Innovación: más relevante por COVID-19

Según 8 de cada 10 empresas en México y Centroamérica

La mitad de las empresas en la región se encuentran en etapas iniciales de innovación; solo 3% en México y 4% en Centroamérica se consideran maduras

83% en México y 78% en Centroamérica confirman que la innovación es más relevante para su estrategia tras la disrupción generada por COVID-19

Las inversiones en innovación alcanzan hasta 5% de los ingresos en la mayoría de los negocios (67% México, 55% Centroamérica)

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Los avances tecnológicos y su convergencia tienen un ritmo exponencial, impulsando y habilitando nuevos modelos de negocio. Por ello, para ocho de cada diez empresas (México,Centroamérica) centrarse en la innovación es más relevante tras la disrupción generada por COVID-19, de acuerdo con el estudiodesarrollado por KPMG en México, firma multidisciplinaria que desde hace 75 años en México provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría.

Lina Angelov

, destaca: "El habilitador más importante de la innovación, mencionado por los encuestados, es el apoyo del liderazgo. Tener ese apoyo no se trata solo de hablar del mismo u obtener el presupuesto necesario, sino que es el factor de éxito clave, ayudando a las partes involucradas en la alineación con respecto a los objetivos de innovación, minimizando las barreras para acelerar el avance de las iniciativas, confirmando que la innovación es en primer lugar unpero también un pilar firme de la estrategia empresarial".

Innovar en tiempos de crisis

De acuerdo con la mayoría de las organizaciones (68% México, 52% Centroamérica), los productos o servicios que ofrecen cambiarán significativamente durante los próximos tres años, impulsados por la disrupción en el mercado y las necesidades del consumidor, así como por el impacto de la pandemia en diferentes rubros.

Asimismo, durante los próximos tres años, la gran mayoría de las empresas (82% México, 70% Centroamérica) seguirán transformando la manera en que ofrecen sus productos y servicios.

Enfoque en la innovación

Actualmente, la tecnología es un factor clave para competir. De acuerdo con Panorama de la innovación en México y Centroamérica, las tres tecnologías con mayor impacto en el futuro de las empresas son:

— Nube (77% Mexico y Centroamérica)

— Inteligencia artificial (70% México, 66% Centroamérica)

— 5G (31% México, 25% Centroamérica)

Financiamiento de la innovación

En México, 35% de las empresas invierten menos de 2% de sus ingresos en iniciativas de innovación, mientras que en Centroamérica ese porcentaje desciende a 17%. Por otro lado, 32% de las organizaciones en nuestro país invierten entre 2% y 5%, cifra más alineada a la de Centroamérica: 38%. Finalmente, 21% en México y 25% en Centroamérica destinan a la innovación entre 6% y 10% de los ingresos del negocio.

Respecto a cómo deben financiarse las iniciativas en esta materia, las tres prácticas más comunes consisten en que la innovación obtenga recursos:

— Desde la Alta Dirección (36% México, 29% Centroamérica)

— Mediante un enfoque híbrido (32% México, 31% Centroamérica)

— Con inversión destinada a investigación y desarrollo o R& (12% México, 11% Centroamérica)

En este sentido, el financiamiento de nuevos proyectos es uno de los incentivos más eficaces para promover la innovación de acuerdo con cinco de cada diez empresas (54% México, 49% Centroamérica). En primer lugar, se encuentra el desarrollo personal o aprendizaje (63% México, 55% Centroamérica); también destaca el tiempo dedicado a innovar (56% México, 45% Centroamérica).

Glenn Tjon, Socio Líder de Asesoría e Innovación para las firmas de KPMG en Centroamérica y República Dominicana agrega: "La innovación es un juego en equipo y requiere de una participación oportuna de los clientes, alianzas estratégicas con proveedores y el acceso a talento con conocimiento de las tecnologías exponenciales. Para nuestra región, experimentar y exponer vulnerabilidades no son aspectos a los cuáles estamos acostumbrados. Sin embargo, la innovación sin experimentación, colaboración y perseverancia en la ejecución no dará los resultados esperados".

Métricas para la innovación

De acuerdo con los resultados de Panorama de la innovación en México y Centroamérica, entre las métricas para evaluar el éxito de las iniciativas en esta materia destacan:

— La tasa interna de retorno o TIR (55% México y Centroamérica)

— El aumento de ingresos generados por la innovación (50% México, 62% Centroamérica)

— Obtener reconocimiento por parte del mercado (41% México, 36% Centroamérica)

Mejores prácticas de innovación

Cuatro de cada diez empresas (39% México, 36% Centroamérica) ofrecen premios o reconocimientos para promover la innovación, y en Centroamérica 35% incluso pone sobre la mesa incrementos salariales o bonos para quienes están de alguna manera ligados al desempeño de la innovación (25% México).

La mayoría de las empresas en México consideran que la táctica de innovación más valiosa consiste en desarrollarla dentro de las líneas de negocio (65%), mientras que en Centroamérica se encuentran empatadas en primer lugar, con 49% cada una: a) las redes de impulsores de la innovación; b) la innovación abierta, y c) los ecosistemas de alianzas con empresas de tecnología.

El facilitador más importante para la innovación es el apoyo por parte del liderazgo de la organización (81% México, 79% Centroamérica); y, en esta última región, la cultura de la empresa se encuentra casi a la par de este rubro con 78% (63% México).

En contraste, los cinco principales obstáculos para la innovación son:

Presupuesto insuficiente (58% México, 45% Centroamérica) Escasa cultura de innovación (50% México, 48% Centroamérica) Falta de políticas específicas (44% México, 31% Centroamérica) Poca alineación entre áreas (41% México, 44% Centroamérica) Falta de visión y estrategia (31% México, 45% Centroamérica)

Madurez de la innovación



La mayoría de las empresas en México y Centroamérica () se encuentran en una etapa inicial en términos de innovación, y en gran medida son reactivas a la disrupción que se observa en el mercado. Solamenteen México yen Centroamérica cuenta con un nivel de innovación maduro, enfocado en la mejora continua.

Apenas dos de cada diez organizaciones (20% México, 22% Centroamérica) han formalizado procesos definidos, que les permiten generar y dar un seguimiento transparente a las iniciativas de innovación.

Argenis Bauza, Socio Líder de Digital Lighthouse de KPMG en México y Centroamérica, concluye: "La innovación ya no es una capacidad deseada solamente por las empresas en México y Centroamérica, sino es esencial para tener éxito en el entorno actual de negocios."

Sobre la encuesta

Panorama de la innovación en México y Centroamérica se basa en un sondeo realizado en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, a más de 150 directivas y directivos vinculados con la innovación en organizaciones de diversas industrias de México (104 respuestas), Costa Rica (2), El Salvador (2), Guatemala (25), Honduras (1), Nicaragua (5) y Panamá (16), junto con una serie de entrevistas complementarias con líderes en el tema.

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha en que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas con base en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.

Acerca de KPMG

KPMG International Limited

KPMG es una organización global de firmas independientes de servicios profesionales, que proveen servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Operamos en 146 países y territorios, y tenemos más de 227,000 personas trabajando en las firmas miembro del mundo. Cada firma es una entidad distinta e independiente legalmente, y se describe como tal.

KPMG International Limited es una compañía inglesa privada limitada por garantía. KPMG International Limited y sus entidades relacionadas no proveen servicios a clientes. Para conocer los países y territorios de operación, puede acceder a la página de inicio de home.kpmg , sección "Overview" en el menú "About".

Apoyando a otras organizaciones a mitigar riesgos y aprovechar oportunidades, impulsamos un cambio positivo y sostenible para nuestros clientes, colaboradores y la sociedad en general.

Las firmas miembro de KPMG operan en 146 países, empleando colectivamente a más de 227,000 personas, atendiendo los requerimientos de negocios, gobiernos, agencias del sector público, organizaciones sin fines de lucro, así como los mercados de capitales por medio de las prácticas de Auditoría y Assurance de cada firma miembro. Estamos comprometidos con la calidad y el servicio de excelencia en todo lo que hacemos, aportando lo mejor de nosotros, construyendo la confianza pública con base en nuestras acciones y comportamientos profesional y personalmente.

Nos conduce el compromiso con la calidad y la consistencia a lo largo de nuestra red global, con pasión por el éxito de las empresas, así como el propósito de servir y mejorar las comunidades donde operan las firmas miembro. En un mundo donde el cambio acelerado y la disrupción sin precedente son la nueva normalidad, inspiramos confianza e impulsamos el cambio en todo lo que hacemos.

KPMG en México

La Firma en México fue fundada en 1946. Durante 75 años, hemos brindado servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría a empresas locales, nacionales y multinacionales, siempre comprometidos con brindar a nuestros clientes resultados confiables.

Contamos con 200 socios y más de 3,400 profesionales en 17 oficinas ubicadas estratégicamente en las ciudades más importantes de la República Mexicana, ofreciendo un beneficio doble a nuestros clientes: respaldo global y amplio conocimiento local.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1497991/KPMG_Logo.jpg

FUENTE

KPMG en México