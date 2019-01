Ingresa The Shore a la Escena Hotelera de Ultralujo de Playa del Carmen

CIUDAD DE ME´XICO, 14 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Con una privilegiada ubicación a tan solo de 40 mt de la 5ª Avenida y ade la playa,, hotel boutique de lifestyle abrió sus puertas en Playa del Carmen,, para recibir al visitante que busca un espacioque le permita explorar toda la belleza de la Riviera Maya.

Desarrollo dey Propiedad de LUX Hotels &Residences, The Shore posee amenidades y servicios de ultra lujo para el viajero inteligente que no busca encerrarse en un resort ni invertir de más en otros hoteles.

"Realizamos un trabajo minucioso y dedicado para asegurarle al visitante experiencias únicas, personalizadas y sin límite de atenciones", asegura Julian Smaldoni, Managing Partner de LUX y General Manager de The Shore. Por más de 25 años de experiencia en el sector hotelero, Smaldoni marca diferencia en atención personalizada al huésped. "Esta experiencia nos permitirá para los próximos dos años el compromiso de abrir otros 12 hoteles", finalizó Smaldoni.

Mármol, madera y granito detallan el lobby de The Shore en un delicado ambiente con fusión de iluminación natural y artificial para recibir al visitante y conducirlo hacia un jardín zen y recorrer sus pasillos con detalles que reflejan una cálida integración local.

Posee 98 habitaciones donde destacan las Studio, con equipos one touch para armonizar espacios, y con la más alta tecnología para múltiples servicios. Cuenta con Suites de una recámara; de dos recámaras; con penthouse y piscina privada; de tres recámaras; con penthouse y piscina privada en la parte superior con vistas hacia el caribe mexicano; y cocinas totalmente equipadas y con decoración contemporánea.

El rooftop de The Shore es sencillamente emblemático -el más alto de todo Playa del Carmen- donde se pueden apreciar amaneceres y atardeceres sin paralelo en México, mientras se disfrutan alimentos frescos como: ceviches, tiraditos, pizzas a la leña y montaditos preparados con ingredientes de la más alta calidad.

His &Her, spa destinado a la relajación holística en The Shore, está equipado con jacuzzi, vapor, sauna húmedo y seco, y doble cabina de masajes.

El huésped de The Shore at 46th. dispone de amenidades orgánicas 100% yucatecas en shampoos, cremas y tratamientos.

Para mayores informes de reservas y alojamientos, visitar: www.theshore46hotel.com.

