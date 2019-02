INC: Nuevos estudios científicos indican que las castañas de cajú pueden tener menos calorías que lo que se pensaba

REUS, España, 27 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- En un ensayo de intervención humana publicado hace poco en la revista, investigadores de USDA, ARS, Beltsville Human Nutrition Research Center, analizaron el contenido de energía disponible en las castañas de cajú

Participaron dieciocho voluntarios saludables en este estudio de 9 semanas. Los participantes consumieron una dieta de base controlada complementada con castañas de cajú (42 g/día) durante un período de tratamiento de 4 semanas o una dieta de base controlada con complemento sin castañas de cajú durante otro período de tratamiento de 4 semanas. Las muestras dietarias del estudio, así como las heces y la orina de dieciocho voluntarios, se tomaron durante la última semana de cada fase de intervención y se sometieron a análisis con el objetivo de detectar el contenido de proteínas, grasas y energía. A partir de estos datos, los investigadores pudieron determinar el contenido de energía efectivamente digerible de las castañas de cajú.

Los resultados de los estudios demostraron que el contenido energético (calórico) disponible de las castañas de cajú es un 16 % inferior al que típicamente se indica en las etiquetas actuales de los alimentos y las bases de datos en los Estados Unidos, incluida la Base de Datos Nacional de Referencia Estándar (National Nutrient Database for Standard Reference). Es necesario corregirlas para ofrecer valores energéticos precisos para los consumidores. Mientras que el valor de energía informado actualmente es de 163 kcal/ración, los investigadores de USDA concluyeron que el contenido de energía metabolizable de una ración de 28 g (1 oz) de castañas de cajú es de 137 kcal.

Mientras tanto, en otro estudio reciente publicado en The American Journal of Clinical Nutrition se concluyó que una ración de 42 g/día de castañas de cajú no aumenta los niveles de colesterol "malo" de las LDL[2]. El estudio también indicó que agregar 42 g de castañas de cajú todos los días a una típica dieta occidental puede ayudar a reducir la enzima PCSK9, y las menores concentraciones de PCSK9 están vinculadas con la eliminación del colesterol "malo" de las LDL de la sangre.

Este estudio fue financiado por Global Cashew Council (Consejo Internacional de las Castañas de Cajú) y el INC International Nut and Dried Fruit Council (Consejo Internacional de Frutos Secos de INC).

1. Baer, D., y Novotny, J. (2019). Metabolizable Energy from Cashew Nuts is Less than that Predicted by Atwater Factors (La energía metabolizable de las castañas de cajú es inferior a lo previsto por los factores de Atwater). Nutrients, 11(1), 33.

2. Baer, D. J., y Novotny, J. A. (2019). Consumption of cashew nuts does not influence blood lipids or other markers of cardiovascular disease in humans: a randomized controlled trial (El consumo de castañas de cajú no afecta los lípidos de la sangre ni otros marcadores de la enfermedad cardiovascular en los seres humanos: ensayo aleatorizado controlado). The American Journal of Clinical Nutrition, 109(2), 269-275.

Contacto de prensa de INC, press@nutfruit.org , T. +34-977-33-14-16

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/796209/INC_International_Nut_and_Dried_Fruit_Council_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/822894/INC_International_Nut.jpg

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CmEGmg769rg&eature=youtu.be

FUENTE INC International Nut and Dried Fruit Council