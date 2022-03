Huawei presenta la red Green Intelligent OptiX que ofrece cinco soluciones para empoderar la digitalización industrial

BARCELONA , España

3 de marzo de 2022

Richard Jin

/PRNewswire/ -- En el Mobile World Congress 2022 (MWC N2022),, vicepresidente de Huawei y presidente de la Línea de Productos Comerciales Ópticos, lanzó la Red Green Intelligent OptiX para empresas. Ofrece cinco soluciones innovadoras basadas en escenarios: FTTO (Fiber To The Office o Fibra hasta la oficina), FTTM (Fiber To The Machine o Fibra hasta la máquina), Single OptiX, DC OptiX y Sensing OptiX para empoderar la digitalización industrial.

ONU de la

: al integrar las ventajas técnicas de IP y productos ópticos, Huawei lanzó la solución Fibra hasta la oficina (FTTO) para construir redes de campus ecológicas y simplificadas. Esta solución simplifica la arquitectura de red de tres a dos capas, asegurando que no se requiera espacio de voltaje extra bajo (ELV). Además, la arquitectura única de P2MP reduce la inversión de los módulos ópticos en un 50 %. Además, las terminales ópticas admiten las opciones de "conectar y usar" y "cambiar y usar", lo que mejora la eficiencia de operación y mantenimiento en un 50 %. Más allá de esto, Huawei lanzó OptiXstar P871E, el primer panelindustria que admite un ancho de banda de 10 Gbps, así como el panel ONU OptiXstar S890H 10G más pequeño de la industria.

Solución FTTM: esta solución se aplica a escenarios como fábricas, metros subterráneos, minas de carbón, puertos y carreteras, y ofrece baja latencia determinista y alta confiabilidad, cumpliendo con los requisitos de red de escenarios industriales. En los puertos, la red de Fibra hasta la máquina (FTTM) ofrece latencia ultrabaja determinista para que los operadores puedan controlar las máquinas de manera remota a una distancia de 100 km, lo que mejora en gran medida la eficiencia en la operación de los contenedores. La FTTM también garantiza la seguridad intrínseca de las redes subterráneas (como las redes en minas de carbón), eliminando el riesgo para la seguridad de las chispas eléctricas. En intersecciones, la innovadora arquitectura distribuida FTTM utiliza solo un cable óptico y un cable eléctrico para reemplazar cientos de cables en una solución tradicional, lo que mejora la eficiencia de la ingeniería en un 80 %.

Solución Single OptiX: Huawei lanzó la solución de red Native Hard Pipe (NHP). Esta solución apoya la tecnología de tubería rígida de quinta generación conocida como Unidad de Servicio Óptico (OSU) y es compatible con la Modulación de Códigos de Pulso (PCM), la Jerarquía Digital Sincrónica (SDH), la Red de Transporte Óptico (OTN) y otras tecnologías de tubería rígida. La red de NHP integra por primera vez redes de transmisión y acceso, en las que la tecnología OSU de paso directo garantiza el aislamiento físico E2E y una alta confiabilidad de los servicios. Esta tecnología tiene una amplia perspectiva de aplicación en escenarios de energía eléctrica y metros subterráneos. La ampliación descendente de las tuberías rígidas a las redes de acceso permite la fusión de la automatización de la distribución de energía con la inspección inteligente, o sistemas de información de pasajeros para el metro subterráneo con sistemas automatizados de recolección de tarifas en una sola red, lo que mejora la confiabilidad y la eficiencia.

Solución DC OptiX: tras combinar las ventajas de los productos de almacenamiento y comunicaciones ópticas, Huawei lanzó la solución Coordinación de Almacenamiento y Conexión Óptica (SOCC). Esta solución utiliza una red óptica para detectar fallas de enlace y permite cambiar la ruta de la fibra en cinco milisegundos. Además, puede monitorear la inestabilidad de la red de fibra en tiempo real y notificar a los dispositivos de almacenamiento. Esta solución permite la conmutación de canales de entrada/salida en menos de un segundo, lo que garantiza cero pérdida de datos y mejora enormemente la confiabilidad de la red. Además, Huawei actualizó la capacidad del sistema Data Center Interconnect (DCI) 88 Tbps a 96 Tbps por fibra, lo que reduce los costos de arrendamiento de fibra y mejora la eficiencia en la operación para los clientes.

Solución Sensing OptiX: con 30 años de innovación en tecnología óptica y experiencia en aplicaciones, Huawei lanzó su primer producto de detección óptica, OptiXsense EF3000, que se basa en los resultados de investigación sobre algoritmos de detección inteligentes. Este producto se utiliza principalmente en escenarios de oleoductos y gasoductos, lo que ayuda a las empresas a construir un nuevo modo de inspección no atendida. Como resultado, la tasa de identificación de eventos de amenazas en ductos alcanzó el 97 %. Xu Xiaoliang, director del Departamento de Asuntos de Fibra Óptica de Shandong Jihua Gas, comentó: "Jihua realizó una prueba técnica de campo utilizando los productos de detección óptica de Huawei. Esta prueba demuestra que la precisión del informe es significativamente mayor que la de la industria. Para aprovechar este proyecto conjunto, seguiremos recolectando y actualizando muestras en el lugar para reconocer tantos tipos de incidentes como sea posible, explorar algoritmos de reconocimiento más precisos y ofrecer una garantía técnica más eficiente para la gestión de la seguridad en la industria del petróleo y el gas".

El MWC 2022 se lleva a cabo del 28 de febrero al 3 de marzo en Barcelona, España. Huawei exhibirá los productos y soluciones de la empresa en el stand 1H50, Pabellón 1, de Fira Gran Vía. Si desea obtener más información, visite https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1758797/Huawei_Unveils_Green_Intelligent_OptiX_Network.jpg

FUENTE Huawei