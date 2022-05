Tendrá dos sedes, una en México y otra en Estados Unidos

Integrará varias ofertas educativas desde primaria a posgrados

Puebla, Pue., 31 mayo de 2022.- Este lunes (30 de mayo), fue inaugurada la Universidad Fuerza Migrante (UFM), en la ciudad de Puebla, y será el primer centro educativo exclusivo para migrantes, hijos de migrantes en Estados Unidos y familiares en México. Esto, gracias al esfuerzo de la organización Fuerza Migrante y varias universidades nacionales y extranjeras.

Contará con dos sedes, una en México y otra en Estados Unidos. La primera estará ubicada en el complejo mexicano de capacitación en Puebla y será dirigida por la Dra. Verónica Giles Chávez, quien fue directora de postgrado y educación continua de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, es investigadora en el CEM Ciencia y Coordinadora de proyectos Centro de Investigación e Innovación Social Interdisciplinaria CIISI A.C. Es doctora en Educación en la UAEM Morelos.

A este evento, al que se dieron cita el dirigente de la organización binacional Fuerza Migrante, Jaime Lucero, Avelino Meza, y representantes de universidades nacionales y extranjeras, así como la gobernadora Nacional Indígena de México, Candelaria Lázaro, se dio a conocer la Plataforma Educativa Binacional de Fuerza Migrante (UFM).

Integrará varias ofertas educativas desde primaria a posgrados, capacitación y carreras técnicas con titulación binacional proporcionado por las instituciones educativas aliadas como la Universidad Técnica Metropolitana de SLP, Incarnate word University, UAQ (Queretaro), la UVM (Puebla) CEDVA capacitación industrial automotriz CMC Puebla (complejo mexicano de capacitación), entre otras (más información en www.educacionufm.com/ufm/).

Ahí, Candelaria Lázaro Lázaro, quien agradeció el esfuerzo de Jaime Lucero, Avelino Meza y todo su equipo por hacer realidad la UFM, señaló que llevar este mensaje a sus hermanos indígenas sobre este gran proyecto todavía no sabe cómo decírselos. “Y es que todo mundo habla de la educación, pero no lo vemos como una educación de espíritu, de esa libertad que tiene necesidad el ser humano, de la educación, no solamente ser exitoso o que tenga mucho dinero, sino de esa necesidad del bienestar real, no del bienestar de solamente tener una buena casa, sino de bienestar que te complace como ser humano”.

No tenemos los conocimientos ni las herramientas necesarias para sortear la vida en Estados Unidos que lleva avanzada en tecnología, en lenguaje, en su manera de dialogar

con la gente de allá. Por eso, ver que se unen por primera vez tantas universidades en una, de verdad que me llena el corazón.

