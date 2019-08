IBM transforma su software para que pueda ejecutarse sobre cualquier nube con Red Hat

Los productos de software de IBM ahora son nativos en la nube tanto pública como privada, habilitando a las empresas crear aplicaciones de misión crítica una vez y ejecutarlas en las principales nubes públicas o nubes privadas.

Sprint, Associated Bank, Primerica, Ilmarinen y Fiducia &GAD IT AG confían en IBM y Red Hat para transformar sus negocios para la era de la nube

ARMONK, Nueva York, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- IBM (NYSE: IBM) anunció que ha transformado su portafolio de software para ser nativo en la nube y lo ha optimizado para ejecutarse en Red Hat OpenShift. Las empresas ahora pueden crear aplicaciones de misión crítica una vez y ejecutarlas en las principales nubes públicas, incluyendo IBM Cloud, y nubes privadas.

Las nuevas capacidades nativas de la nube se entregarán como soluciones preintegradas llamadas IBM Cloud Paks. El software en contenedores y certificado por IBM proporcionará un modelo operativo común y un conjunto común de servicios, que incluyen gestión de identidad, seguridad, monitoreo y registro, y fueron desarrollados para dar mejor visibilidad y control a través de las nubes con un panel de control unificado e intuitivo.

Además, IBM anuncia también:

Red Hat OpenShift sobre IBM Cloud : un servicio flexible y totalmente administrado de OpenShift en la nube pública de IBM, desplegable en un solo clic con resiliencia de datos, cumplimiento y seguridad automatizados, para ayudar a las empresas a modernizarse y migrar a una infraestructura de nube híbrida.

un servicio flexible y totalmente administrado de OpenShift en la nube pública de IBM, desplegable en un solo clic con resiliencia de datos, cumplimiento y seguridad automatizados, para ayudar a las empresas a modernizarse y migrar a una infraestructura de nube híbrida. Red Hat OpenShift en IBM Z y LinuxONE : IBM llevará Red Hat OpenShift a sus sistemas empresariales IBM Z y LinuxONE, que colectivamente impulsan más de 30 mil millones de transacciones al día en todo el mundo. IBM ya soporta OpenShift en Power Systems y Storage.

IBM llevará Red Hat OpenShift a sus sistemas empresariales IBM Z y LinuxONE, que colectivamente impulsan más de 30 mil millones de transacciones al día en todo el mundo. IBM ya soporta OpenShift en Power Systems y Storage. Servicios de consultoría y tecnología para Red Hat: nuevos servicios de IBM soportados por el equipo más grande del mundo de consultores certificados de Red Hat, y más de 80,000 profesionales de servicios de aplicaciones en la nube para ayudar a los clientes a asesorar, mover, construir y administrar sus cargas de trabajo en entornos de nube.

El software y los servicios anunciados hoy, que incluyen más de 100 productos de la amplia cartera de software de IBM optimizados para ejecutarse en Red Hat OpenShift, se entregarán en la plataforma multicloud híbrida de IBM. Está constriuida con tecnologías de código abierto, incluyendo Red Hat OpenShift, la plataforma Kubernetes empresarial más completa de la industria, y Red Hat Enterprise Linux, la plataforma Linux empresarial líder en el mundo. Como resultado, los clientes pueden seleccionar la mejor arquitectura y enfoque para abordar los requisitos de carga de trabajo, datos y aplicaciones más críticos para su negocio.

"IBM está desplegando su software del centro de datos para impulsar la carrera de las cargas de trabajo empresariales hacia la nube. Esto posicionará aún más a IBM para liderar la industria de nube híbrida, que tiene una oportunidad de más de un billón de dólares.", dijo Arvind Krishna, vicepresidente senior de Cloud and Cognitive Software en IBM. "Estamos proporcionando las herramientas que las empresas necesitan para hacer su camino de varios años a la nube en estándares comunes y abiertos que pueden alcanzar a través de nubes, aplicaciones y proveedores con Red Hat".

"Red Hat está facilitando la innovación con tecnologías basadas en Linux, incluidos los contenedores y Kubernetes, que se han convertido en los componentes básicos de los entornos de nube híbrida", dijo Jim Whitehurst, presidente y CEO de Red Hat. "Esta base abierta de nube híbrida es lo que permite la visión de cualquier aplicación, en cualquier lugar, en cualquier momento. Combinados con la sólida experiencia en la industria de IBM y respaldados por un vasto ecosistema de desarrolladores y socios; los clientes pueden crear aplicaciones modernas con las tecnologías de su elección y la flexibilidad para implementar en el mejor entorno para la aplicación, ya sea local o en todo múltiples nubes públicas".

Transformando el software de IBM para soportar aplicaciones de misión crítica en cualquier lugar

Los IBM Cloud Paks brindan soporte de software completo y ayudan a proteger todo el stack, desde el hardware hasta las aplicaciones, para ayudar a los clientes a migrar, integrar y modernizar rápidamente aplicaciones de misión crítica en cualquier nube. Se implementan fácilmente, se entregan como paquetes diseñados para casos de uso específicos del cliente y también se venderán a través de un modelo de precios basado en el consumo.

Los primeros cinco IBM Cloud Paks están disponibles e incluyen:

Cloud Pak for Data para simplificar y automatizar la forma en que las organizaciones brindan información de sus datos y proporcionan una arquitectura abierta y extensible para virtualizar datos para inteligencia artificial un 500% más rápido 1 .

para simplificar y automatizar la forma en que las organizaciones brindan información de sus datos y proporcionan una arquitectura abierta y extensible para virtualizar datos para inteligencia artificial un 500% más rápido . Cloud Pak for Applications para ayudar a las empresas a modernizar, construir, implementar y ejecutar aplicaciones. Esta solución ya ha ayudado a clientes de IBM del sector fintech a reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones en un 84% 2 .

para ayudar a las empresas a modernizar, construir, implementar y ejecutar aplicaciones. Esta solución ya ha ayudado a clientes de IBM del sector fintech a reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones en un 84% . Cloud Pak for Integration para ayudar a integrar aplicaciones, datos, servicios en la nube y API. Permite reducir en un 33% los costes de integración 3 .

para ayudar a integrar aplicaciones, datos, servicios en la nube y API. Permite reducir en un 33% los costes de integración . Cloud Pak for Automation para ayudar a transformar los procesos de negocio, las decisiones y el contenido. Un cliente del sector financiero ha logrado reducir en un 80% los procesos manuales 4 .

para ayudar a transformar los procesos de negocio, las decisiones y el contenido. Un cliente del sector financiero ha logrado reducir en un 80% los procesos manuales . Cloud Pak para Multicloud Management para proporcionar visibilidad, gobernanza y automatización de múltiples nubes. Ha ayudado a los clientes a reducir los gastos operativos en el soporte a entornos cloud nativos de gran tamaño en un 75% 5.

En todas las industrias, las empresas pueden aprovechar la plataforma multicloud híbrida de IBM y el software de IBM habilitado para Red Hat OpenShift para ayudar a transformar sus organizaciones de adentro hacia afuera para aumentar su ventaja competitiva.

Sprint recurrió a IBM Cloud Pak for Data para ayudarlo a comprender mejor y prepararse para las próximas tecnologías de red, como 5G.

"Aprovechamos el IBM Cloud Pak for Data para impulsar Watson Studio y Machine Learning", dijo Michele Gehl, vicepresidenta de Aplicaciones y Operaciones de OSS, en Sprint. "Con esta plataforma basada en contenedores, podemos construir modelos rápidamente para generar información sobre problemas orientados al cliente, a partir de diversos conjuntos de datos y responder en consecuencia". Gehl dijo que el nuevo Cloud Pak for Data System parece ser una excelente manera de agregar inteligencia artificial. en una infraestructura existente rápidamente.

Societe Generale implementó una estrategia de múltiples nubes para impulsar la innovación y ofrecer nuevas experiencias a sus clientes. "Como uno de los principales grupos de servicios financieros europeos, Societe Generale se esfuerza continuamente por lanzar nuevas ofertas con rapidez y agilidad. Lo principal de ese enfoque es una estrategia de múltiples nubes que proporciona la capacidad para la innovación que necesitamos para mantener nuestras capacidades técnicas y prioridades comerciales estrechamente alineadas", dijo Carlos Gonçalves, CIO Global, Societe Generale. "Red Hat ha desempeñado un papel clave al ayudarnos a aprovechar el poder de operar sin problemas a través de múltiples nubes, y esperamos ampliar nuestra fuerte colaboración con los equipos de IBM y Red Hat".

Associated Bank está adoptando IBM Cloud Pak for Data System, para una rápida implementación y escalar el uso de inteligencia artificial. Los proyectos iniciales en los que el banco planea trabajar incluyen un nuevo sistema Customer 360 para mejorar las experiencias de los clientes y un nuevo panel de datos gobernados para mejorar resultados analíticos.

"Una de las mejores cosas del Cloud Pak for Data System es la velocidad con la que podremos lanzar y escalar nuestra plataforma de análisis", dijo Steve Lueck, vicepresidente de Data Management en Associated Bank, que se encuentra en el proceso de despliegue de varios sistemas nuevos. "El stack integrado contiene lo que necesitamos para mejorar la calidad de los datos, catalogar nuestros activos de datos, habilitar la colaboración de datos y construir / operar ciencias de datos. Podemos avanzar rápidamente con el diseño, prueba, construcción e implementación de nuevos modelos y aplicaciones analíticas".

Primerica colaboró con IBM para optimizar la experiencia del cliente y modernizar sus cargas de trabajo de misión crítica.

"Como proveedor líder de servicios financieros para familias de ingresos medios en América del Norte, Primerica ha emprendido un camino para modernizar nuestras aplicaciones y ofrecer rápidamente nuevos servicios con las innovaciones que nuestros clientes esperan", dijo Barry Pellas, CTO y EVP, Primerica. "La plataforma IBM es un habilitador clave para nuestra estrategia de nube híbrida, ya que nos permite mezclar nubes públicas y privadas para ofrecer experiencias excepcionales rápidamente, al tiempo que mantiene nuestros datos seguros".

Ilmarinen, una compañía de seguros con sede en Finlandia, está utilizando múltiples IBM Cloud Paks para modernizar su negocio y optimizar el uso de datos.

"La capacidad de ejecutar soluciones en contenedores de grado empresarial es una parte clave de nuestra estrategia de modernización de aplicaciones", dijo Jani Itkonen, arquitecto técnico jefe de Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company. "Nos permite cambiar y escalar según sea necesario y nos mantiene en posición de ofrecer siempre nuevas capacidades de una manera más rápida y segura".

Fiducia &GAD IT AG, un proveedor de servicios de TI para la industria bancaria, implementó RedHat OpenShift para transformar su experiencia de cliente.

"Fiducia &GAD IT AG está utilizando Red Hat OpenShift como una plataforma de contenedor base para mejorar la experiencia del cliente y transformar partes de su entorno bancario central para volverse más ágil y centrado en el cliente", dijo Birgit Frohnhoff, CIO, Fiducia &GAD IT AG. "Estamos entusiasmados por aprender más sobre el potencial de Cloud Pak for Data de IBM para mejorar nuestras capacidades analíticas, de big data y machine learning".

Notas

1 Las mediciones de rendimiento fueron obtenidas en un entorno controlado de prueba en el laboratorio de IBM en Silicon Valley, utilizando virtualización de datos de IBM data con varias fuentes de datos de 100TB.

2 Las respuestas obtenidas de encuestas a clientes de IBM y datos propios de Ovum indican que el tiempo de puesta en el mercado de una aplicación puede reducirse hasta en un 84%, dependiendo del tipo de mercado que se evalúe. En el sector fintech el tiempo descendió de media de 180 a 15 días utilizando IBM Cloud Private. Fuente: http://ibm.biz/Ovum-WP (Page 6)

3 Basado en experiencia de clientes y en la metodología Total Economic Impact de Forrester Research, Inc. (The Total Economic Impact of an API Management Solution, February 2017), que incluye las siguientes afirmaciones sobre ahorros: "Un 30% de mejora en el time-to-market para el desarrollo interno de proyectos de datos y analítica". "Un 35% de mejora en el time-to-market de proyectos de desarrolladores que consumen APIs". El estudio encuestó a clientes de IBM.

4 Forrester: The Total Economic Impact™ Of The IBM Automation Platform For Digital Business - "Con el Operational Decision Manager, el banco pudo configurar flujos de trabajo que mejoraron en un 80% del tiempo de aprobación de las peticiones de crédito. "Algunos procesos de aprobación necesitaban días, en algunos casos entre 4 y 10 días dependiendo del nivel de excepciones. Ahora, el 80% de las peticiones de crédito que recibimos son resueltas en segundos". Fuente – https://www.ibm.com/downloads/cas/O5A0BD4R

5 La reducción de los costes operativos en el soporte a entornos cloud nativos de gran tamaño es una propuesta de valor clave de las plataformas de gestión de contenedores. El estudio descubrió que, de media, las empresas lograron una reducción del 75% en sus gastos generales relativos a la gestión de entornos cloud nativos. Fuente: http://ibm.biz/Ovum-WP (Page 6)

