Innophys lanza "MUSCLE SUIT Every" en México, el primero en Latinoamérica

TOKIO, 14 de marzo de 2022

TOKIO, 14 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Innophys Co., Ltd. (en adelante "Innophys"), una compañía de capital de riesgo asociada a la Universidad de Ciencias de Tokio, lanzó en México el 1 de marzo el traje robótico portable de asistencia al trabajo "MUSCLE SUIT Every", como parte de la campaña de ventas en el extranjero para su serie MUSCLE SUIT.

Esta es la primera vez que la compañía con sede principal en Tokio inicia labores para comercializar el producto en Latinoamérica.

Fotografía 1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202202287872/_prw_PI1fl_2rHlgHF6.jpg

Innophys se asoció con un agente de ventas local para comercializar MUSCLE SUIT Every en México en previsión de la demanda potencial del producto en el mercado nacional.

El producto está dirigido principalmente la masiva fuerza laboral de trabajadores de los sectores manufacturero y logístico, quienes someten su espalda a cargas pesadas. La oportunidad se alinea con el interés del Gobierno mexicano de fomentar la producción nacional de bienes industriales, el cual exhorta con ahínco a las empresas extranjeras a que establezcan plantas en el país.

Asimismo, la firma anticipa que la demanda por el traje de asistencia al trabajo también crecerá en los sectores de atención de enfermería y agricultura.

Innophys ve un buen potencial de crecimiento en el extranjero para el traje de asistencia al trabajo dada la creciente conciencia frente a la protección de la seguridad de los trabajadores. La compañía está decidida a promover el producto de manera proactiva y a aumentar el número de sus centros de ventas y envíos en el extranjero.

Sitio web mundial oficial de MUSCLE SUIT Every:https://innophys.net/musclesuit/

Información sobre sus agentes de ventas en el extranjero:https://innophys.net/musclesuit/distributors-and-retailers/

Acerca de MUSCLE SUIT Every

Fotografía 2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202202287872/_prw_PI3fl_5M1CzbfN.jpg

Fotografía 3: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202202287872/_prw_PI4fl_6CrsWd6w.jpg

Fotografía 4: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202202287872/_prw_PI2fl_jM02k3P6.jpg

MUSCLE SUIT Every es un traje robótico de asistencia al trabajo que alivia la carga sobre la espalda del usuario cuando se realiza un trabajo intenso, como mantener una posición semiagachada o levantar un objeto pesado o a una persona. El traje robótico, que pesa solo 3,8 kilogramos, proporciona hasta 25,5 kgf de fuerza asistida al usuario. El dispositivo se puede utilizar en diversos escenarios de trabajo, como los de fabricación, agricultura, cuidados de enfermería, logística y construcción, ya que su músculo artificial utiliza aire comprimido para proporcionar fuerza asistida sin depender de la energía eléctrica. A finales de abril de 2021, la cantidad de productos vendidos de la serie MUSCLE SUIT (R) ya había superado las 20.000 unidades, lo que lo convierte en el traje de exoesqueleto de asistencia que utiliza musculatura artificial de venta más rápida en el mundo*.

(*) Según una investigación de Innophys.

URL: https://innophys.jp/en

FUENTE Innophys Co., Ltd.