores, experimentado equipo directivo y la invaluable confianza depositada en nosotros por ustedes, nuestros inversionistas.

Acerca de Grupo Hotelero Santa Fe



HOTEL es una empresa líder dentro de la industria hotelera en México, dedicada a la adquisición, conversión, desarrollo y operación de hoteles propios, así como hoteles propiedad de terceros. La Compañía se enfoca en la ubicación estratégica y calidad de sus hoteles, un modelo único de administración, un estricto control de gastos y en el uso de la propiedad de la marca Krystal®, así como otras marcas internacionales. Al cierre del 2018, contaba con más de 3,200 colaboradores y generó ingresos por Ps. 2,065 millones. Para obtener mayor información, favor de visitar www.gsf-hotels.com



