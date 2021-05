4 may. 2021

En el marco de las Jornadas Internacionales del IPADE Business School, el profesor Steven D Eppinger, de MIT, ofreció una conferencia virtual sobre las mejores prácticas de Agile, para mejorar la gestión empresarial en un contexto global.

Ciudad de México, 4 de mayo de 2021.- Las organizaciones necesitan ser más eficientes en sus prácticas diarias para satisfacer las demandas del cliente, impulsar la innovación en productos y servicios, así como reducir riesgos y mejorar la productividad. Con esta premisa, muchas empresas se han transformado al implementarla metodología Agile, logrando la interacción entre equipos multidisciplinarios, entregas más rápidas y cubrir las necesidades de clientes que son cada vez más exigentes.

Así lo indicó, Steven D. Eppinger, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quién impartió la sesión virtual “10 Agile Ideas You Can Use”, en el marco de las Jornadas Internacionales del IPADE Business School, las cuales reunieron a más de 300 participantes de sus programas de Alta Dirección, y cuyo propósito es brindar una experiencia global a través de la participación estratégica de profesores de escuelas de negocios del mundo.

Eppinger describió los principios de “Agile”, un modelo de mejora continua en el que se planifica, se crea, se comprueba el resultado y se mejora cualquier proyecto en materia de innovación y desarrollo: “Agile ha estado presente desde hace 20 años en los proyectos de ingeniería y su gestión. Nos enfocamos en la idea de que los procesos siempre se pueden mejorar después de haberlos escrito”.

Así, Eppinger exploró las 10 prácticas de Agile que pueden ayudar a mejorar la gestión empresarial en el contexto global competitivo:

1. Spiral development. – Este modelo en espiral permite abordar el proyecto final en múltiples pasos durante el día a día.

2. Time – Boxed Sprint. – Divide las tareas en un periodo de tiempo específico y sirve para mantener el proceso de los trabajadores dentro del mismo ritmo.

3. Scrum team. – Se refiere al equipo de trabajo que busca alcanzar el mismo objetivo final. Aquí existe un “maestro Scrum” o líder, que está a cargo de reclutar nuevos talentos y resolver problemas”, mencionó Eppinger.

4. Daily meeting. – Reuniones cortas de aproximadamente 15 minutos que establecen la pauta del trabajo anterior y el que está por venir. Estas reuniones facilitan la coordinación entre el equipo y sirven como espacio para plantear problemas y soluciones.

5. Separate What vs How. – En este punto se separa el qué se está haciendo del cómo se está haciendo. El líder prioriza el trabajo por orden de importancia y mantiene una lista de lo que debe suceder y lo que está atrasado.

6. Visual management. – Este calendario visual es muy útil y efectivo para mantener al equipo informado sobre quién está haciendo qué y qué ya se ha realizado.

7. Incremental planning. – Eppinger resalta que no todas las tareas del día tienen la misma prioridad, por ello las prácticas de Agile ponen énfasis en las tareas más importantes para que sean las primeras en entregarse.

8. Sprint retrospective. - Aquí el trabajo tiene que ser evaluado, no solo responde a la pregunta “¿Qué se hizo?” sino “¿Cómo se hizo y cómo puede mejorar?”.

9. Agile coaching. - Todos los colaboradores deben conocer las labores diarias del equipo. Esta práctica permite a las personas trabajar por separado y luego combinar su progreso sin afectar el trabajo del otro.

10. Scaled planning and coordination. – Para alcanzar una correcta gestión, es posible combinar los principios de Agile con la metodología de trabajo tradicional.

Independientemente de la metodología, el profesor Eppinger sostiene que toda organización debe tener muy claros sus objetivos para alcanzar la correcta gestión y resultados a corto, mediano y largo plazo.

Con el objetivo de ofrecer una experiencia educativa global y analizar los temas que son de interés para los líderes de empresa de hoy, IPADE Business School llevó a cabo las Jornadas Internacionales de los Programas de Perfeccionamiento Directivo, evento que contó con la participación del profesor Eppiger así como otros profesores de escuelas de negocio internacionales, tales como Harvard Business School; Kellogg School of Management y Stanford.

