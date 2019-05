inCruises International expande su presencia mundial con su asociación con Trust My Travel

La asociación con Trust My Travel es un avance natural de la estrategia de la compañía de alinearse con socios estratégicos clave en todo el mundo

SAN JUAN, Puerto Rico, May 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- inCruises International , el club de membresía de líneas de crucero líder mundial, anunció una asociación estratégica con Trust My Travel. Trust My Travel es el especialista líder en pagos de viajes a nivel mundial.



Cofundada en 2012, las asociaciones sólidas que ha construido con proveedores de banca y pagos le permiten a Trust My Travel de hoy, proveer cien por cien protección financiera a través TMTProtects.Me , así como una amplia variedad de soluciones de pagos para empresas de viajes de todo tamaño. Los servicios incluyen procesamiento de tarjeta de crédito; precios en múltiples tipos de moneda y punto de venta móvil a sus más de 1000 miembros en todo el mundo.

“Trust My Travel se asegura de que cumplamos y superemos las exigencias de protección financiera del consumidor. Trust My Travel proporciona tranquilidad para nosotros y nuestros miembros y clientes”, dijo Frank J. Codina, presidente y director de operaciones. “Estamos agradecidos de que este importante esfuerzo colaborativo de pagos de viaje nos ayudará a continuar añadiendo valor a nuestros clientes globales”.

Will Plummer, cofundador y director ejecutivo de Trust My Travel, comenta sobre la asociación, “Estamos encantados de trabajar con inCruises para ofrecer a sus clientes numerosas nuevas opciones de pago, todas con el respaldo de nuestra protección financiera. En TMT, vemos a inCruises más que como una marca líder, son un equipo con ideas afines, objetivos comunes e integridad. Esperamos con entusiasmo una asociación duradera y próspera”.

“Siempre es satisfactorio ver como nuestro esfuerzo de vacaciones accesibles se expande y nuestro servicio y producto de membresía de crucero se vuelve cada vez más fácil de conseguir”, dijo Michael Hutchison, director ejecutivo de inCruises, “y hay extra energía y entusiasmo al abrir nuevas oportunidades y asociarnos con un equipo de talla mundial como Trust My Travel”.