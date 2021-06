Hoymiles presenta su última línea de microinversores de alta potencia en la Exposición de Energía Fotovoltaica SNEC 2021

China

SHANGHÁI, 3 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Con el tema "más grande que nunca" ("Bigger Than Ever"), Hoymiles Power Electrics Inc. (Hoymiles), un proveedor líder de soluciones de energía inteligente y fabricante de microinversores, presentó su línea completa de microinversores diseñados para paneles solares de alta potencia, así como Hoymiles Gateway DTU-Pro-S, una unidad de transferencia de datos con conectividad inalámbrica Sub-1 Ghz para una mayor confiabilidad, en la Exposición de Energía Fotovoltaica SNEC 2021 en Shanghái,

"Después de años de desarrollos y mejoras continuas de productos, nos entusiasma revelar nuestras últimas soluciones de microinversores de alta potencia, que una vez más sitúan a Hoymiles a la vanguardia de la industria fotovoltaica para abordar las demandas de la industria de aumentar la eficiencia, reducir los costos y ampliar la aplicabilidad de los microinversores en escenarios industriales y comerciales", sostuvo Zhang Xingyao, gerente de Productos de Hoymiles.

Los productos presentados en la exposición incluyen:

HMS-2000 : construido desde cero para módulos solares de alta potencia, el microinversor 4 en 1 cuenta con una potencia de salida máxima de hasta 2000 VA , un nuevo punto de referencia para la industria. El monitoreo y el seguimiento independiente del punto de máxima potencia (MPPT) permiten mayores cosechas de energía y un mantenimiento optimizado, mientras que el soporte de la solución inalámbrica Sub-1 Ghz ofrece una estabilidad de comunicaciones más sólida.

: construido desde cero para módulos solares de alta potencia, el microinversor 4 en 1 cuenta con una potencia de salida máxima de hasta , un nuevo punto de referencia para la industria. El monitoreo y el seguimiento independiente del punto de máxima potencia (MPPT) permiten mayores cosechas de energía y un mantenimiento optimizado, mientras que el soporte de la solución inalámbrica Sub-1 Ghz ofrece una estabilidad de comunicaciones más sólida. HMS-1000: microinversor 2 en 1 que viene equipado con características idénticas y potencia de salida de hasta 1000 VA .

microinversor 2 en 1 que viene equipado con características idénticas y potencia de salida de hasta . HMS-500: microinversor 1 en 1 que viene equipado con características idénticas y potencia de salida de hasta 500 VA .

microinversor 1 en 1 que viene equipado con características idénticas y potencia de salida de hasta . HMT-2250: un pionero, el microinversor trifásico más reciente con control de energía reactiva se puede utilizar ampliamente en distribución de energía eléctrica trifásica de 230 V/400 V en general y soporta la conexión de 6 módulos fotovoltaicos.

un pionero, el microinversor trifásico más reciente con control de energía reactiva se puede utilizar ampliamente en distribución de energía eléctrica trifásica de 230 V/400 V en general y soporta la conexión de Hoymiles Gateway DTU-Pro-S: unidad de transferencia de datos que funciona perfectamente con la nube S-Miles y es compatible con la solución inalámbrica Sub-1 Ghz.

Zhao Yi

"Nuestros avances tecnológicos nos permiten aumentar la corriente de entrada máxima de corriente directa de un microinversor monofásico en hasta un 22 % a 14A, lo que convierte a Hoymiles en el primero en proporcionar una solución de sistema de microinversores que se adapta perfectamente a módulos fotovoltaicos de alta potencia de 182 mm. Mientras tanto, en nuestros últimos esfuerzos por ampliar la aplicabilidad y compatibilidad del inversor a nivel de módulo, Hoymiles desarrolló el primer microinversor trifásico del mundo que cuenta con control de energía reactiva, lo que posibilita en gran medida que el microinversor se implemente en una gama más amplia de escenarios de aplicación", afirmó, subgerente general y director del Centro de I+D de Hoymiles.

"Teniendo en cuenta la calidad, eficiencia y rentabilidad, todos nuestros nuevos productos están diseñados para mejorar significativamente el rendimiento operativo del sistema y reducir el costo de la electricidad por kilovatio-hora, asegurándonos de que nuestros clientes se beneficien de menores costos mientras disfrutan de la eficiencia inigualable de nuestros productos", agregó.

Acerca de Hoymiles

Hoymiles es un proveedor global de soluciones de MLPE (Electrónica de potencia a nivel de módulo) que se especializa en inversores y sistemas de almacenamiento a nivel de módulo. Con la visión de un futuro limpio y sostenible, Hoymiles se esfuerza por liderar la industria de la energía inteligente a través de tecnología resistente y productos confiables.

Con un equipo de ingenieros, más de 500 expertos de procedencia internacional y una red de distribución y servicio que abarca Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, África y Oceanía, Hoymiles ha empoderado a propietarios de viviendas y profesionales en más de 70 países y regiones para que se unan al viaje hacia una energía verdaderamente abierta.

