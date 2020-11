Instituto de fertilidad colombiano recibe acreditación Global Healthcare

WEST PALM BEACH, Florida

, 18 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- InSer (Instituto de Fertilidad Humana) https://www.inser.com.co/en/ en Medellín,, fue acreditado para un periodo de tres años por el Global Healthcare Accreditation (GHA) Program ( http://globalhealthcareaccreditation.com/ ) por su programa de servicios para turismo de salud.

Fundado en 1995, InSer es uno de los principales centros de fertilidad en América Latina, con cuatro clínicas en las ciudades colombianas de Medellín, Bogotá, Cartagena y Pereira. La clínica de InSer en Medellín, que obtuvo la acreditación GHA el 12 de noviembre de 2020, ofrece una serie de tratamientos especializados para la fertilidad, incluyendo fertilización In Vitro, inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), diagnóstico genético preimplantatorio (PGD), donación de óvulos y vitrificación de óvulos, entre otros. InSer ha ayudado a miles de parejas de todo el mundo a cumplir su sueño de concebir sus hijos y vivir más felices y sanas.

De acuerdo con el Dr. Juan Giraldo, director de InSer: "Ofrecer a nuestros pacientes una atención humana y de buena calidad es nuestra filosofía. Ese ha sido nuestro compromiso durante 25 años. Sin embargo, con el fin de continuar mejorando y fortaleciendo servicios impecables para nuestros pacientes internacionales, decidimos buscar la acreditación en servicios de turismo de salud que otorga GHA. Esta ha sido una experiencia maravillosa y extremadamente constructiva. En GHA encontramos un grupo de profesionales brillantes, competentes y con experiencia, comprometidos totalmente con llevar a cabo análisis detallados, no solo para nuestra condición actual sino, más importante, nuestro potencial para mejorar. Yo creo que todo el esfuerzo y trabajo realizado para cumplir los estándares de GHA nos llevará a un nuevo nivel, no solo en el servicio orientado al paciente, sino como un actor regional en el campo de la reproducción humana".

El programa Global Healthcare Accreditation (GHA) se creó con el objetivo de mejorar la experiencia del paciente para los turistas de salud en todo el espectro del turismo de salud. Los estándares GHA, acreditados por ISQua (a través de la International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association), ofrecen utilidades concretas y cuantificables para los pacientes, ya que certifican que un hospital o una clínica ha instaurado procesos diseñados según las necesidades y expectativas específicas de los turistas de salud, y son monitoreados permanentemente para su mejora. En adición, GHA representa una oportunidad única para que las organizaciones sanitarias no solo adopten habilidades y competencias diseñadas para fortalecer sus servicios de turismo de salud, sino también para que tengan impacto sobre el desempeño del negocio.

Karen Timmons, directora ejecutiva del Global Healthcare Accreditation Program, declaró: "InSer es el primer proveedor de servicios de salud que lleva a cabo el proceso de acreditación GHA por medio de un estudio remoto que se inició debido a la pandemia de COVID-19. El proceso de acreditación virtual se desarrolló buscando asegurar que las comunicaciones, observaciones y transferencias de información se den sin inconvenientes, y que permitan maximizar las interacciones entre el evaluador y el cliente, con la intención de que las organizaciones perciban un nivel de utilidad similar al que habrían recibido con el estudio presencial. Extendemos una felicitación a InSer, uno de los mejores centros de fertilidad de la región, por lograr la acreditación GHA y por su compromiso para atender las necesidades de los pacientes turistas de salud".

Acerca de InSer:

Fundado hace más de 20 años, InSer es uno de los principales centros de fertilidad en Colombia, gracias a sus cuatro centros en Bogotá, Medellín, Pereira y Cartagena, y más de 11 especialistas en el campo de tratamientos para la fertilidad. A la fecha han asistido a más de 20.000 familias y más de 15.000 embarazos, no solo en Colombia sino alrededor del mundo. Asimismo, InSer está acreditado por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, que es la organización encargada de validar estadísticas y buenas prácticas. Además, está certificado por la American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities AAAASF en los Estados Unidos y es miembro de la Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana ACCERH.

Para obtener más información, visite: https://www.inser.com.co/en/

Acerca del Global Healthcare Accreditation (GHA) Program:

Fundada en 2016, Global Healthcare Accreditation para servicios de turismo de salud es la única entidad de acreditación que se enfoca exclusivamente en servicios de turismo de salud. Los estándares internacionales y las normas profesionales para el turismo sanitario se desarrollaron con el asesoramiento de expertos de la industria líderes a nivel mundial, como proveedores, aseguradoras y empleadores comprometidos a establecer mejores prácticas en el turismo sanitario y de salud, que apoyan a proveedores de atención médica para validar la calidad y la experiencia de los pacientes, aumentar la visibilidad e implementar un modelo comercial sostenible para proveedores a lo largo de toda la continuidad de la atención en el turismo sanitario. En 2019, GHA recibió la acreditación de la International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA) de ISQua.

Para obtener más información, visite: www.GlobalHealthcareAccreditation.com

