Huawei SD-WAN recibe la distinción Gartner® Peer™ Customers' Choice por tercer año consecutivo

/PRNewswire/ -- Recientemente, Huawei anunció que ha recibido la distinción 2022 Gartner Peer Insights Customers' Choice por su infraestructura Edge WAN. La empresa recibió este reconocimiento por tercer año consecutivo. Según el informe Voice of the Customer, la SD-WAN de Huawei recibió un total de 102 reseñas y una calificación general de 4,9/5 estrellas de clientes de industrias de todo el mundo a diciembre de 2021. En el mismo informe, la SD-WAN de Huawei también fue la favorita de los clientes ("Customer's Choice") en tres categorías: empresas medianas, Asia Pacífico y Europa,y África (EMEA). Creemos que tales distinciones demuestran el amplio respaldo de la solución SD-WAN de Huawei por parte de clientes de todo el mundo.

Al 31 de diciembre de 2021, los clientes de una amplia variedad de industrias, como finanzas, fabricación y servicios, habían revisado exhaustivamente productos y soluciones de infraestructura Edge WAN de múltiples proveedores en términos de funcionalidad de productos, implementación, operación y mantenimiento, así como de servicio técnico.

Por primera vez, Gartner ha clasificado a los proveedores de infraestructura Edge WAN en cuatro cuadrantes en función del interés y la adopción del usuario (eje X) y la calificación general (eye Y). Huawei recibió un puntaje de 100 % en disposición a recomendar, y obtuvo la calificación general más alta de 4,9/5 estrellas. En nuestra opinión, estos impresionantes resultados demuestran plenamente el reconocimiento de la SD-WAN de Huawei por clientes globales en términos de posición en la industria, escala de implementación y madurez comercial.

Los mensajes generales de los clientes que eligieron la solución SD-WAN de Huawei son extremadamente positivos. A continuación presentamos algunos fragmentos:

"Estamos muy contentos de haber elegido, finalmente, la SD-WAN de Huawei. Según el resultado de la implementación, la SD-WAN de Huawei puede ofrecer una solución de conexión de red muy segura, estable e inteligente. Su gestión de convergencia LAN-WAN nos ayuda a reducir mucho nuestro OPEX". — Un cliente en la industria del transporte [1]

"El equipo de la SD-WAN de Huawei es muy profesional y responde rápidamente. El equipo de la SD-WAN de Huawei siempre puede ofrecerme una respuesta muy rápida y una buena solución. La solución en sí es muy útil para ver la calidad de la red". — Un cliente de la industria financiera[2]

Huawei es un actor consolidado en el mercado de SD-WAN, que ha atendido a más de miles de clientes de países de todo el mundo, como Italia, España, Japón, Tailandia, México y. A marzo de 2022, Huawei fue nombrada Challenger en el Gartner Magic Quadrant™ por su infraestructura Edge WAN por cuarto año consecutivo.

[1] https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/3921638

[2] https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/3894676

"Nos entusiasma haber sido elegidos como Gartner Peer Insights Customers' Choice por nuestra infraestructura Edge WAN en 2022. Esto pone de manifiesto la dedicación de larga data de Huawei y su extraordinario desempeño en el mercado de las soluciones SD-WAN. Agradecemos profundamente la confianza de todos los clientes empresariales de nuestra solución SD-WAN", afirmó Tongqiang Cao, director de la solución SD-WAN de Huawei. "De cara al futuro, lograremos una innovación continua, proporcionaremos una conectividad de red más rápida, estable e inteligente y ayudaremos a las empresas a acelerar su transformación digital con nuestra solución SD-WAN con una mejor experiencia del usuario".

Para obtener más información sobre los enrutadores de acceso (AR) NetEngine de Huawei y la solución SD-WAN, visite el sitio web de SD-WAN de Huawei: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan

1. Gartner Peer Insights "La voz del cliente": Infraestructura Edge WAN, 24 de marzo de 2022

2. Cuadrante Mágico de Gartner 2021 para Infraestructura Edge WAN

Descargo de responsabilidad:

1. El contenido de Gartner Peer Insights consta de opiniones de usuarios finales individuales en función de sus propias experiencias con los proveedores mencionados en la plataforma, y no deben interpretarse como declaraciones de hechos, ni representan las opiniones de Gartner ni sus filiales. Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido, ni garantiza, expresa o implícitamente, con respecto a este contenido, su exactitud o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular.

2. Gartner no avala proveedores, productos o servicios descritos en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER, PEER INSIGHTS y CUADRANTE MÁGICO son marcas registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos y en otros países, y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

