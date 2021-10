Hoy se lanza el cortometraje original de animación IP "Miracle", creado conjuntamente por Silk Road Paradise y Taiko Animation Inc., el equipo nominado al Óscar

El nacimiento del cortometraje animado "Miracle" es un punto de partida en el que el proyecto de turismo cultural nacional coopera con el mejor equipo internacional de animación para crear la animación IP original de la cultura de la Ruta de la Seda. También es otro trabajo representativo de "Telling Chinese Stories and Spreading Chinese Voice" (Narración de historias chinas y difusión de la voz china) lanzado por Silk Road Paradise después del exitoso estreno del musical original del tema de Silk Road: "Sound of the Silk Road" en julio.

"Miracle", el cortometraje animado de 7 minutos de duración, lleva el espíritu de exploración e innovación de la Ruta de la Seda como tema, promoviendo los valores de "La vida depende de mí, atrévase a pensar, atrévase a actuar y obre milagros con valentía". El joven director de animación, "Father of the Baymax", y miembro del jurado del premio Oscar Zhang Shaofu, es el director de producción, que trabaja junto con los principales maestros del mundo de la animación y dedicó dos años a crear la exclusiva y encantadora IP original, así como maravillosas aventuras para Silk Road Paradise.

En la animación "Miracle", Silk Road Paradise es el proyecto central desarrollado conjuntamente por TCG.SHAANXI y el Fengxi New Town Management Committee. La inversión total es de 3.600 millones de yuanes y cubrirá un área de 567 mu. Utilizando el lema "Ruta de la Seda, alegría, tecnología" como eje y el "bloque abierto" como forma espacial, se planificaron y diseñaron los siete bloques abiertos temáticos de la Ruta de la Seda. Aboga por el concepto de "36 horas de microvacaciones" y abre la era de las microvacaciones de la "integración espacio-tiempo y la adaptación a las condiciones individuales", creando productos turísticos segmentados y personalizados, combinando el tiempo, el espacio y los grupos de consumidores para crear una nueva experiencia de turismo cultural y empresarial, así como actividad recreativa.

El concurso de creación nacional "Miracle" se lanzó simultáneamente. El evento incluye tres temas principales de doblaje, clasificación y creación de historias. Busque la cuenta pública de WeChat "Silk Road Paradise of TCG.SHAANXI" para crear una historia milagrosa única.

Como líder en la industria del turismo cultural, TCG.SHAANXI se ha adherido siempre al concepto de "el producto de TCG.SHAANXI debe ser competitivo". TCG.SHAANXI insiste en utilizar la visión internacional y la actitud de cooperación abierta, integrar recursos internacionales y nacionales de alta calidad, trabajar junto con los principales socios profesionales, enfocarse en la producción de proyectos de alta calidad y crear constantemente milagros de integración cultural y turística.

El Silk Road Paradise se inaugurará con bombos y platillos el 28 de mayo de 2022. En Xi'an, el punto de partida de la Ruta de la Seda, se presentará al mundo un recorrido milagroso de la Ruta de la Seda de "36 horas de microvacaciones".

