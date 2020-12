Hyland y Alfresco han sido nombrados como un Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para las plataformas de servicios de contenido 2020

El informe evalúa la visión completa de los proveedores de servicios de contenido y su capacidad de ejecución

CLEVELAND, 3 de diciembre, 2020 /PRNewswire/ -- Hyland y su nueva adquisición, Alfresco, han sido nombrados líderes en el Cuadrante Mágico 2020 de Gartner para las plataformas de servicios de contenido*. Gartner lleva 11 años consecutivos reconociendo a Hyland como líder en el informe de servicios de contenido y ahora también posicionando a Alfresco como líder.

Hyland completó la adquisición de Alfresco en octubre.

"Creemos que este último informe de Gartner refleja lo que nuestros clientes ya saben: Hyland y Alfresco son los líderes mundiales indiscutibles en el espacio de los servicios de contenido, desarrollando soluciones modernas en la nube con la amplitud y profundidad necesarias para ayudar a las organizaciones a satisfacer las necesidades de transformación digital cada vez más aceleradas", dijo Bill Priemer, presidente y director ejecutivo de Hyland. "La innovación de nuestros productos y el enfoque en el cliente aseguran que nuestros clientes tengan las soluciones más avanzadas para la gestión de contenido y procesos ahora y en el futuro".

Ofreciendo el portafolio de servicios de contenido más completo disponible, Hyland apoya las nuevas formas de trabajo, que evolucionan constantemente, permitiendo a los proveedores de atención médica, agencias gubernamentales, instituciones financieras, aseguradoras, instituciones educativas y otras organizaciones en todo el mundo, a transformar sus operaciones y ofrecer mejores experiencias a sus clientes. Más de 16.000 organizaciones globales aprovechan la plataforma de servicios de contenido de Hyland para cumplir con sus imperativos de transformación digital, cumplimiento y experiencia del cliente.

"La cultura empresarial actual requiere una tecnología rica que permita a los empleados trabajar de la manera en que mejor lo hacen, ya sea en una oficina física o desde su casa", dijo John Phelan, vicepresidente ejecutivo y director de productos de Hyland. "Nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes la plataforma de servicios de contenido más moderna y rica en características para apoyar los recorridos de transformación digital".

La plataforma de servicios de contenido low-code de Hyland ayuda a las organizaciones a administrar todo el ciclo de vida de la información, a transformar los procesos, a reducir los riesgos de seguridad y cumplimiento, y a ayudar a los usuarios a tomar decisiones más informadas.

Para obtener más información sobre por qué Gartner reconoce tanto a Hyland como a Alfresco como un Líder, descargue una copia gratuita del Cuadrante Mágico 2020 de Gartner para las plataformas de servicios de contenido en Hyland.com o Alfresco.com.

*Gartner Inc., Cuadrante Mágico para las plataformas de servicios de contenido Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Lane Severson, 16 de noviembre, 2020

Descargo de responsabilidades de Gartner: Gartner no promociona ninguno de los proveedores, productos o servicios descritos en sus publicaciones de investigación y tampoco aconseja a los usuarios de tecnología a seleccionar solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas. Las publicaciones de investigación de Gartner expresan las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben ser interpretadas como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a cualquier tipo de garantía, expresa o implícita, con relación a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Hyland

Hyland es un proveedor líder de servicios de contenido que permite a miles de organizaciones ofrecer mejores experiencias a las personas a las que sirven. Visítenos en Hyland.com.

