Itiquira Acquisition Corp. anuncia la negociación por separado de sus acciones ordinarias clase A y garantías a partir del 29 de marzo de 2021

, 26 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Itiquira Acquisition Corp. (NASDAQ: ITQRU) (la "") anunció hoy que, a partir del 29 de marzo de 2021, los titulares de las unidades (las "") vendidas en la oferta pública inicial de la Compañía podrán optar por negociar por separado sus acciones ordinarias clase A (las "") y garantías (las "") incluidas en las unidades.

Las Acciones ordinarias y Garantías recibidas de las Unidades separadas se comercializarán en el mercado de valores Nasdaq ("") con los símbolos "ITQ" e "ITQRW", respectivamente. Las Unidades que no estén separadas seguirán negociándose en Nasdaq bajo el símbolo bursátil "ITQRU". No se emitirán garantías fraccionadas al momento de la separación de las Unidades y solo se negociarán garantías completas. Los titulares de Unidades deberán hacer que sus corredores se comuniquen con Continental Stock Transfer &Trust Company, agente de transferencias de la Compañía, para separar las Unidades en acciones ordinarias y garantías.

La Compañía se constituyó con el propósito de ejecutar una fusión, unión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o una combinación empresarial similar con una o más empresas. Aunque los esfuerzos de la Compañía para identificar una oportunidad prospectiva de fusión de empresas no se limitarán a una industria en particular, se pretende enfocar la búsqueda en un objetivo ubicado en Brasil en sectores con fuerte potencial de crecimiento, alta correlación con el crecimiento del país, con modelos comerciales resilientes, en industrias no cíclicas y con tendencias seculares favorables, incluidos aquellos sectores históricamente subatendidos por el gobierno. Estos son, entre otros, los sectores de tecnología, atención de la salud, farmacéutico, educación y servicios al consumidor.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la promoción de una oferta de compra de estos títulos. Estos títulos no deberán venderse en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, promoción o venta pudiera ser ilegal antes del registro o la calificación, según las leyes de títulos y valores vigentes en dicho estado o jurisdicción.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas", incluso con respecto a la comercialización anticipada por separado de las acciones ordinarias y garantías de la Compañía, y sus planes con respecto a la industria objetivo para una posible fusión de empresas. No es posible otorgar garantía alguna de que la Compañía completará una transacción de fusión de empresas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de la Compañía, e incluyen las establecidas en la sección Factores de riesgo (Risk Factors) de la declaración de registro de la Compañía y del prospecto preliminar de su oferta presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la " SEC "). Las copias de estos documentos están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. La Compañía no asume la obligación de actualizar estas declaraciones para revisiones o cambios después de la fecha de esta publicación, excepto en los casos en que la ley lo requiera.

