y un grupo de expertos impartirán del 18 al 20 de julio en la ciudad de Miami el seminario, dirigido a desarrollar en los participantes una mentalidad de emprendedores para pasar del papel a la acción.

Las bases del emprendimiento exitoso son claves actualmente. En Estados Unidos, los migrantes residentes han fundado más del 40% de las empresas de la nación, según un informe de Partnership for a New American Economy. Entre ellas destacan: Apple, Google, AT&, Budweiser, Colgate, eBay, General Electric o IBM.

Pero también, según un estudio de Forbes, ocho de cada diez nuevos negocios no superan los 18 meses de existencia; es decir, su tasa de fracaso es del 80%.

Por esta razón, el seminario "El negocio de ser tú. Academia de Emprendimiento" ha invitado a expertos en marketing, comunicación, tecnologías, finanzas, optimización, rentabilidad y marca personal, entre otros temas y áreas especializadas. El objetivo es desarrollar habilidades para adaptarse a las circunstancias, adquirir autonomía e independencia financiera y monetizar la pasión.

Entre los expertos están Piter Albeiro, Juan M. Barrientos, Carlos Jiménez, Vilma Núñez, Francés Ríos, Carlos Jiménez, Jacques Giraud, Pablo Suárez, Darys Estrella, Carlos Mazo, Rafael de Cárdenas, Luis Barrios e Irma Martínez.

El seminario va dirigido, en especial, aunque no únicamente, a líderes emprendedores, influencers, profesional de todos los sectores, estudiantes y cualquier persona que se encuentre en proceso de transformación y reinvención, esté o no empleada actualmente.

"Los emprendedores son personas con gran energía, persistencia y determinación, que creen suficientemente en sí mismos para llevar adelante una idea o un sueño. En este mundo, donde los cambios son un elemento constante y la migración aumenta, 'volver a empezar' se ha vuelto común, incluso en personas que estaban establecidas. Pero, cualquier proyecto requiere una gran preparación", explicó Ismael Cala.

Westfield Business School es aliado y patrocinador oficial del evento. Su presidente, Carlos Mazo, brindará una charla acerca de liderazgo y emprendimiento, basado en casos de éxitos del instituto y en su historia personal.

Fecha: 18-20 de julio de 2019

Lugar: Miami Airport Convention Center (Miami, EEUU)

Info: +1 (305) 360 9940 - conecta@calapresenta.com

Inscripciones: https://seminarionst.ismaelcala.com/

ACERCA DE ISMAEL CALA

Estratega de vida y de negocios. Durante cinco años y medio presentó CALA en el prime time de CNN en Español. Empresario y emprendedor social. Autor de ocho bestsellers en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, incluyendo "El poder de escuchar" y "Despierta con Cala". Cala nació en Santiago de Cuba (1969) y es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente. Es coautor del libro "Beat the curve", junto a Brian Tracy. Se graduó en la Escuela de Comunicación de la Universidad de York en Toronto y ostenta un diploma de Seneca College en Producción de Televisión. Es presidente y fundador de Cala Enterprises Corporation y de la Fundación Ismael Cala.

