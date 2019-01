Índice de Competitividad por el Talento Global 2019: identifica al fomento del talento emprendedor como aspecto clave para la competitividad de naciones y ciudades

DAVOS

El talento emprendedor se ha convertido en un diferenciador clave en la competitividad relativa por el talento

Las economías pequeñas y con altos ingresos, y también Estados Unidos, siguen atrayendo al talento

Washington, DC se coloca en el primer lugar de la clasificación por ciudades

se coloca en el primer lugar de la clasificación por ciudades El análisis de cinco años muestra que la brecha de talento se ensancha entre economías dispares

Asia

El informe Índice de Competitividad por el Talento Global (Global Talent Competitiveness Index, GTCI) 2019 revela que Suiza, Singapur y Estados Unidos continúan encabezando al mundo en cuanto a competitividad por el talento, al tiempo que países en, América Latina y África están viendo una erosión progresiva de su base de talentos. El informe confirma que los asuntos relacionados con el talento se han convertido en una preocupación dominante para empresas, naciones y ciudades, y el desempeño respecto a talento es considerado como un factor crítico para el crecimiento y la prosperidad.

El informe de este año se- cómo se estimula, fomenta y desarrolla alrededor del mundo y cómo esto afecta la competitividad relativa de economías diferentes. Están emergiendo nuevos acercamientos dirigidos a estimular el talento, tanto emprendedor como intraemprendedor, así como empleados preparados para el futuro - por ejemplo, los esfuerzos por desarrollar innovación desde la base y por empoderar a los empleados. Tales avances son particularmente ciertos en las ciudades, donde los ecosistemas de 'ciudades inteligentes' actúan cada vez más como imanes del talento. Los resultados también muestran que:

Los países y las ciudades con las clasificaciones más altas por lo general tienen la mayor apertura al talento emprendedor;

La digitalización y la globalización están acentuando el papel del talento emprendedor.

El informe también revela que, están desarrollando papeles más protagónicos como centros del talento y que serán cruciales en la reconfiguración de la escena global del talento. Esta creciente importancia de las ciudades se debe a su mayor flexibilidad y capacidad para adaptarse a nuevas tendencias y pautas - como unidades económicas ágiles en las cuales la política puede cambiarse más rápidamente, las ciudades son por tanto más atractivas para el talento, especialmente para el talento emprendedor.

Washington, DC, es la ciudad mejor clasificada este año, seguida por Copenhague, Oslo, Viena y Zúrich. La posición de Washington puede atribuirse a su sólido desempeño en cuatro de los cinco pilares evaluados en la investigación, específicamente en los pilares "Ser global", "Atraer", "Crecer" y "Habilitar". Su economía estable, población dinámica, infraestructura y conectividad excelentes, fuerza laboral altamente calificada y educación de clase mundial son todas características que contribuyen a hacer de la ciudad un centro de talento de tanto nivel.

Visión a más largo plazo

Por primera vez, el GTCI 2019 proporciona un análisis longitudinal de la competitividad por el talento que se basa en los resultados de todas las ediciones del GTCI desde el 2013. El hallazgo principal consiste en que la brecha que separa a los campeones del talento del resto de la comunidad global se ha estado ensanchando. La competitividad por el talento se está fortaleciendo en grupos de países donde ya es comparativamente elevada y se está debilitando en aquellos países donde es relativamente baja.

Bruno Lanvin, director ejecutivo, Índices Globales, INSEAD, y coeditor del informe, comentó: "Entre los diez primeros en la clasificación de la competitividad por el talento, solo pueden verse dos países fuera de Europa: Singapur y Estados Unidos. Esto subraya que Europa se mantiene como una potencia en cuanto al talento, pero también que los países con excelentes universidades y un sólido sector educacional son los mejores para atraer talento. Debido a que los talentos de alto nivel son también internacionalmente móviles, ninguna ventaja comparativa puede verse como irreversible, y esos países tendrán que mantenerse abiertos y competitivos para conservar su liderazgo".

Felipe Monteiro, profesor asociado de Estrategia y director académico de INSEAD y coeditor del informe, añadió: "El espíritu emprendedor parece ser un talento decisivo para tener éxito; todos los tipos de organizaciones tienen que atraer y mejorar el talento emprendedor, en una era donde la transformación digital está cambiando drásticamente las formas de los ecosistemas en todo el mundo".

Alain Dehaze, director ejecutivo, The Adecco Group, dijo: "En la medida en que el mundo laboral cambia rápidamente, existe el riesgo de que, si los países y las ciudades no cuentan con las condiciones adecuadas para atraer talento, las personas y las empresas se marcharán a buscar oportunidades en otros lugares. Los resultados del informe GTCI de este año constituyen evidencia adicional de que el talento emprendedor es visto cada vez más como una forma exitosa de navegar por un mundo en constante cambio. Su fomento es una parte vital de la creación del entorno correcto para que el talento florezca y para sembrar las simientes para su éxito en el futuro".

Vinod Kumar, director ejecutivo de Tata Communications, explicó: "El concepto de transparencia es crítico para el talento emprendedor, y en esto juega un papel clave la cultura empresarial. Las empresas y las ciudades necesitan trabajar mano a mano para fomentar culturas favorables para el intraemprendedor y, sobre todas las cosas, una mentalidad de aprendizaje continuo, ya que el factor humano es la clave para el éxito de la transformación digital. Esto ayudará a desatar el potencial positivo que la tecnología trae consigo - especialmente en un mundo donde los seres humanos y las máquinas trabajarán codo con codo y donde emergerán diferentes tipos de colaboración y conceptualización".

El informe GTCI 2019, publicado hoy por INSEAD, la Business School for the World (Escuela de Negocios para el Mundo), en asociación con el Adecco Group y Tata Communications, es un referente integral anual que mide la forma en que los países y las ciudades desarrollan, atraen y retienen talento, y proporciona un recurso único para que los encargados de tomar las decisiones entiendan la imagen de la competitividad por el talento global y desarrollen estrategias para impulsar sus propias competitividades.

El informe mide los niveles de Competitividad por el Talento Global mediante el estudio de 68 variables. El índice de 2019 cubre 125 economías nacionales y 114 ciudades (cifras que respectivamente fueron 119 y 90 en 2018) a través de todos los grupos de ingresos y niveles de desarrollo.

Los 20 países mejor clasificados en 2019

En esta sexta edición, Suiza continúa encabezando el Índice de Competitividad por el Talento Global 2019, mientras que Singapur y Estados Unidos se colocan en segundo y tercer lugar respectivamente, como lo hicieron en el 2018. Estos tres primeros países son seguidos por países escandinavos, Noruega (4.º), Dinamarca (5.º), Finlandia (6.º) y Suecia (7.º). Yemen ha terminado en lo último del índice de este año, en el lugar 125.º, justo debajo de Congo (124.º) y Burundi (123.º).

Al igual que en años anteriores, las clasificaciones más altas están asociadas con niveles más altos de ingresos. Las políticas y las prácticas que propician competitividad por el talento en países más desarrollados son menos susceptibles a las fluctuaciones políticas y socioeconómicas. Las economías de altos ingresos tienen la estabilidad para invertir en aprendizaje de por vida, reforzar las habilidades, y atraer y retener talento global.

CLASIFICACIÓN GENERAL PAÍS PUNTUACIÓN 1. Suiza 81,82 2. Singapur 77,27 3. Estados Unidos de América 76,64 4. Noruega 74,67 5. Dinamarca 73,85 6. Finlandia 73,78 7. Suecia 73,53 8. Países Bajos 73,02 9. Reino Unido 71,44 10. Luxemburgo 71,18 11. Nueva Zelanda 71,12 12. Australia 71,08 13. Islandia 71,03 14. Alemania 70,72 15. Canadá 70,43 16. Irlanda 70,15 17. Bélgica 68,48 18. Austria 68,31 19. Emiratos Árabes Unidos 65,90 20. Israel 63,26

Las ciudades líderes son las de mejor desempeño en los cinco pilares del espectro del talento. La ciudad mejor clasificada - Washington, DC - ejemplifica esto al ser una ciudad que se ubica entre las 10 primeras en tres de las cinco dimensiones. El papel cada vez más central de las ciudades como núcleos para el talento emprendedor también subraya la importancia de desarrollar ecosistemas fuertes y vibrantes, especialmente en torno a la innovación.

CLASIFICACIÓN GENERAL CIUDAD PUNTUACIÓN 1. Washington, DC (Estados Unidos) 69,2 2. Copenhague (Dinamarca) 68,0 3. Oslo (Noruega) 66,1 4. Viena (Austria) 65,7 5. Zúrich (Suiza) 65,5 6. Boston (Estados Unidos) 65,4 7. Helsinki (Finlandia) 65,0 8. Nueva York (Estados Unidos) 64,6 9. París (Francia) 63,5 10. Seúl (Corea del Sur) 62,7

Acerca de INSEAD, The Business School for the World

En calidad de una de las mayores y más importantes escuelas de negocios de postgrado del mundo, INSEAD une personas, culturas e ideas para desarrollar líderes responsables que transforman los negocios y la sociedad. En todos los aspectos de sus actividades de investigación y enseñanza se reflejan una perspectiva global y una diversidad cultural.

Con campus en Europa (Francia), Asia (Singapur) y el Medio Oriente (Abu Dabi), las actividades de investigación y educación sobre negocios de INSEAD abarcan tres continentes. El renombrado claustro de la escuela formado por 154 miembros de 40 países inspira anualmente a más de 1.400 participantes de posgrado en sus programas de Maestría en Administración de Empresas, Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas, Maestría Ejecutiva en Finanzas, Maestría Ejecutiva en Cambio y Doctorados. Además, más de 11.000 ejecutivos participan cada año en los programas para educación de ejecutivos de INSEAD.

Además de los programas de INSEAD en sus tres campus, INSEAD participa en las asociaciones académicas con la Wharton School of the University of Pennsylvania (Filadelfia y San Francisco); la Kellogg School of Management en la Northwestern University, cerca de Chicago; la Johns Hopkins University/SAIS, en Washington DC y el Teachers College en Columbia University, en Nueva York; y la Sloan School of Management del MIT en Cambridge, Massachusetts. En Asia, INSEAD se asocia con la School of Economics and Management de la Tsinghua University en Beijing, y con la China Europe International Business School (CEIBS) en Shanghái. INSEAD es miembro fundador de la Sorbonne University multidisciplinaria creada en 2012, y también tiene una asociación con la Fundação Dom Cabral en Brasil.

INSEAD fue pionera de la educación internacional en negocios con la graduación de la primera hornada de Máster en Administración de Empresas en el campus de Fontainebleau en Europa, en 1960. En el año 2000, INSEAD inauguró su campus en Asia, en Singapur. En el 2007, la escuela inauguró un Centro para Investigación y Educación Ejecutiva en los Emiratos Árabes Unidos e inauguró oficialmente el campus del Medio Oriente en Abu Dabi en el año 2010.

Alrededor del mundo y durante décadas, INSEAD continúa llevando a cabo investigaciones de vanguardia e innovando en todos sus programas para dotar a los líderes empresariales con los conocimientos y la sensibilidad para operar en cualquier lugar. Estos valores centrales han permitido que INSEAD se haya realmente convertido en la "The Business School for the World" (Escuela de negocios para el mundo).

Acerca de The Adecco Group

The Adecco Group es el socio para soluciones de Recursos Humanos líder a nivel mundial. Cada día proporcionamos empleo permanente y flexible a más de 700.000 personas. Con más de 34.000 empleados en 60 países, transformamos el mundo laboral, un empleo a la vez. Nuestros colegas sirven a más de 100.000 organizaciones con el talento, los servicios de Recursos Humanos y la tecnología de vanguardia que necesitan para tener éxito en una economía global en constante cambio. En calidad de empresa de la lista Fortune Global 500, lideramos con nuestro ejemplo y creamos valores compartidos que satisfacen las necesidades sociales al tiempo que impulsamos la innovación empresarial. Nuestra cultura de inclusividad, equidad y trabajo en equipo empodera a individuos y organizaciones, estimula economías y construye mejores sociedades. Estos valores resuenan con nuestros empleados, quienes con sus votos nos colocaron en el 5º lugar en la lista de Mejores Lugares para Trabajar del Mundo de 2018 de Great Place to Work®. Hacemos que el futuro trabaje para todos. The Adecco Group tiene su sede en Zúrich, Suiza. Adecco Group AG está registrado en Suiza (ISIN: CH0012138605) y cotiza (ADEN) en la Bolsa de Valores de Suiza SIX. El grupo es impulsado por nueve marcas globales: Adecco, Adia, Modis, Badenoch &Clark, General Assembly, Lee Hecht Harrison, Pontoon, Spring Professional y YOSS.

Acerca de Tata Communications

Tata Communications es un proveedor líder global de infraestructura digital que potencia el rápido crecimiento de la economía digital de hoy.

Los clientes de la empresa representan 300 de las empresas en la lista Fortune 500 cuyos viajes hacia la transformación digital son habilitados por su portafolio de servicios integrados gestionados globalmente que entregan experiencias para los clientes locales. A través de su red, nube, movilidad, Internet de las Cosas (IoT), colaboración y servicios de seguridad, Tata Communications transporta alrededor del 30% de las rutas de Internet del mundo y conecta a los negocios con el 60% de los gigantes mundiales de la nube y con 4 de cada 5 suscriptores móviles.

Las capacidades de la empresa están apuntaladas por su red global. Es la red troncal de fibra submarina de propiedad total más grande del mundo y una red de IP Tier-1 con conectividad a más de 240 países y territorios.

Tata Communications Limited cotiza en la Bolsa de Valores de Bombay y en la Bolsa de Valores Nacional de India y está presente en más de 200 países y territorios de todo el mundo.

