Se exhibirán más de 1,000 piezas, muchas recién adquiridas y conservadas, y obras de arte nunca vistas

Los nuevos espacios ofrecen a los visitantes una experiencia más accesible, llamativa y educativa

MIA presentará su exhibición insignia, Baghdad: Eye's Delight,

que abrirá al público el 26 de octubre de 2022

IMÁGENES PARA PRENSA DISPONIBLES AQUÍ

30 de agosto de 2022 – Qatar Museums anunció el día de hoy que el icónico Museo de Arte Islámico (MIA) reabrirá sus puertas al público el 5 de octubre de 2022 tras concluir el proyecto de remodelación de sus instalaciones y rediseñar sus galerías permanentes. El MIA, una de las principales instituciones del mundo en arte islámico y el primer museo de clase mundial de la región, reabrirá a tiempo para el influjo de visitantes a Doha con motivo de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™ y brindará una experiencia más accesible, llamativa y educativa a sus visitantes. Más de 1,000 piezas– principalmente recién conservadas o adquiridas– estarán en exhibición en las galerías permanentes del Museo por primera vez, junto con obras de arte que durante mucho tiempo han dado reconocimiento al MIA. Poco después de su reapertura, MIA presentará su exhibición temporal insignia, Baghdad: Eye’s Delight (del 26 de octubre de 2022 al 25 de febrero de 2023), una celebración a una de las ciudades más influyentes del mundo, donde se podrá admirar su herencia como la capital del gran califato Abasí (750-1258 CE) y su legado en el siglo XX, cuando la ciudad se volvió un próspero centro para las artes, la cultura y el comercio. La reapertura del MIA forma parte de Qatar Creates, un movimiento cultural que tiene lugar todo el año en el país y el cual cura, promueve y celebra la diversidad de actividades culturales en Qatar, conectando a audiencias locales y globales con las industrias creativas de Qatar.

El MIA, un impactante recorrido arquitectónico diseñado por el aclamado arquitecto ganador del Premio Pritzker, I.M. Pei, y que abrió sus puertas por primera vez en el 2008, fue la primera institución que abrió Qatar Museums bajo el liderazgo de su presidenta, Su Excelencia Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani. El Museo, que está prominentemente ubicado en su propia isla recuperada que da al Corniche y que eligió específicamente Pei, es un modelo para las artes islámicas y una plataforma para el diálogo y el intercambio internacionales que unen pasado y presente, Oriente y Occidente.

La reinvención de las galerías de colección fue pensada para ser una guía para los visitantes, incluir materiales interpretativos para ayudar a contextualizar las obras maestras, y ofrecer nuevos recursos móviles y aptos para menores para que el Museo sea más accesible para las familias. Las galerías estarán distribuidas por temas históricos y culturales, periodos y ubicación geográfica, y explorarán las increíbles tradiciones y artesanías islámicas. MIA también contará con una nueva sección sobre el islam en el sureste asiático y se enfocará en la conexión entre diferentes culturas mediante exhibiciones sobre el comercio de productos y el intercambio de ideas en el mundo islámico y otras regiones allá.

“La inauguración del Museo de Arte Islámico fue un momento transformador para Qatar, que marcó el surgimiento del país como un nuevo destino cultural para el mundo y cimentó las bases para abrir otros museos relevantes e instituciones culturales en la región”, dijo Su Excelencia Sheikha Al Mayassa Al Thani. “Nos entusiasma que los ciudadanos tengan la oportunidad de redescubrir el museo, y que los visitantes que asistirán a los partidos de la Copa Mundial vivan esta expresión de nuestra herencia y cultura”.

La directora del MIA, Dra. Julia Gonnella, comentó: “Es un honor liderar esta extraordinaria institución hacia su siguiente capítulo. La remodelación beneficiará a generaciones de visitantes, brindándoles una experiencia aún más significativa y permitiendo a los visitantes explorar la vasta historia del mundo islámico tal como se cuenta a través de nuestra colección única”.

La remodelación del MIA

La nueva experiencia para visitantes comienza en el primer nivel con una presentación del museo, un espacio completamente nuevo dedicado a la creación del MIA. El antiguo majlis se ha convertido en una inmersiva galería para que los visitantes aprendan la fascinante historia de I.M. Pei y su osado diseño para el nuevo e icónico museo.

La primera galería en el segundo nivel es una introducción que muestra algunos de los más grandes artefactos del MIA, incluyendo el Corán Azul, el Jarrón Cavour, el collar Varanasi, el manuscrito Ramayana para Hamida Banu Begum, y tapicería Franchetti, además de que ofrece una visión general de los temas a tratar en las siguientes salas y que ilustra la amplia variedad de materiales que se han usado en el arte islámico en diversas regiones y durante diversas épocas. En seguida, llega la exploración de los orígenes y la propagación del islam, con galerías enfocadas en el Corán y su historia, la comunidad musulmana (umma), el aprendizaje y la educación dentro de culturas islámicas y, por último, un análisis de la expansión hacia tierras tanto de Oriente como de Occidente. Asimismo, los visitantes seguirán los históricos eventos que llevaron al establecimiento del califato, su expansión hacia el oriente en Irán y Asia Central, el desarrollo de la refinada cultura en al-Ándalus, y la subsistencia de la herencia cultural en la España post islámica. En su nueva disposición, estas galerías también ilustran la amplia variedad de materiales usados en el arte islámico, incluyendo alfombras y textiles, manuscritos, cerámica, madera, marfil, metal, piedra y vidrio, desde España hasta el Norte de África y el Lejano Oriente, desde los inicios del periodo islámico en el Siglo XX EC. Entre los elementos más destacados de estas galerías se encuentran los primeros fragmentos del Corán en Hiyaz, la sitara del Sagrado Ka’ba, al arco morisco, una preciada copia del tratado de al-Sufi sobre astronomía, el tazón azul y blanco de la dinastía Abbasid, el panel de estuco Seljuq, el Doha Hind y las bóvedas españolas post islámicas.

El tercer nivel lleva a los visitantes a través del mundo islámico desde el Mediterráneo en el Occidente hasta el Océano Índico en el Oriente y otras regiones, enfocados en las artes y las sociedades de los Siglos XI a XIX. Las principales galerías se enfocan en los tres imperios de la pólvora: los otomanos (que regían desde Turquía y gran parte de las tierras árabes), los safávidas (Irán) y los mogoles (Asia del Sur), cuyo legado histórico y artístico continúa teniendo hasta hoy gran impacto en las identidades de las poblaciones en dichas regiones. A la vista están hermosas alfombras del periodo Safavid, la impresionante colección de MIA de joyas Mughal, y una hermosa exhibición de alfarería de cerámica de Iznik y azulejería. Todo esto va acompañado de muestras de manuscritos islámicos y armaduras, concluyendo con nuevas y emocionantes galerías dedicadas a China y el Sureste de Asia, un tema que por lo general no se presenta en museos de arte islámico, pero que recuerda a los visitantes que la región actualmente alberga a la comunidad musulmana más grande de todo el mundo. Artefactos del naufragio de Cirebon, vasijas de jade, joyería de oro indonesio, y textiles se encuentran entre los objetos sobresalientes a la vista. El nivel tres también explora la hospitalidad, donde se aprecia un espectacular y recién remodelado interior sirio del Siglo XIX de un hogar damasco, el cual fungió como un microcosmo multifuncional de la vida otomana.

El recién creado “Family Trail” es un componente clave de la remodelada galería para cautivar a jóvenes visitantes en temas que se relacionan con sus propias vidas y experiencias. Mediante el uso de nuevas tecnologías, muestras interactivas y aplicaciones multisensoriales, niños y adultos por igual disfrutarán aún más la experiencia del museo.

En adición a la experiencia de los visitantes, y complementando los muchos increíbles artefactos y obras de arte en exhibición, el público podrá encontrar imágenes y filmes de diferentes obras arquitectónicas y sitios del Medio Oriente; escuchar fragmentos del Santo Corán y poesía árabe y persa, así como música del al-Ándalus; aprender sobre las distintas fragancias de hierbas y especias que viajaron enormes distancias por el mundo islámico; y adquirir un sentido de los diferentes materiales y decoraciones que se han usado en las artes en el transcurso del tiempo.

La experiencia mejorada y más extensa facilita el flujo de visitantes para albergar a una mayor audiencia con una zona de admisión reestructurada, así como nuevas cafeterías y tiendas. Todas las mejoras al edificio siguen la visión de I.M. Pei. Una vez más, MIA colaboró con la firma francesa de diseño interior y arquitectura fundada por I.M. Pei, Wilmotte & Associés, durante el proceso de renovación.

Para celebrar su reapertura, Qatar Museums y Thames & Hudson han publicado conjuntamente el catálogo de más de 500 páginas hermosamente ilustrado y dedicado a la historia y colección del Museo de Arte Islámico.

Baghdad: Eye’s Delight

A partir del 26 de octubre de 2022 en la Galería de Exhibiciones Temporales del MIA, Baghdad: Eye’s Delight presentará y celebrará la importancia de Bagdad bajo la dinastía Abasí (750-1258) y su impacto e influencia en la región y en todo el mundo hasta la fecha. La exhibición hará énfasis en Bagdad como centro político, económico e intelectual durante un periodo que alguna vez fue el más innovador en la historia mundial. También explorará el papel de Bagdad como una gran ciudad intelectual y artística que ha atraído a académicos y filósofos de todo el mundo, y documenta la gran resistencia de la ciudad de cara a la guerra, la violencia y la destrucción a través de su historia. La exposición hace énfasis en cómo Bagdad resistió, edificando sobre los recuerdos de su herencia Abasí. Rendirá tributo al “glorioso” pasado de la ciudad, concentrado en Bagdad del Siglo XX, y enfocado especialmente (aunque no exclusivamente) en el periodo entre los 1940 y los 1970, cuando Bagdad se volvió una vez más un lugar próspero con una agitada vida citadina. La muestra estará compuesta de 160 objetos, incluyendo préstamos de la Biblioteca Apostólica Vaticana, Ciudad del Vaticano; el Museo del Louvre, París; El Museo Metropolitano de Arte, Nueva York; el Museo de Bellas Artes, Boston; el Museo de Arte Islámico (SMB), Berlín; el Departamento Oriental de la Biblioteca Estatal (SBB), Berlín; la Biblioteca Estatal de Baviera, Munich; la Colección David, Copenhague; el Museo Benaki, Atenas; la Fundación Barjeel Art, Sharjah; la Colección Dia Al-Azzawi, Londres; la Biblioteca Británica, Londres; y la Biblioteca Chester Beatty, Dublín. El inmersivo diseño de la exposición incluye elementos escenográficos, incluyendo una representación del Rio Tigris en el nivel de la exposición que sirve para conectar diferentes temas.

Baghdad: Eye’s Delight es presentada como parte del Año de Cultura Qatar-MENASA 2022 y curada conjuntamente por la Dra. Julia Gonnella, directora del Museo de Arte Islámico y el equipo de curadores del museo, compuesto por la Dra. Mounia Chekhab Abudaya, la Dra. Tara Desjardins, Nicoletta Fazio y Simone Struth. La exposición estará acompañada de un catálogo totalmente ilustrado con contribuciones clave de distinguidos académicos a nivel mundial.

City of Mirages: Baghdad, 1952-1982, que se presentará en conjunto con la exhibición en el cuarto nivel del MIA, se centrará en trabajos construidos y sin construir de 11 arquitectos, incluyendo Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Walter Gropius, Josep Lluís Sert, Alvar y Aino Aalto, y Robert Venturi FAIA. La exhibición, curada por el Prof. Pedro Azara, fue organizada por la Delegación de Barcelona del Col. d’Arquitectes de Catalunya (COAC) en Barcelona en el 2012 y después se volvió una exposición itinerante que ha sido presentada en EU (Nueva York, Boston - MIT), Ramallah y Bagdad.

# # #

Museo de Arte Islámico

Fundado en 2008, el Museo de Arte Islámico (MIA) fue uno de los primeros proyectos promovidos por QM. Diseñado por el reconocido arquitecto chino-americano I. M. Pei, el MIA es un museo aclamado a nivel global asentado majestuosamente sobre la Corniche de Doha, con vistas panorámicas del paseo marítimo de la ciudad. El museo alberga colecciones de clase mundial de arte islámico en Qatar, las cuales abarcan alrededor de 1,400 años. La colección del MIA, que representa el alcance total del arte islámico de los Siglos VII al XX, incluye manuscritos, cerámica, metal, vidrio, marfil, textiles, madera y piedras preciosas. Los trabajos han sido recolectados de tres continentes, incluyendo países en el Medio Oriente, e incluso tan lejanos como España y China. El MIA cuenta con un dinámico programa de exhibiciones que ilustran la herencia del mundo islámico, así como diversas actividades educativas para niños en edad escolar y sus familias, haciendo del museo una parte vital de la comunidad. El MIA se ha convertido en un popular museo en la región y a nivel internacional, atrayendo a cientos de miles de visitantes cada año. La Dra. Julia Gonnella ha sido la directora del museo desde 2017.

Acerca de Qatar Museums

Qatar Museums (QM), la institución más sobresaliente en el país que promueve el arte y la cultura, ofrece experiencias culturales auténticas e inspiradoras a través de una creciente red de museos, sitios culturales, festivales, exhibiciones de arte públicas y programas. QM preserva y expande las ofertas culturales del país, compartiendo arte y cultura de Qatar y las regiones de Medio Oriente, Norte de África y Sur de Asia (MENASA) con el mundo, enriqueciendo la vida de ciudadanos, residentes y visitantes.

Bajo el patrocinio de Su Alteza el Amir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, y dirigido por su presidente, Su Excelencia Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, QM ha hecho de Qatar un vibrante centro para las artes, la cultura y la educación en el Medio Oriente y otras regiones. QM es integral para alcanzar la meta de desarrollar una nación innovadora, diversa y progresista, que reúna a la gente para generar nuevos pensamientos, dar paso a conversaciones culturales críticas y elevar las voces de la gente de Qatar. Desde su fundación en 2005, QM ha supervisado el desarrollo de museos y festivales, incluyendo Museum of Islamic Art (MIA) y MIA Park, Mathaf: Arab Museum of Modern Art, the National Museum of Qatar (NMOQ), 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum, QM Gallery Al Riwaq, QM Gallery Katara y el Tasweer Qatar Photo Festival. Entre los proyectos futuros se encuentran Dadu: Children’s Museum of Qatar, Art Mill Museum, Qatar Auto Museum y Lusail Museum. Qatar también cuenta con uno de los programas de arte público más grandes y ambiciosos del mundo. A través de su Departamento de Arqueología, QM encabeza diversas iniciativas para conservar y restaurar los sitios y edificios históricos de Qatar. QM también pone en marcha y respalda Creative Hubs que nutren el talento artístico y generan oportunidades para crear una sólida y sustentable infraestructura cultural. Entre los centros creativos se encuentran Fire Station: Artist in Residence, M7 para la innovación, moda y diseño, y Liwan Design Studios and Labs. Para obtener más información, visite https://qm.org.qa

Acerca de Años de Cultura

La cultura es una de las herramientas más efectivas para unir a la gente, dar paso al diálogo, y profundizar el entendimiento entre las naciones. Bajo el liderazgo de su presidente, Su Excelencia Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Qatar Museums (QM) desarrolló la iniciativa anual “Años de Cultura”, un intercambio cultural internacional que profundiza el entendimiento entre las naciones y sus habitantes. Aunque el programa formal solo tiene duración de un año, los lazos de amistad que se forman y fortalecen duran toda una vida.

Con motivo de la celebración de su 10° aniversario, el Año de Cultura 2022 ofrecerá programas del Medio Oriente, Norte de África y Sur de Asia (MENASA). El Año de Cultura Qatar-MENASA 2022 incluirá países y comunidades de Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Bahréin, Bután, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, India, Iraq, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Maldivas, Marruecos, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina, Sudán, Sri Lanka, Túnez, Turquía y Yemen.

El Año de Cultura Qatar-MENASA 2022 ha sido desarrollado en conjunto con organizaciones líderes en Qatar, incluyendo Doha Film Institute, Education Above All, Katara Cultural Village, Ministry of Commerce & Industry, Ministry of Culture, Ministry of Foreign Affairs, Qatar Charity, Qatar Football Association, Qatar Foundation, Qatar Museums, Qatar National Library, Qatar Tourism, Qatar Olympic Committee, Supreme Committee for Delivery & Legacy, con apoyo de las embajadas de los países participantes con sede en Doha. El Año de Cultura Qatar-MENASA 2022 cuenta con el patrocinio de Qatar Airways.

Algunos Años de Cultura anteriores han incluido: Qatar-Japón 2012, Qatar-RU 2013, Qatar-Brasil 2014, Qatar-Turquía 2015, Qatar-China 2016, Qatar-Alemania2017, Qatar-Rusia 2018, Qatar-India 2019, Qatar-Francia 2020 y Qatar-EUA 2021.

Acerca de Qatar Creates

Qatar Creates organiza, celebra y promueve actividades culturales dentro de Qatar.

En conjunto con socios tanto de museos como de las industrias fílmica, de la moda y de hospitalidad, herencia cultural, artes escénicas y el sector privado en Qatar, la plataforma Qatar Creates eleva la voz de las industrias creativas de Qatar, conectando directamente a los audiencias con los eventos.

Contactos para prensa:

Sofía Canales, Porter Novelli: [email protected]

Crédito de la imagen: Museo de Arte Islámico, reflejado en las aguas del Golfo Pérsico. Cortesía del Museo de Arte Islámico.

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.