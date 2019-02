ISABS: conferencia sobre medicina personalizada con la presencia de premios Nobel se realizará en Split, Croacia

WASHINGTON

SPLIT, Croacia y, 15 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- La Sociedad Internacional para las Ciencias Biológicas Aplicadas (lay elorganizan la " http://www.isabs.net ) en Split, Croacia, del 17 al 22 de junio de 2019. La Conferencia cuenta con el apoyo de la Academia Americana de Ciencias Forenses (American Academy for Forensic Sciences), y los temas de la conferencia incluyen: medicina personalizada y regenerativa, farmacogenética, diagnóstico molecular, terapia con células madre, epigenética, biobanca, microbioma, genética del cáncer, inmunoterapia, genética forense y antropológica, análisis de ADN antiguo, etc.

Si desea ver el comunicado de prensa multimedios, haga clic en:

Más de 50 disertantes invitados de la Clínica Mayo, Harvard Medical School, Columbia University, Princeton University, University of Pennsylvania, MIT, Duke University, Max-Planck-Institute, Case Western Reserve University, Penn State University, Wistar Institute, George Washington University, Erasmus MC University, etc., así como 500 participantes, asistirán a la Conferencia. Tres Disertaciones Nobel serán impartidas por el profesor Robert Huber (Max Planck Institute of Biochemistry), el profesor Avram Hershko(Technion) y el profesor Paul Modrich (Duke University).

El profesor Dragan Primorac, presidente de la ISABS, dijo: "El futuro de la medicina dependerá de los tratamientos personalizados. Durante la Conferencia de la ISABS, edición 2019, imaginaremos el poder y los avances de la medicina que crearán considerable valor para el sistema de cuidado de la salud. Reunir a científicos de renombre internacional para facilitar la investigación y la educación de los científicos jóvenes de la medicina individualizada es una clara señal de nuestro compromiso. También discutiremos los importantes avances en genética forense y antropológica de los últimos años".

La Sociedad Internacional para las Ciencias Biológicas Aplicadas (International Society for Applied Biological Sciences, ISABS) es la Asociación de la Academia Americana de Ciencias Forenses, y una de las asociaciones líderes en genética forense y antropológica, y medicina personalizada. El Comité Científico de la ISABS incluye cuatro premios Nobel, y los principales médicos y científicos del mundo.

Según la revista U.S. News &World Report, la Clínica Mayo es el hospital número uno, en general y en más especialidades que ningún otro hospital en EE. UU.

El St. Catherine Hospital es un centro europeo de excelencia, y el primer hospital europeo en obtener la "Certificación Global en Cuidado de la Salud".

Royal Philips, una compañía líder en tecnología de la salud, está posibilitando el cuidado específico por paciente con toma de decisiones correctas desde el primer momento y terapia dirigida.

Si desea más información sobre la "11a. Conferencia de la ISABS sobre Genética Forense y Antropológica, y Disertaciones de la Clínica Mayo sobre Medicina Individualizada", puede encontrarla en http://www.isabs.net

Contacto:

Comité de Organización de ISABS 2019

info@isabs.hr

Severina Evic

info@isabs.hr

Móvil: +385-91-244-55-89

