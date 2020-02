CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- IdentityMind México, sucursal de IdentityMind Global, anunció su membresía con la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO) en México. La plataforma de IdentityMind ofrece servicios de Know Your Customer (KYC), Prevención de Lavado de Dinero (PLD), y prevención de fraude. Actualmente IdentityMind ofrece soporte a más de 400 FinTechs a nivel mundial incluyendo plataformas de fondeo colectivo certificadas por la AFICO.

"Vemos en IdentityMind un asociado importante para que nuestros miembros y otras FinTechs se les facilite el proceso de certificación ante la CNBV (Comisión Nacional Bancarias y de Valores)" dijo Miguel Mejía, Director General de la AFICO. "Nuestra misión fundamental es aseverar que nuestros miembros cumplan con los requisitos necesarios para hacer del crowdfunding una alternativa seria, confiable y segura. Por ello es indispensable que cumplan con la regulación apoyándose en tecnologías como la que ofrece IdentityMind."

La plataforma de IdentityMind permite a las FinTechs cumplir con las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la ley. Específicamente a través de la validación automática de documentos de identificación, las validaciones biométricas, selección dinámica de perfil de riesgo, revisión de listas negras, sanciones y PEPs, el monitoreo de transacciones para la detección de actividades sospechosas, relevantes e inusuales, así como los reportes a la CNBV.

"IdentityMind se ha especializado en cubrir las necesidades de empresas FinTech a nivel mundial" dijo Mirelle Aguirre, IdentityMind Mexico Country Manager y Directora Comercial para Latinoamérica. "Hemos estado trabajando con FinTechs en México por años, y ahora más comprometidos que nunca, cuando ofrecemos cobertura total de las funciones de KYC y PLD especificadas en la ley FinTech".

Acerca de IdentityMind México

IdentityMind México es la representante exclusiva en Latino América de IdentityMind Global. IdentityMind cuenta con más de 500 clientes a nivel mundial con operaciones en Estados Unidos, México, y Europa. La plataforma de IdentityMind es modular que ofrece servicios de Know Your Customer (KYC), Prevención de Lavado de Dinero (PLD), revisión contra listas negras, sanciones y PEPs, y prevención de fraude. Para mayor información visítanos en nuestro website , o a través de nuestras redes sociales: twitter , LinkedIn , YouTube and Blog .

